“Mơ Về Em” là tên một ca khúc nhạc Pháp nổi tiếng, với lời Việt của Khúc Lan, được chiêm tinh gia Lê Tấn Đạt Seauvajeot và xướng ngôn viên Mộng Lan chọn làm chủ đề cho chiều nhạc thính phòng trực tiếp thu hình, sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 3, 2017 sắp tới, tại phòng trà ca nhạc Jade Leaf Phoenix Art Center (đường 95 South Market St, suite 170, San José, CA 95113) như một thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa mà ban tổ chức gửi tới người yêu nhạc qua những tiếng hát Trần Thái Hòa, Y Phương, Thúy An, Duy Trường.







Những tiếng hát này sẽ đưa người nghe bước vào thế giới của cảm xúc và lưu dấu với những thanh âm, những khoảnh khắc, những ấn tượng khó phai với nhiều mảng màu của âm nhạc, từ không gian tươi trẻ đến những khoảnh khắc sâu lắng, nhẹ nhàng qua những khúc tình ca quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ với ban nhạc Phượng Hoàng và nhạc sĩ Lê Huy.



Ngoài những tiếng hát giàu cảm xúc của các ca sĩ, chiều nhạc thính phòng “Mơ về em” còn có sự gắn kết ấm áp tràn đầy năng lượng và yêu thương, đem lại những tiếng cười sảng khoái, ý nhị qua phần trình diễn của giáo sư Trần Khánh ( thân phụ của Mộng Lan) và Lê Tấn Đạt Seauvajeot.



Xướng ngôn viên Mộng Lan giới thiệu:

“Mộng Lan sẽ làm MC chương trình, các ca khúc trong chiều nhạc đều là những bài tình ca. Ca sĩ Thúy An sẽ hát 4 bài, ca sĩ Duy Trường sẽ hát 2 bài. Còn phần chính của chiều nhạc sẽ là tiếng hát của Trần Thái Hòa và Y Phương, mỗi người sẽ hát đơn ca nhiều bài, sẽ có bài hát chủ đề “Mơ về em” qua tiếng hát Trần Thái Hòa, và Trần Thái Hòa sẽ cùng song ca với Y Phương vài ca khúc. Phần trình diễn độc thoại của ba Mộng Lan, giáo sư Trần Khánh, rất hài hước và ý nghĩa, sẽ đem lại thích thú cho người nghe, riêng với Lê Tấn Đạt Seauvajeot, anh còn có tài văn nghệ, nhái giọng, kể chuyện tiếu lâm vui vô cùng. Anh sẽ hát giọng Quảng, Huế, tiếng Nam, ca vọng cổ bằng tiếng Quảng... trong phần trình diễn của anh.”

Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc

Với những tiếng hát đượm nồng cảm xúc của các ca sĩ Thúy An, Y Phương, Duy Trường và đặc biệt là tiếng hát của Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ có chất giọng ấm nồng, nam tính, cách nhấn và nhả chữ quyến rũ vô cùng, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe và dẫn dắt họ bước lên từng cung bậc cảm xúc. Những tiếng hát này và những khúc tình ca chọn lọc, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều xúc cảm cho người nghe, đưa người nghe cuốn vào mê cung của âm nhạc, thả lỏng mọi cảm xúc trong một không gian âm nhạc ấm cúng, rực rỡ sắc màu để chiêm nghiệm về những câu chuyện của tình yêu. Bởi tình yêu có vô vàn cung bậc, sắc thái, nó đi qua trái tim của mỗi người và để lại những dư vị riêng, có những câu chuyện tình lãng mạn, hạnh phúc, nhưng cũng có cả những khắc khoải, đớn đau.

Về chủ đề “Mơ về em”, Lê Tấn Đạt Seauvajeot giải thích:

“Cách nay 13 năm, tôi có thấy Mộng Lan trong một show thương mại trên tivi. Hình ảnh của Mộng Lan lúc đó là một người vợ, pha ly cà phê cho chồng mình uống. Tôi nhìn thấy qua tướng pháp, Mộng Lan rất chân thật, cho thấy tấm lòng thành của người vợ tận tụy với chồng, là một người tâm địa rất tốt, chất phác thật thà. Mộng Lan có gương mặt chiếc lá, nên bao giờ cũng trẻ trung, tươi rói. Người có nét mặt chiếc lá, luôn mang lại sự may mắn đến cho tất cả những người chung quanh mình. Họ suốt cuộc đời hưởng bổng lộc của thiên nhiên ban tặng, không sợ sự già nua, làm cho những người xung quanh có sức sống, rất thu hút. Vì là nhà tướng pháp, tôi nhìn ra được điểm đó, nên tôi mới mơ ước có được Mộng Lan làm bạn đồng hành trong cuộc đời mình.



Tôi cứ nuôi hình bóng Mộng Lan hoài trong tâm trí của mình, nhưng vẫn tiếp tục sống và làm việc hằng ngày, chứ không phải mơ như kẻ si tình bệnh hoạn, thì một ngày, vào đầu tháng 6 năm 2016, tôi gặp lại Mộng Lan, khi đó Mộng Lan tìm gặp tôi để xem tử vi. Khi đến xem, Mộng Lan nói giọng Huế và xưng tên là Hương, lại còn bịt khẩu trang, vì nói rằng đang bị ho, sợ lây cho tôi. Đến khi xem xong, Mộng Lan khen tôi xem đúng quá, có nhã ý mời tôi đi ăn, lúc đó mới khai thật tên Mộng Lan. Bấy giờ đầu óc tôi khơi lại hình ảnh Mộng Lan hôm xưa, tôi mới nhìn lại (Mộng Lan đã bỏ khẩu trang ra) đúng với tướng pháp này rồi, tôi vui lắm và ngay tối hôm đó, tôi đã mạnh dạn tỏ tình với Mộng Lan luôn. Chủ đề chiều nhạc thính phòng sắp tới tôi chọn “Mơ về em” để nhắc lại 13 năm trước tôi đã từng ước mơ, chứ không phải từ bây giờ trở đi để mơ về em.”

Tiếp lời, Mộng Lan tâm sự:



“Lần đó Mộng Lan đang ngồi edit chương trình Nhạc Tình Thế Giới với Đỗ Minh Dũng (quay phim), thấy quảng cáo của anh Đạt trên đài VNA -TV, nên hỏi Dũng là ông thầy Đạt coi hay không. Dũng khen hay lắm, vì đã xem rồi, nên Mộng Lan xin số điện thoại và gọi cho anh Đạt. Khi đó anh Đạt cho biết cả ngày coi nhiều khách nên mệt lắm, không nhận coi nữa, nhưng Mộng Lan năn nỉ và anh đồng ý. Sở dĩ Mộng Lan giả giọng Huế, lấy tên Hương là vì pháp danh của Mộng Lan là Như Hương, đeo khẩu trang đến coi tử vi, vì nhiều người biết Mộng Lan, sẽ dựa vào mà nói. Mộng Lan không thích vậy. Đến khi anh Đạt tỏ tình với Mộng Lan, lúc đó Mộng Lan ngạc nhiên lắm, Mộng Lan có hỏi lại đoạn quảng cáo anh Đạt xem cách nay 13 năm hôm đó Mộng Lan mặc đồ gì, anh Đạt tả y chang về đoạn quảng cáo đó, nghe anh tả xong, Mộng Lan biết là anh Đạt nói thật. Nhưng vì vẫn còn đang buồn chuyện chia tay anh Trọng Nghĩa, nên Mộng Lan không nhận lời quen anh Đạt. Nhưng sau đó Mộng Lan đã nhận lời vì sự chân thành và kiên trì của anh Đạt.”



Giọng chùng xuống vì xúc động, xướng ngôn viên Mộng Lan nói tiếp: “Khi mới chia tay anh Trọng Nghĩa, Mộng Lan đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc chống trầm cảm, cũng từng mong anh Nghĩa quay lại. Nhưng khi gặp anh Đạt, Mộng Lan nhận thấy duyên nợ với anh Trọng Nghĩa đã hết rồi, nên mới đưa anh Đạt đến với Mộng Lan. Mộng Lan rất mong những người thương mến Mộng Lan, hãy hiểu giùm Mộng Lan, cuộc đời có những thăng trầm mà mình không thể kiểm soát được. Mộng Lan ở với anh Trọng Nghĩa 28 năm, không bao giờ nghĩ đến ngày anh Trọng Nghĩa sẽ rời xa mình. Mong những người yêu mến Mộng Lan đừng thất vọng Mộng Lan, và nghĩ rằng Trọng Nghĩa- Mộng Lan là một cặp mà sao lại xa nhau, đó là ngoài ý muốn của Mộng Lan. Bây giờ thì Mộng Lan tìm được hạnh phúc, chỉ mong mọi người chúc phúc cho Mộng Lan thôi.”

Quà may mắn của ban tổ chức dành tặng khán giả

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc, xướng ngôn viên Mộng Lan cho biết, khán giả đến xem chương trình, còn có cơ hội xổ số (từ cùi vé của khán giả) để nhận những phần quà may mắn của ban tổ chức.

Mời gọi mọi người đến xem chiều nhạc thính phòng “Mơ về em” vào 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2017 sắp tới tại Jade Leaf Phoenix Art Center, xướng ngôn viên Mộng Lan mong rằng những khán giả đã từng yêu thương chị và ủng hộ những chương trình nhạc do chị tổ chức trước đây, sẽ tiếp tục ủng hộ và đến xem chiều nhạc “Mơ về em”.



Vé chương trình đồng hạng $50. Để mua vé, xin liên lạc Lê Huy, số điện thoại (408) 802-1565. (bh)