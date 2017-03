Chiến dịch dẹp vỉa hè đi quá trớn, "chơi" luôn cây cổ thụ

Một trong gần 100 cây xanh bị chặt ở xã Cẩm Yên. (Dân Trí)



HÀ NỘI - Với lý do thực hiện chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường theo kế hoạch chung của thành phố, giới chức quyền ở xã Cẩm Yên đã “ra quân” chặt hàng loạt cây xanh cổ thụ ở hai bên đường liên thôn của xã này.



Người dân cho rằng việc chặt hàng loạt cây xanh cổ thụ ở đường liên thôn như vậy là không cần thiết, rất lãng phí, xã Cẩm Yên đã áp dụng quá máy móc chủ trương của thành phố Hà Nội.



Phạm Ngọc Kỳ, bí thư xã Cẩm Yên, giải thích rằng xã thực hiện lệnh của Ủy Ban Huyện Thạch Thất cũng như chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Hà Nội. Trong đợt xuống đường này, xã Cẩm Yên đã chặt hạ lên tới gần 100 cây xanh lớn, nhỏ khác nhau ở hai bên đường liên thôn của xã.



Vì sao phải chặt hạ hàng loạt cây xanh như vậy?

Bí thư Kỳ nói với báo Dân Trí, "Đường liên thôn của xã tôi rất nhỏ, chiều rộng tính cả khu vực để trồng cây chỉ khoảng 5 mét, do đó chỉ có khoảng 3 mét lòng đường để các phương tiện lưu thông. Các cây xanh ở bên đường là do người dân tự trồng, phần lớn là cây sấu, có tuổi đời trung bình khoảng 10 năm; những cây này nhiều năm nay đã gây cản trở giao thông nên đợt này chúng tôi buộc phải chặt bỏ.”



Cũng theo bí thư Kỳ, việc chặt hạ hàng loạt cây xanh bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 3 và kéo dài ba, bốn ngày là kết thúc. Ngoài ra, trước khi tiến hành chặt cây xanh, xã có "xin ý kiến của người dân địa phương và phần lớn đều ủng hộ chủ trương này."



Số cây xanh nói trên sau khi bị chặt hạ đều trả lại hết cho người dân lấy làm củi đun hoặc sử dụng vào các mục đích khác.



Trong khi đó, ông Nguyễn Doãn Hoàn, bí thư huyện Thạch Thất cho biết, việc chính quyền xã Cẩm Yên thực hiện chặt hạ hàng loạt cây xanh như vậy là rất phản cảm.



“Nếu những cây xanh đó thực sự gây cản trở giao thông thì xã phải tìm cách đánh chuyển những cây đó đi nơi khác, chứ không được phép chặt hạ như vậy. Phải coi cây xanh là tài sản của địa phương, chúng tôi đã yêu cầu xã Cẩm Yên phải làm kiểm điểm và báo cáo Ủy ban huyện vào sáng mai 23 tháng Ba," ông Hoàn nói với Dân Trí.

Trong khi Hà Nội từng phát động trồng thêm 1 triệu cây xanh từ năm 2006 đến 2010, thì chỉ trong vòng mấy ngày, xã Cẩm Yên đã “chơi tới bến,” đốn chặt hàng trăm cây xanh.