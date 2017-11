Chín xác không đầu được tìm thấy trong một căn chung cư ở Nhật

Các ký giả đang chờ cảnh sát cho biết thêm về chín xác người được tìm thấy trong căn chung cư tại Zama, Kanagawa ngày thứ Ba. (Asahi Shimbun via Getty Images)



ZAMA - Cảnh sát đã tìm thấy chín xác người được giấu trong các thùng chứa, với đầu bị chặt đứt và thịt róc ra, trong một căn nhà chung cư ở vùng ngoại ô thủ đô Tokyo.



Cảnh sát đã bắt giữ anh Takahiro Shiraishi, 27 tuổi. Người này thú nhận đã róc thịt ra khỏi xác và vất đi cùng với rác, sau đó rải chất thuốc khử phân mèo lên trên các hài cốt để che giấu bằng chứng.



Shiraishi nói với cảnh sát rằng anh ta đã chặt những thi thể đó trong một phòng tắm. Một máy cưa được tìm thấy trong phòng của anh ta.



Nghi can nói với điều tra viên rằng anh đã "vất thịt và và các bộ phận cơ thể vào đống rác." Cảnh sát tin rằng anh ta đã giết tất cả chín nạn nhân.



Chung cư của nghi can nằm trong một khu nhà bình thường, trong khu dân cư yên tĩnh Zama. Dân địa phương đã thắc mắc tại sao một tội ác như vậy lại có thể xảy ra ở gần họ.



Cụ Hideaki Hosogaya, một người hàng xóm 83 tuổi, nói, "Thật là tàn ác. Anh ta đã dùng một cái cưa để phân thây hoặc làm một điều gì đó. Hẳn anh ta bất bình thường khi làm những việc như thế."



Một người hàng xóm khác đã ngửi thấy một mùi hôi mà "trước đây chưa bao giờ ngửi." Ông nói, "Tôi tưởng đó là mùi hôi thối của cống rãnh."



Mạng xã hội Nhật Bản đã nhanh chóng liên kết vụ này với ngày ma quái Halloween. Một người dùng Twitter viết, "Chín xác người bị phân thây được tìm thấy vào ngày Halloween. Chắc chắn con người còn đáng ghê sợ hơn cả con ma nữa."



Một người khác nói, "Thật là một biến cố tâm thần vào dịp Halloween. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được 10 phút với chín xác chết ở xung quanh."



Trước khi có sự khám phá rùng rợn, nhà chức trách đã điều tra về vụ một phụ nữ 23 tuổi biến mất, và khám phá ra một mối liên kết giữa cô ấy và anh Shiraishi. Trước đây cô đã viết trên Twitter, "Tôi muốn tìm ai đó cùng chết với tôi."



Truyền thông Nhật cho biết, Shiraishi và cô gái đó đã kết nối thông qua một trang web đăng thông tin về những vụ tự sát. Một hình ảnh video an ninh cho thấy Shiraishi và cô gái 23 tuổi đang đi bộ với nhau vào ngày thứ Hai tuần trước, 23 tháng 10.



Cô gái mất tích từ ngày 21 tháng Chín, và anh của cô báo cho cảnh sát biết chuyện cô biến mất.

Khi cảnh sát đến căn nhà của Shiraishi, ban đầu họ tìm thấy hai cái đầu ở trong một thùng ướp lạnh ở lối vào, trước khi khám phá ra điều rùng rợn là những bộ phận cơ thể khác.

"Trong tiến trình điều tra, chín cái đầu của chín thi thể đã được phát hiện," ở bên trong những thùng chứa và thùng ướp lạnh khác nhau trong căn nhà chung cư đó.