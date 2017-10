Chiến dịch dẹp vỉa hè, phạt người tiểu bậy… “chết yểu” sau khi ra quân rầm rộ

Vỉa hè phố cổ bị tái chiếm. ảnh: H.P

Vỉa hè Hà Nội lại “thất thủ”

Chiến dịch dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội đồng loạt ra quân bắt đầu từ ngày 10/3 năm nay. Đến nay, tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh lại đâu vào đấy, như chưa từng có chiến dịch ra quân lớn đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội lại xuất hiện nhiều chủ cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định. Tình trạng vi phạm đặc biệt phổ biến trên các tuyến phố cổ.

Không thể phủ nhận, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, bộ mặt thành phố đã thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không duy trì được lâu. Khu vực phố cổ Thủ đô là địa bàn đặc thù. Nơi đây, đất chật người đông, từ lâu vỉa hè đã trở thành nguồn sống của nhiều người dân. Mặc cho sự ra quân quyết liệt từ lực lượng chức năng, tình trạng tái chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ngang nhiên như chưa hề có việc “quyết liệt siết” vỉa hè.

Ghi nhận cho thấy các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Bạc, Hàng Chiếu, Hàng Mã… người đi bộ lại phải đi xuống dưới lòng đường. Vỉa hè chủ yếu bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe cho khách mua hàng hoặc bàn ghế của các hộ kinh doanh.

Các quán bia, cà phê, trà đá sau một thời gian ngắn phải nhường lại vỉa hè thì nay trở lại hoạt động tấp nập, khách ngồi uống nước, cắn hạt dưa xả vỏ luôn tại chỗ. Phố Tạ Hiện, được mệnh danh là “phố bia” vốn dĩ luôn là “điểm đen” vi phạm trật tự đô thị. Nơi này như “nằm ngoài” chiến dịch “đòi” lại vỉa hè của thành phố.

Ghi nhận cho thấy, hàng ngày, trên các tuyến phố này, lực lượng chức năng vẫn luôn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng dường như cuộc chiến “trả lại” vỉa hè cho người đi bộ là một bài toán khó giải. Nhiều cơ sở kinh doanh bị phạt hôm nay, ngày mai lại tái phạm, hoặc lúc nào xe tuần tra công an đến thì trật tự, vắng công an thì đâu lại vào đấy.

Hàng Ngang – Hàng Đào, số ít những tuyến phố giữ được trật tự, còn lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, cách Hàng Ngang, Hàng Đào không xa, nhiều tuyến phố cổ nhỏ hẹp khác, tình trạng để xe kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường diễn ra phổ biến. Không chỉ vỉa hè, mà ngay lòng đường, người đi bộ cũng khó khăn khi đi qua những tuyến phố hẹp.

Thả nổi hành vi vệ sinh, xả rác bừa bãi

Theo quy định từ Nghị định 155/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về xử phạt hành chính việc vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (theo quy định cũ phạt 200.000 đồng).

Hành vi vứt, thải, bỏ mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Việc vứt bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Ngày 13/2, lực lượng trinh sát hóa trang đã ghi lại toàn bộ hành vi tiểu bậy của 3 lái xe taxi. Sau đó Đội Cảnh sát môi trường – CAQ Hoàng Mai ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 lái xe taxi vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định. Những tưởng đây là “phát súng lệnh” đầu tiên mở ra chiến dịch làm xanh sạch đẹp cho Thủ đô. Nhưng tình trạng tiểu bậy vẫn không được đẩy lùi.

Không những thế dư luận còn thắc mắc vấn đề ai xử phạt và xử phạt như thế nào trong khi hành vi nói trên diễn ra nhanh chóng và có thể xảy ra ở bất kỳ đâu.

Anh Hồ Trung Lý ở CT10A, khu đô thị Đại Thanh cho biết: “Ngay từ đầu tôi đã thấy hình thức xử lý ghi hình làm bằng chứng để xử phạt là thiếu khả thi và không bám sát với thực tế bởi theo tính chất của hành vi vệ sinh cá nhân bừa bãi, các lực lượng có thẩm quyền này không thể kiểm soát hết được mà điều chính là ở ý thức người dân. Thực tế cho thấy việc xử lý hành vi này đã thất bại”.

Ở Hà Nội, với đặc thù công việc của nhiều người, nhất là các đối tượng làm các công việc ngoài trời, việc đi vệ sinh bừa bãi rất khó có thể tránh khỏi khi hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại nhiều khu vực không có hoặc nếu có thì quá ít, không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Anh Nguyễn Hoành V. (tài xế taxi khu vực Triều Khúc, quận Hà Đông) cho biết: “Do đặc thù công việc, ngồi trong xe và di chuyển liên tục nên không thể tránh khỏi việc đi vệ sinh. Nhưng, không phải chỗ nào cũng có nhà vệ sinh công cộng nên nhiều lúc buộc phải liều “giải quyết” nhanh”.

Tình trạng xả rác bừa bãi trên các tuyến phố cũng tái diễn một cách ngang nhiên. Bà Nguyễn Thị Ninh ở tầng 4 nhà 4C, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết: “Việc xả rác bừa bãi hiện nay rất nan giải. Ở dọc đường Nguyễn Trãi hơn 10 năm nay có một ông cụ ngày hai bữa đi bóc quảng cáo dán trên cột điện, tường, biển báo giao thông nhưng không xuể. Hôm nay bóc, mai lại thấy có tờ rơi khác lại được dán lên”. Bà Ninh cho rằng việc xử lý các vi phạm vệ sinh gây mất mỹ quan đô thị là đúng, tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền nên thường xuyên chứ không nên làm theo kiểu phong trào, hết đợt ra quân lại đâu vào đấy.

Đầu mẩu thuốc lá la liệt khắp nơi Nghị định 155/2016 có hiệu lực từ tháng 2/2017 cho phép phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. Công an tuần tra, công an phường, chủ tịch xã, phường, quận, huyện… và nhiều lực lượng khác được phép xử lý những trường hợp trên. Hiện tại nhiều tuyến đường, nhà ga, bệnh viện, tình trạng người hút thuốc lá ném đầu thuốc xuống đường, không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến nhưng không có lực lượng chức năng xử phạt.

Hà Phương

