Chiếc áo thun giá gần $600 Mỹ kim

Ý - Chiếc áo thun Gucci trong BST Resort 2017 được ra mắt vào giữa năm ngoái hiện đang tạo nên cơn sốt trên đường phố cũng như mạng Instagram. Hãng thời trang Ý tiên phong trong xu hướng tối đa (maximalism), biến phong cách tối giản (minimalism) trở thành món thời trang cũ kỹ. Trong mùa thời trang năm nay, hãng Gucci đã biến chiếc áo thun trắng đơn giản trở thành niềm ao ước mới của giới hâm mộ.Nằm trong BST Resort 2017 ra mắt từ tháng 6 năm ngoái, chiếc áo thun Gucci màu trắng đơn giản nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới fashionista. Trên thực tế, chiếc áo thun này không có họa tiết gì nhiều, ngoài logo Gucci rất lớn và 3 vạch màu bên dưới. Bênh cạnh việc chỉ là một trang phục như mọi chiếc áo thun khác, tác dụng duy nhất của chiếc áo thun Gucci này là giúp người mặc chứng tỏ sự giàu có, “chịu chơi” của mình, vì có giá đến $590 Mỹ kim.Nếu xuất xứ từ một hãng thời trang khác, chắc có lẽ còn lâu mọi người mới chịu bỏ tiền mua một sản phẩm có thiết kế cơ bản đến vậy. Nhưng vì được đóng nhãn Gucci, nên chiếc áo thun này lại đang xuất hiện đầy rẫy trên đường phố lẫn Instagram. Mẫu áo này có 2 màu trắng đen, và mẫu áo màu trắng đang bán đắt hàng hơn hẳn, vì dễ kết hợp với các loại quần áo khác.

Đàn hổ bị béo phì ở Trung Quốc

HẮC LONG GIANG – Tại Trung Quốc, nạn trẻ em béo phì là một vấn đề lớn trong xã hội. Tuy nhiên, tại một trang trại ở vùng Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, vấn đề nhức đầu của ban quản lý ở đây lại là những con hổ bị dư thừa cân nặng. Được biết, lượng du khách đến trang trại hổ đang gia tăng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc lượng thức ăn được dùng cho các loài vật nơi đây cũng ngày càng nhiều hơn, do du khách thích dùng đồ ăn để dụ động vật đến gần.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đàn hổ của sở thú tích mỡ nhiều, cộng thêm thời tiết lạnh giá khiến cho từ con người đến động vật đều ngại vận động. Trang trại hổ Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân hiện có hơn 100 con hổ, và đang tìm cách giúp đàn hổ giảm cân để bảo vệ sức khỏe.

Túi nhựa đầy ắp trong bụng cá voi mắc cạn

NA UY - Các nhà nghiên cứu Na Uy vô cùng kinh ngạc khi phát hiện hơn 30 chiếc túi nylon và nhiều loại rác thải nhựa trong dạ dày của một con cá voi mắc cạn. Con cá voi đã nuốt phải một lượng khổng lồ rác thải không phân hủy sinh học và mắc cạn ở vùng nước thuộc đảo Sotra, phía tây Na Uy. Nhân viên canh gác bờ biển buộc phải giết chết con vật vì nó đã quá yếu.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Bergen, Na Uy, đã mổ dạ dày của con cá voi và tìm thấy lượng lớn rác thải nhựa. Họ cho rằng việc tìm thấy túi nhựa trong bụng cá voi không phải là điều quá bất ngờ khi lượng rác xả xuống biển ngày càng tăng. Theo Tiến sĩ Terje Lislevand, nhà động vật học trong nhóm nghiên cứu, ruột con cá voi chứa đầy túi nylon in các nhãn hiệu của Đan Mạch và Anh. Rác thải nhựa tích tụ dần dần trong bụng nó, khiến con vật đau đớn dữ dội. Nó cũng gày gò với cơ thể rất ít mỡ, chứng tỏ tình trạng suy dinh dưỡng.

Con cá voi thuộc loài cá voi mõm khoằm Cuvier, có thể dài tới gần 7 mét, thường ăn mực và các loài cá dưới biển sâu. Chúng không thường xuất hiện ở vùng biển Na Uy. Các chuyên gia ước tính có 5 tỷ tỷ mẩu rác thải nhựa ở đại đương trên khắp thế giới, giết chết vô số động vật mỗi năm. Ước tính đến năm 2050, số lượng rác ở biển sẽ nhiều hơn cá.

Bị chỉ trích vì xăm hình cho mèo

NGA - Là một fan của nghệ thuật xăm hình nên anh Aleksandr đã xăm không biết bao nhiêu hình lên người. Thế nhưng, niềm đam mê ấy chưa dừng lại ở đó. Nghệ sĩ xăm hình người Nga này còn biến chú mèo Demon trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho các tác phẩm của anh. Được biết, Demon thuộc giống mèo không lông. Vì thế, bộ da nhẵn nhụi của nó đã trở thành mảnh đất cho Aleksandr trổ tài. Lấy cảm hứng từ giới xã hội đen nước Nga, Aleksandr đã xăm lên thân Demon các hình ảnh như nhà tù, lá bài, thuốc lá, và các cô gái xinh đẹp.

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên bị xăm nên Demon cũng đã dần quen với việc này. May mắn thay, khi thuốc tê hết, nó hồi phục rất nhanh. Khi các hình ảnh về việc xăm hình cho Demon được chia sẻ lên mạng, anh Aleksandr đã bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích, vì cho rằng đây là hành động ngược đãi thú nuôi. Theo cô Elizabeth Skorynin, giám đốc một trung tâm bảo vệ động vật, làn da của mèo không lông rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ngoài ra, Hơn thế, thuốc tê rất có hại cho sức khỏe của động vật, bởi nếu tiếp xúc loại thuốc này, chúng chỉ có 50% cơ hội sống sót.

Bà cụ 106 tuổi kết hôn với chồng 66 tuổi

BRAZIL - Ở tuổi 106, nhiều người đã về với tổ tiên từ lâu, nhưng với bà cụ Valdemira Rodrigues de Oliveira, người Brazil thì đó lại là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự kiện quan trọng của cuộc đời. Được biết, bà Valdemira đã nói đồng ý trước lời cầu hôn của ông Aparecido Dias Jacob – người kém bà tới gần nửa đời người.

Dù mới chỉ bước sang tuổi 66, nhưng ông Jacob vẫn bất chấp khoảng cách tuổi tác để cầu hôn bà Valdemira. Hai người quen nhau khi cùng sống tại Viện dưỡng lão Nossa Senhora Fatima tại bang Pirassununga, phía Đông Nam Brazil. Sau 3 năm làm bạn, bà Valdemira và ông Jacob đã chứng minh cho thế giới thấy rằng "Không bao giờ là quá muộn để tìm được tình yêu đích thực.” Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên trong viện, đôi tình nhân già đã có một buổi lễ đính hôn vui vẻ với hoa, nến, nhẫn và sự chung vui của bạn bè.

Chia sẻ về cảm xúc, bà Valdemira cho biết mình yêu rất nhiều. Nếu chồng chết, có lẽ bà cũng sẽ chết theo. Còn ông Jacob cũng nói rằng ông đã yêu bà Valdemira ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi quen nhau, hai ông bà thường trò chuyện, ăn uống và ngồi bên nhau hàng giờ.

Hồ nuôi cá mập bị nứt vỡ ở Mexico

MEXICO - Vệt nứt 80 cm ở hồ kính dày chứa 13 con cá mập tại một khu vui chơi ở Mexico khiến nước tràn ra ngoài, khiến nhiều người hoảng sợ. Cảnh tượng 13 con cá mập đợi chờ tấn công trong bể kính bị nứt khiến nhiều người dân vùng Mazatlan, Mexico nghĩ tới các cảnh tượng trong phim kinh dị. Tuy nhiên, may mắn vết nứt không đủ lớn để những con cá mập thoát ra ngoài. Nhà chức trách Mazatlan đã đóng cửa công viên giải trí và điều tra nguyên nhân sự việc. Hồ cá khổng lồ này mới được mở cửa hôm 23 tháng 12 năm ngoái, sau 8 năm xây dựng với chi phí hơn $3.7 triệu Mỹ kim.

Chính trị gia địa phương Fernando Pucheta Sanchez cáo buộc khu vui chơi đã được mở cửa "một cách vô trách nhiệm" vài ngày trước khi thị trưởng rời nhiệm sở. Milay Quintero, giám đốc khu vui chơi, đã được cảnh báo về các vết nứt ở hồ cá vài ngày trước khi sự việc xảy ra.

UFO cản trở ba máy bay Trung Quốc hạ cánh

TỨ XUYÊN -Ba chiếc máy bay Trung Quốc không thể hạ cánh đúng lịch trình do một vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện trong khu vực một sân bay phía tây nam nước này. Chính quyền thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tối ngày 2 tháng 2 buộc phải từ chối không cho 3 máy bay dân sự hạ cánh, do sự xuất hiện của một vật thể bay không xác định trong khu vực sân bay của thành phố.

Theo nhà chức trách, vật thể này xâm nhập vào vùng kiểm soát của phi trường, nhưng không bay trên phi đạo. Một số nhân chứng khác khẳng định vật thể đã phát ra ánh sáng. Do lo ngại về an toàn, nhà chức trách quyết định chuyển hướng 3 máy bay sang sân bay gần nhất. Các nhân viên an ninh sau đó đến hiện trường, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết gì bất thường. Hiện sân bay vẫn hoạt động bình thường. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Miên Dương có UFO, một vật thể bay không xác định đã từng xuất hiện tại đây năm 2008.