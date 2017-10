Chính phủ Trump ban hành quy định mới sau khi chương trình tị nạn hoạt động trở lại

HOA THỊNH ĐỐN - Chính phủ Trump đ khơi phục chương trình tị nạn vo hơm thứ Ba, sau khi lệnh đình chỉ cĩ thời hạn 120 ngy hết hiệu lực. Tuy nhin, chính phủ cũng p đặt thm một số quy định mới đối với chương trình ny. Sau bốn thng xem xt, chính phủ đ quyết định gia tăng cc biện php kiểm tra đối với mọi đơn xin tị nạn, đồng thời chính phủ cũng xc định, việc tăng thm 90 ngy xt duyệt l điều cần thiết đối với 11 quốc gia được coi l cĩ nguy cơ an ninh cao.



Những người tị nạn từ 11 nước ny sẽ được xt duyệt theo từng trường hợp, chỉ khi no họ được xc định l thuộc về “lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ,” v khơng gy ra đe dọa an ninh, theo thơng bo của Bộ Nội An. Người tị nạn đến từ cc nước khc sẽ khơng phải chứng minh về việc đem lại “lợi ích quốc gia” cho Hoa Kỳ.



Trong thời gian lệnh đình chỉ tị nạn cĩ hiệu lực, Bộ Nội An v Phịng Gim Đốc Tình Bo Quốc Gia (ODNI) hợp tc lm việc, để xc định xem liệu qu trình xt duyệt đơn xin tị nạn cĩ cần tăng thm biện php an ninh hay khơng, v liệu chương trình ny cĩ nn được cho khơi phục hay khơng. Qu trình xem xt của Bộ Nội An v ODNI đ xc định 11 quốc gia cĩ tiềm năng gy đe dọa cho Hoa Kỳ. Danh tính của 11 nước ny khơng được cơng bố vì lý do “nhạy cảm an ninh,” theo lời vin chức Bộ Nội An.



Cc trình xt duyệt mới sẽ bao gồm thu thập cc thơng tin chi tiết của người xin tị nạn, chia sẻ thơng tin nhiều hơn giữa cc cơ quan để pht hiện cc mối đe dọa tiềm năng, v huấn luyện thm cho cc nhn vin kiểm tra hồ sơ tại Sở Di Tr về cch pht hiện cc lời khai gian dối.



Nh chức trch thừa nhận, cc biện php an ninh mới sẽ lm chậm đng kể thời gian xt duyệt hồ sơ. Ngồi ra, trong thời gian tìm cch tăng cường cc biện php kiểm tra, chính phủ sẽ tạm đình chỉ chương trình cho php thnh vin gia đình của người tị nạn được nộp đơn xin nhập cư vo Hoa Kỳ, cĩ tn l chương trình “following-to-join.” Chương trình ny vốn cho php người tị nạn đ nhập cư được bảo lnh vợ/chồng, hoặc con độc thn dưới 21 tuổi, vo Hoa Kỳ cũng dưới tư cch người tị nạn.



Theo Bộ Nội An, chính phủ đang thiết lập cc quy định mới, để bảo đảm mọi người nhập cư theo diện tị nạn đều sẽ trải qua qu trình kiểm tra như nhau, bất kể họ l người tị nạn nguyn bản hay l thn nhn của người tị nạn nhập cư sau đĩ. Một khi cc biện php an ninh được thiết lập hồn tất, chương trình “following-to-join” sẽ được khơi phục trở lại.



Tổng thống đ ký 1 lệnh hnh php vo chiều thứ Ba, thay thế cho lệnh đình chỉ chương trình tị nạn 120 ngy trước đĩ, v ra lệnh xem xt lại qu trình xt duyệt.