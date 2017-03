Chiến dịch dẹp vỉa hè tiếp tục khắp VN

SÀI GÒN – Với nét mặt hung hăng, cáu kỉnh và môi cong quen thuộc, ông Đoàn Ngọc Hải đã đẩy mạnh công tác làm sạch vỉa hè tại quận 1 ở Sài Gòn ngày thứ Sáu. Trong cùng ngày, các thành phố khác ở Cần Thơ, Đồng Nai và Hà Nội cũng bắt chước theo với những mức độ, thành quả khác nhau.





Ông Hải (bên phải) với nét mặt cáu kỉnh quen thuộc trong buổi thanh tra chiều thứ Sáu tại Sài Gòn. (Dân Trí)



Trong gần một tháng qua, phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải là khuôn mặt tiêu biểu cho chiến dịch dọn sạch, đập phá nếu cần, để giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Các hàng quán, ngay cả cấu trúc của các công ty, cơ quan chính quyền cũng bị phá hủy hoặc kéo đi nơi khác. Xe đậu trên vỉa hè bị kéo đi khi có đoàn thanh tra của ông Hải kéo đến.



Ông Hải đã huy động nhiều quan chức phải đi theo ông trong cuộc kiểm tra chiều thứ Sáu mà trong đó có các cán bộ đại diện ban quản lý trật tự đô thị, cảnh sát giao thông, công an phường. Họ quan sát vỉa hè ở khu vực trung tâm thành phố. Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, tổ công tác thấy một bức tường cao khoảng 2 mét, cản trở lối người đi bộ, thay vì đập phá ngay tức khác như mấy tuần trước, ông Hải cho kêu cán bộ địa chính phường lại để “kiểm tra tính pháp lý.” Sau khi cán bộ này báo cáo bức tường xây không giấy phép và không “nằm trong sổ hồng,” ông Hải mới yêu cầu lực lượng chức năng tháo bỏ bức tường.

Trong quá trình làm việc tại vỉa hè này, có người đã khiếu nại với Đoàn Ngọc Hải về việc bậc tam cấp trước khách sạn New World xây lấn chiếm vỉa hè, sao không bị xử lý? Trước mặt mọi người và báo chí, ông Hải tuyên bố “không có vùng cấm trong xử lý vi phạm lòng lề đường” và rồi hứa sẽ cho kiểm tra lại.

Khi được hỏi về việc chiến dịch ra quân đòi lại vỉa hè kéo dài bao lâu, ông Hải cho biết khi nào người dân cảm thấy hài lòng mới thôi.





Công an đang dẹp bảng quảng cáo, mái tôn tại Hà Nội ngày thứ Sáu. (Dân Việt)



Tại đường Hồ Tùng Mậu cũng trong phường Bến Nghé, thấy hàng loạt bảng hiệu lắp đặt trong tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông Hải đã yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản để tháo dỡ.



Tiếp đó, đoàn di chuyển về đường Trương Định, phường Bến Thành, ông Hải thấy nhiều xe đậu trên vỉa hè nên yêu cầu lực lượng cảnh sát giáo thông phải niêm phong và cẩu xe đi nơi khác. Thế nhưng lực lượng cảnh sát lại chần chừ vì chưa có sự chứng kiến của công an phường theo đúng quy định.



Sau khoảng 30 phút, công an phường Bến Thành vẫn chưa có mặt, và xe vẫn chưa được cẩu đi khiến giao thông qua khu vực bị kẹt cứng. Tình trạng này đã phó chủ tịch quận 1 nhà ta nổi cáu.



Hải nói với giới truyền thông có mặt rằng kể từ ngày “ra quân” đến nay, quận 1 đã cẩu hàng trăm xe đậu trái ẩu trên vỉa hè. Và đến nay, chưa có xe nào từng bị cẩu dám tái phạm.





Xe máy múc phá hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa sáng thứ Sáu. (Zing)



Sau đó, khi thấy Võ Nguyên Khanh, chủ tịch UBND phường Bến Thành xuất hiện, ông Hải khiển trách ông Khanh về việc không có mặt tại hiện trường khi lãnh đạo quận đi kiểm tra, lấy vỉa hè.

Biên Hòa cũng dẹp loạn vỉa hè

Trong khi đó tại Biên Hòa, Đồng Nai lực lượng chức năng cũng tổ chức giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở đường Võ Thị Sáu vào sáng thứ Sáu.



Tại đây, lực lượng đã tịch thu nhiều vật dụng của các hàng quán để lấn chiếm vỉa hè. Đội trật tự quản lý đô thị Biên Hòa cũng dùng máy múc để phá bỏ phần nền gạch và các hạng mục công trình của người dân xây lấn chiếm. Ở các tuyến phố chính như Hà Huy Giáp, Hưng Đạo Vương, nhiều bảng quảng cáo, cây cảnh, hàng hóa của các cơ sở kinh doanh vi phạm đều bị nhà chức trách tịch thu.



Trước khi tổ chức cưỡng chế, cơ quan chức năng đã gửi công văn thông báo đến những hộ có công trình vi phạm. Một số người thi hành trong khi nhiều gia đình phớt lờ cảnh báo nên phải cưỡng chế.



Trước đó, ngày thứ Tư 8/3, UBND TP Biên Hòa đã làm việc với lãnh đạo 30 phường, xã trên địa bàn cùng các cơ quan liên quan về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Chủ tịch Biên Hòa nói việc lấy lại vỉa hè đang được người dân quan tâm. Các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đã “ra quân xử lý quyết liệt” nên Biên Hòa cũng hưởng ứng và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng Tư.



Cũng theo ông chủ tịch thành phố Biên Hòa tên là Dũng, các vụ lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội phần lớn có sự bao che của công an, và Biên Hòa “cũng không ngoại lệ.”



Ông Dũng nói, “Muốn giải quyết triệt để thì phải làm quyết liệt, không được bao che. Phát hiện cán bộ nào vi phạm là kỷ luật ngay.”



Về phương án “dẹp loạn” vỉa hè, Biên Hòa vẫn chú trọng đến công tác quảng báo đến người lấn chiếm để họ tự động khắc phục, trước khi lực lượng ra tay như ở Sài Gòn.







Mấy người ngoại quốc đứng xem một cột đèn bị tháo gỡ trên vỉa hè đường HT Mậu, quận 1 ngày thứ Sáu. (Zing)

Ra quân ở Cần Thơ

Trong ngày thứ Sáu, quận Ninh Kiều đã đồng loạt xuống đường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng trong quận. Họ chưa đập phá gì hết, chỉ ra thông báo cho người dân được biết.



Trong ngày đầu ra quân các tổ công tác đã thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường 30/4, đại lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, CMTT. Tại các khu vực chợ, lực lượng chức năng đã đề nghị các tiểu thương ký cam kết không buôn bán, lấn chiếm vỉa hè. Trên tuyến đường 30/4, thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, lực lượng chức năng tiến hành yêu cầu người dân không đậu xe máy lấn chiếm hành lang, vỉa hè. ..



Các tuyến đường chính khu vực trung tâm TP Cần Thơ như: Lý Tự Trọng, 30/4, đại lộ Hoà Bình, Lê Bình, các quán ăn, hộ kinh doanh, thậm chí là cơ quan nhà nước vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm hết, khiến người đi bộ bị đẩy xuống đường.



Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết: Trong ngày đầu ra quân, hai phường Tân An và An Phú sẽ nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các trường tình trạng vi phạm trong việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Các phường còn lại sẽ chọn một tuyến đường trọng điểm để thực hiện, sau đó sẽ thực hiện toàn bộ trên địa bàn quận.



Chủ tịch nói rằng, “Quận Ninh Kiều đang có kế hoạch thí điểm trên một số tuyến đường là cho xe đậu sát phía ngoài, còn người đi bộ đi phía trong. Đây là mô hình mới, một số nước trên thế giới áp đã áp dụng. Người đi bộ đi phía trong rất an toàn và có thể mua hàng hoá rất thuận tiện.”



Trong khi đó tại Hà Nội, lực lượng thành phố đã dùng máy khoan, búa tạ để phá các hàng quán, sạp bán đồ trên vỉa hè tại nhiều quận, huyện suốt ngày thứ Sáu. Những “pháo đài” kiên cố lấn chiếm vỉa hè như bậc thềm, trụ bê tông đều bị phá sập, tháo gỡ.



Sau một thời gian thông báo và nhắc nhở, nhà chức trách vẫn thấy nhiều người vẫn không tự tháo bỏ công trình vi phạm, nên nay lực lượng thành phố phải dùng máy, búa để giải quyết.



Tại đường TĐ Thắng, một số ngôi nhà có bậc thềm xây lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng dùng khoan bê tông phá dỡ. Tương tự như vậy, trên phố TT Tùng, lực lượng dân phòng và công quan phường Khương Thượng cũng dùng búa tạ để phá vỡ những trụ bê tông do các cửa hàng xây chìa ra vỉa hè.



Hàng loạt nhà dân lắp mái che, đèn chiếu sáng khá kiên cố lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng quận Đống Đa tháo bỏ. Một số người dân có xin lại phần mái che lấn chiếm vỉa hè nhưng cán bộ thanh tra nhất quyết không trả lại.



Nhờ công tác dẹp sạch vỉa hè, nhiều phố ở khu vực phố cổ Hà Nội đã thông thoáng hơn trước, người dân có thể đi lại dễ dàng trên vỉa hè.