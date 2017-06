Chiều nhạc thính phòng "Đến Vì Tình" chuẩn bị ra mắt khán giả

Bài BĂNG HUYỀN

'Đến Vì Tình/Guided By Love' là tên CD số hai của nữ nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng và cũng là tên chủ đề chiều nhạc thính phòng, sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ Nhật, ngày 18 tháng Sáu, 2017, ngay ngày lễ Father's Day, tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.



Chương trình sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc nhiều màu sắc, nồng nàn những mê đắm, những khát khao cháy bỏng khi chạm tới tình yêu. Ở đó có nỗi buồn, có nỗi đau và có cả niềm hy vọng. Những cảm xúc tình nồng đượm đó đã được chưng cất từ những năm tháng trải nghiệm của người nhạc sĩ. Đây là món quà mà nữ Hạ Đỏ Bích Phượng muốn gửi đến khán giả đã luôn yêu thích những tác phẩm của chị kể từ sau lần ra mắt CD đầu tiên TÌNH/LOVE vào năm ngoái. Ngoài dòng nhạc của Hạ Đỏ Bích Phượng, chiều nhạc còn giới thiệu đến khán giả ba dòng nhạc trữ tình vượt thời gian của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Lam Phương và Vũ Thành An, giúp những suy ngẫm của người xem thêm đong đầy cảm xúc.





Poster chương trình 'Đến Vì Tình'



Nói về mối gắn kết này, Hạ Đỏ Bích Phượng giải thích, “Đây là ba nhạc sĩ có nhiều bài nhạc sáng tác trước 1975 và đến nay vẫn còn được khán giả yêu thích. Hãy tưởng tượng ba cây cổ thụ âm nhạc vẫn xanh lá vi vu tiếng gió và tỏa rộng bóng mát cho những tâm hồn yêu nhạc.



“Ba dòng nhạc này mang ba phong cách và màu sắc khác nhau. Trong Show 'Đến Vì Tình', Bích Phượng sẽ chọn ra những bài nhạc thích hợp với chủ đề Tình Yêu phảng phất những kỷ niệm, hoài niệm, yêu thương và tiếc nuối...”



Chị cho biết cả ba nhạc sĩ đàn anh này chị rất quí mến và trân trọng. “Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có đời sống khép kín và tâm hồn rộng lượng.Nhạc sĩ Lam Phương tuy ngồi xe lăn nhưng có suy nghĩ lạc quan và nụ cười khoan dung.Nhạc sĩ Vũ Thành An tích cực sinh hoạt tôn giáo và từ thiện nhưng trái tim vẫn nồng nàn cảm hứng. Nói chung, Bích Phượng cũng rất khâm phục tài năng và thích tánh tình hiền lành, nhẹ nhàng của ba anh. Ba dòng nhạc của ba nhạc sĩ này sẽ trải dài trong phần 1 và phần 3 trong chương trình. Còn dòng nhạc Hạ Đỏ Bích Phượng sẽ được trình diễn trong phần 2 của chương trình. Các ca sĩ sẽ lần lượt thể hiện 10 nhạc phẩm của Bích Phượng.”





MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Hạ Đỏ Bích Phượng cung cấp)

Nét đặc sắc của Đến Vì Tình

Về sự hứng thú mà chương trình lần này sẽ đem lại cho khán giả, nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng chia sẻ, “Bích Phượng thích tổ chức một Show Nhạc có phẩm chất nghệ thuật mới lạ. Vì thế, Show Đến Vì Tình được chuẩn bị công phu, thể hiện tài năng của tất cả Ca Nhạc Sĩ trong chương trình, để làm khán giả yêu thích khi đến xem và thưởng thức âm nhạc trọn vẹn với nhiều thể loại, phong cách trình diễn, giai điệu và lời ca.”

Chị giới thiệu, “Trong Show Đến Vì Tình, khán giả sẽ bị mê hoặc bởi những giọng ca chuyên nghiệp như: Tuấn Ngọc, Ngọc Anh, Hà Trần, Ngọc Hạ, Đình Bảo, Bích Vân, Thương Linh. Thêm vào đó, khán giả sẽ ngạc nhiên và thích thú khi nhận thấy Show còn có nhiều ca nhạc sĩ khách mời đặc biệt , vì lý do Bích Phượng đã nói ở trên. Dưới đây là những nhóm nhạc:



- Group 1: Khắc Quân (violinist), Quang Ngoc (Pianist from VN), Nguyễn Đức Đạt (Guitarist), Ca Sĩ Quỳnh Lan

Quỳnh Lan là ca sĩ nổi tiếng ở SG sau 1975 với biệt danh là “Nữ Hoàng phòng trà” hay “người đàn bà với vóc dáng quyến rũ, ôm đàn với giọng hát liêu trai.” Sự xuất hiện của Quỳnh Lan sẽ mang một phong cách đặc biệt đầy ấn tượng cho khán giả. Quỳnh Lan rất kỹ lưỡng và nghiêm túc khi chuẩn bị kỹ thuật và tâm lý trước khi trình diễn. Đồng thời, Quỳnh Lan rất phóng khoáng và lãng mạn, sống hết mình với bài hát trong khi trình diễn.







Ca Sĩ Ngọc Hạ (Hạ Đỏ Bích Phượng cung cấp)





Điểm đặc biệt của Quỳnh Lan mỗi khi xuất hiện trình diễn là Hát & Đàn Guitar bên cạnh một nam Guitarist, một Violinist, một Pianist.



“Quang Ngọc là một Pianist trong Show này nhưng thật ra Quang Ngọc xuất thân là một Nhạc Sĩ Sáng Tác, Hòa Âm, giỏi về Audio. Bích Phượng rất mến Quang Ngọc; tuy trẻ tuổi nhưng Quang Ngọc đã nắm bắt được cái hồn của một số bài nhạc mà Bích Phượng sáng tác, gửi về nhờ Quang Ngọc thực hiện CD hòa tấu hay hòa âm trước khi ca sĩ hát lên nhạc nền. Quang Ngọc sát cánh âm nhạc với Quỳnh Lan từ 20 năm nay.

Khắc Quân là một Violinist sinh sống ở San Jose. Có một lần nào đó ở Mỹ, Quỳnh Lan đi trình diễn gặp Khắc Quân và cảm thấy hợp với tiếng đàn dây của Khắc Quân, cảm mến nhau. Từ đó, mỗi lần đi hát hay thu âm bất cứ nơi đâu, Quỳnh Lan đều không muốn thiếu Khắc Quân.

Nguyễn Đức Đạt là một Guitarist trẻ và khiếm thị. Thường thường, Guitarist Hoàng Minh và ca sĩ Quỳnh Lan là một cặp diễn từ trong nước ra hải ngoại, mỗi người một cây guitar. Tuy nhiên lần này, Đức Đạt lại có duyên với Show Đến Vì Tình để đàn với Quỳnh Lan.

-Group 2: Nhóm Nhạc Nữ Phượng Cầm cũng mang một sắc thái hấp dẫn vì gồm tám cô gái trẻ tuổi, tài hoa. Bích Phượng và Minh Phượng đã cùng sáng lập ra Phượng Cầm Band năm 2016 và hiện tại, Bích Phượng là Manager cho Phượng Cầm Band, Minh Phượng là Music Director cho Phượng Cầm Band. Một số thành viên Phượng Cầm học nhạc từ nhỏ ở Viện Nhạc Sài Gòn và Huế, nên trình độ âm nhạc acoustic vững vàng. Trong Show Đến Vì Tình, Ban Nhạc Phượng Cầm sẽ thể hiện một nhạc phẩm của Bích Phượng.





Bìa CD 'Đến Vì Tình'



-Group 3: Ban Nhạc Brothers gồm 5 nhạc sĩ, trong đó Hoàng Bảo là leader. Đây là ban nhạc nổi tiếng ở quận Cam và thường xuất hiện đàn cho Trung Tâm Thúy Nga, chương trình VStar (Đài VFTV), và cho Việt Thảo Show (Đài S Channel). Ban Nhạc có thêm Hoàng Công Luận là Violinist đầy kinh nghiệm, Vũ Anh Tuấn độc đáo với saxophone.



-Group 4: Hơn 13 năm trước, khán giả yêu chuộng Nhạc Thính Phòng, Nhạc Giao Hưởng Cổ Điển không ai xa lạ gì với Conductor Thomas Ngô. Anh là Giáo Sư dạy Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Bích Phượng biết anh Thomas đã lâu nhưng hồi tháng 4, Bích Phượng mới thật sự có duyên làm việc với anh Thomas qua một chương trình ở quận Cam. Lần đó, là lần đầu anh Thomas “xuống núi” sau 13 năm vắng bóng. Tuy nhiên, khi tham dự Show đó, Bích Phượng không thấy một Thomas Conductor mà lại thấy một Thomas MC. Vì thế, Bích Phượng mời anh Thomas Ngô đến với Show này để giới thiệu vai trò nguyên thủy của anh là một Conductor. Khán giả sẽ thấy Conductor Thomas trong: điều khiển Hợp Ca phần mở đầu (bài LỜI CẢM ƠN), một màn song ca semi-classic phần 2 (bài nhạc chủ đề ĐẾN VÌ TÌNH), và một màn Liên Khúc 4 Dòng Nhạc ở Phần 3.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Bích Trâm đảm nhận

Tâm tình của Hạ Đỏ Bích Phượng

Nhạc Sĩ này cho biết Đến Vì Tình là tên một nhạc phẩm mà chị sáng tác cũng khá lâu rồi. Theo chị “Trên đời, con người sống với nhau cũng chỉ vì một chữ Tình. Có thích, có thương hay yêu thì trái tim sẽ hướng mình tìm đến với nhau (Guided By Love). Từ đó, sẽ có Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Gia Đình, Tình Người...Tình Cảm này sẽ nối kết thành một Vòng Tròn trong đời sống (Circle of Life) với những màu sắc thú vị. Bích Phượng thích nhìn chữ “Guided By Love” vì cảm thấy chữ Love (chữ Tình) ở đây sao quá beautiful và powerful. Nó có thể mở ra một con đường trước mắt đầy ánh sáng, điều khiển trái tim mình, bước chân mình... hướng về một phương trời hoàn thiện.”





Ca Sĩ Quỳnh Lan (Hạ Đỏ Bích Phượng cung cấp)



Được biết chương trình sau khi trừ mọi chi phí thì tiền còn lại sẽ tặng OC Autism và 15 Hội Từ Thiện khác.

Nữ nhạc sĩ chia sẻ, “Bích Phượng làm trong nghề truyền thông hơn 15 năm nay nên quen và support rất nhiều Hội Từ Thiện (chứ không phải một Hội). Hội nào cũng có mục đích tốt đẹp và có nhu cầu cần mình giúp. Tuy nhiên, Bích Phượng không thể giúp hết mà phải lựa khoảng 15 Hội Từ Thiện có uy tín và hệ thống làm việc, sinh hoạt rõ ràng, hợp pháp. Lần này, Bích Phượng giúp nhiều cho OC Autism vì Bích Phượng thấy mấy năm nay, Hội Non-Profit này chưa nhận được Grant của Chính Phủ. Cô Julie Diệp là Founder và Speech Therapist có nói mỗi lần tổ chức gì, Julie cũng phải tự móc tiền túi ra để lo. Julie cho biết số lượng các em VN mắc bệnh Tự Kỷ cũng khá nhiều, nên Julie muốn giúp các vị Phụ Huynh ý thức hay biết cách phát hiện con em mình bị mắc bệnh và mang đến chữa trị sớm.”



Với câu hỏi của người viết: Nữ giới mà làm nhạc sĩ thì gặp khó khăn gì nhiều không thưa chị? Còn thuận lợi của nữ nhạc sĩ là gì? Mỗi khi đặt bút viết, giai điệu hay ca từ là khó nhất với chị?



Hạ Đỏ Bích Phượng trả lời, “Không có một biên giới hay sự khác biệt phái tính nào ngăn chận những cảm xúc của một nhạc sĩ sáng tác, nên Bích Phượng nghĩ không có sự khó khăn nếu mình còn được rung động trước thiên nhiên, tình huống, còn có tâm hồn mẫn cảm để cảm nhận mọi sắc màu cuộc sống... Phụ nữ thường rất tế nhị và nhạy cảm nên đối với Bích Phượng, điều thuận lợi là dễ thông cảm, chịu đựng, chia sẻ, hy sinh, chấp nhận và dễ tha thứ cho người bên cạnh. Hình như trái tim người sáng tác có độ lượng hơn người thường thì phải. Mỗi khi đặt bút sáng tác, đối với Bích Phượng thì dễ dàng uyển chuyển trong ca từ nhưng rất khó tánh khi chọn giai điệu cho một nhạc phẩm.”



Trong thế giới âm nhạc của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng, người nghe cảm nhận được âm nhạc của chị phảng phất một thế giới rất riêng, ca từ rất đẹp, rất thơ. Mô tả về thế giới nghệ thuật của mình, chị cho biết, “Văn là Người. Lời nói hay phong cách văn chương, âm nhạc đều thể hiện tính cách của người sáng tác. Bích Phượng là người sống nội tâm và sâu sắc, nên ca từ của Bích Phượng không thích dùng nhiều sáo ngữ, phải toát ra được chiều sâu của nội dung và tâm tình bài nhạc.”



Qua CD1 'TÌNH/Love', người nghe dễ dàng nghe thấy những giai điệu của các nhạc phẩm mà Hạ Đỏ Bích Phượng rất đa dạng màu sắc, không chỉ trữ tình, Pop đơn thuần, mà có cả Blues/Jazz.



Chị chia sẻ, “Bích Phượng không chủ trương mình sẽ chọn lựa công thức nào hay theo thể loại nhất định nào. Tất cả đều tùy thuộc vào cảm hứng và tâm tình của mình trong lúc sáng tác. Đôi khi Bích Phượng nghĩ đến một ca sĩ sẽ có giọng hát thích hợp cho nội dung bài thì Bích Phượng viết theo range của ca sĩ đó hay suy nghĩ giai điệu và lời ca bài này sẽ phù hợp cho ca sĩ nữ hay nam.”





Ca Sĩ Ngọc Anh (Hạ Đỏ Bích Phượng cung cấp)



Người viết hỏi chị có chịu ảnh hưởng nhạc sĩ “thần tượng” nào khi đến với việc sáng tác không?

Chị trả lời “Bích Phượng cũng có thần tượng những nhạc sĩ hay ca sĩ mà mình yêu thích vì thấy hợp với “gu” của mình. Tuy nhiên, khi sáng tác thì Bích Phượng rất thận trọng bài nhạc để không bị ảnh hưởng hay giống âm hưởng của nhạc sĩ mình thích.



“Trên dòng nhạc cũng như dòng đời, chữ duyên luôn kết hợp hay tạo thêm những cầu vồng cho bầu trời âm nhạc thêm đẹp. Thí dụ, nhạc sĩ Ngô Thụy Miênlà người anh tinh thần mà Bích Phượng kính mến và luôn âm thầm cảm ơn. Vì năm 1997, Bích Phượng có duyên viết lời cho dòng nhạc tựa đề 'Lời Cảm Ơn' của anh. Sau đó, Bích Phượng mới khám phá được trong dòng máu thơ văn mình đã có suối nguồn âm nhạc, nên Bích Phượng bắt đầu học thêm nhạc ở trường Mỹ. Năm 2005, bài nhạc này được Trung Tâm Thúy Nga chọn cho ca sĩ hát trong DVD 77 (30 năm Viễn Xứ). Đến 2015, Mrs Marie Tô (CEO Trung Tâm Thúy Nga) đề nghị Bích Phượng viết thêm lời cho các em trẻ hát để tạo thành một cầu nối 3 thế hệ cho bài 'Lời Cảm Ơn' trong DVD 114 (Tôi Là Người VN).



“Vũ Thành An là nhạc sĩ nổi tiếng với 'Những Bài Không Tên' trước 1975 thì Bích Phượng cũng có duyên viết lời cho 2 bài nhạc theo dòng nhạc của anh. Trong Show 'Đến Vì Tình' , khán giả sẽ có dịp thưởng thức hai giọng hát thật điêu luyện với 2 nhạc phẩm mới “ Hoài Niệm/Dòng Thời Gian Không Tên” và “Giọt Thời Gian” do Vũ Thành An viết nhạc, Bích Phượng viết lời.



Bên cạnh việc sáng tác nhạc, hiện chị đang là xướng ngôn viên, phóng viên, phụ trách talk show trên đài VietFace, chị nói công việc làm ở đài TV và việc sáng tác nhạc không có gì mâu thuẫn. “Bích Phượng nghĩ cả hai còn có điểm tốt là Bích Phượng có thêm nhiều sáng tạo và giúp suy nghĩ rất nhanh cách khởi động khi trước mặt mình là một khối sắt đá vô tri hay một bóng tối vô hình, vô sắc...”



Với Hạ Đỏ Bích Phượng đứng ra tổ chức một show nhạc không phải đơn giản, “mà nếu tổ chức một show nhạc thính phòng vừa Acoustic vừa Electric, vừa solo/song ca/ tứ ca/ ngũ ca/hợp ca 10 người hay nhiều hơn nữa như 'Đến Vì Tình' thì càng khó khăn và nhức đầu về mọi thứ (tài chánh, nhân lực, phân chia bố cục/nội dung, thời gian....). Tuy nhiên, Bích Phượng vẫn làm và cố gắng vượt qua mọi trở ngại, thử thách. Tất cả đều nhờ vào sự đam mê âm nhạc, nhờ vào đức tin và lòng biết ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho Bích Phượng sống kiên cường đến ngày hôm nay, không bị mất đi nhân cách dù bị vùi dập qua bao cơn sóng gió. Ngoài ra, còn nhờ vào sự tốt bụng trời cho dù nhiều lúc Bích Phượng phải hy sinh và chịu thiệt thòi. Và nhờ Bích Phượng còn có trái tim mẫn cảm, còn biết yêu thương và biết “nhìn xuống” để thấy và để muốn giúp đỡ người kém may mắn trong đời.”



Chị nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời cám ơn của mình đến khán giả và những mạnh thường quân luôn hỗ trợ cho chị bấy lâu nay, chị nói “Bích Phượng muốn cảm ơn mọi người đã yêu thích CD1 năm ngoái, nhân dịp Show diễn 'Đến Vì Tình' Bích Phượng sẽ tặng mỗi khách 1 bộ CD2 mới toanh (2 dĩa) mang về nhà làm quà tặng cho Cha kỷ niệm năm 2017.



“Bích Phượng cảm ơn Ông Bà Bác Sĩ Khiêm Lai (Trung Tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Lampson). Cảm ơn XNV/Giám Đốc Thụy Trinh (Trung Tâm Trẻ Khỏe Đẹp) lúc nào cũng support Tinh Thần cho Bích Phượng. Cảm ơn MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Kỳ Duyên House luôn luôn sốt sắng thu xếp lịch trình diễn bận rộn và đây là lần thứ hai Kỳ Duyên tiếp tay với Bích Phượng và True Love Foundation (do Bích Phượng sáng lập).



“Cảm ơn Graphic Designer Tạ Hùng Cường rất sáng tạo và kiên nhẫn. Cảm ơn anh Minh CD đã tiếp tay in ấn các CD của Bích Phượng để support các Hội Từ Thiện và khán giả.



Cảm ơn Anh Chị Ba (Thành Mỹ Restaurant), Vân & Tân (Hương Đồng Cỏ Nội Restaurant), cô chủ trẻ Vua Bún Bò. Cảm ơn nhật báo Viễn Đông đã tạo điều kiện cho Bích Phượng tâm tình với các khán giả.”

