Chính khách Anh phủ nhận việc bị FBI điều tra

Nigel Farage, cựu chủ tịch đảng UKIP, đang cười trong lúc lên xe rời Millbank Studios tại London, Anh ngày thứ Năm. (Carl Court/ Getty Images)LONDON – Ông Nigel Farage là người cầm đầu cuộc vận động Brexit đòi tách nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu vào năm ngoái. Nói chuyện với báo chí Anh mới đây, ông phủ nhận các nhân ông đã trở thành một “người đáng quan tâm” trong cuộc điều tra của Mỹ, về việc thông đồng có thể xảy ra, giữa Nga và cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.Báo Guardian trích dẫn những nguồn tin chưa được xác định, cho biết ông Farage đã không bị cáo buộc làm điều sai trái, và không phải là nghi can hoặc mục tiêu cuộc điều tra của Mỹ.Tuy nhiên, tờ báo này nói rằng cựu lãnh tụ của Đảng Độc Lập Anh Quốc đã “gây sự quan tâm chú ý” cho các viên chức điều tra của cơ quan FBI, vì những mối liên hệ giữa ông với những người có liên quan đến cuộc vận động tranh cử của ông Trump, và với người sáng lập WikiLeaks là Julian Assange.Ông Farage nói với nhật báo Daily Mail, gọi bản tin ấy là “điên khùng,” “Tôi không tin điều đó, tôi không có mối quan hệ nào cả. Tôi chưa bao giờ đến Nga. Tôi chưa bao giờ có những cuộc giao thương với Nga.”Trên mạng Twitter, ông Farage nói rằng ông phải mất một thời gian lâu để đọc bài báo trên tờ Guardian, vì ông đã “cười rất nhiều vào tin thất thiệt này.”Ông nói, “Mưu toan điên khùng này liên kết tôi với chế độ Vladimir Putin là kết quả của việc nhóm ưu tú cấp tiến tự do không thể chấp nhận Brexit và ông Trump. Tôi coi chuyện tôi có thể là một người đáng quan tâm đối với FBI là điều hết sức đáng nghi ngờ, vì tôi không có mối quan hệ nào với Nga.”Giám đốc CIA Mike Pompeo đã tố cáo WikiLeaks của Assange tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, khi phân phát những tài liệu bị lấy cắp trong những vụ tấn công tin tặc, từ các máy điện toán của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ, trong cuộc vận động tranh cử năm 2016.Ông Pompeo nói rằng cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga đã dùng WikiLeaks để phân phát tài liệu, và kết luận rằng Nga đã đánh cắp các email và làm những hành động khác, để làm lệch cán cân bầu cử về phía có lợi cho ông Trump.Ông Farage đã vận động trong mấy chục năm, để nước Anh rời khỏi Liên Minh Âu Châu. Ông cũng là người ủng hộ Donald Trump.Ông đã gặp đương kim tổng thống Hoa Kỳ ở New York, cách chỉ mấy hôm sau cuộc bầu cử, và tham dự lễ nhậm chức tại Washington.Ông Farage gặp ông Assange trong tháng Ba năm nay, tại tòa đại sứ Ecuadore ở London, nơi ông ẩn trốn trong năm năm.