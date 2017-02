Bài HOÀI MỸ



Chính sách là đường lối, phương cách hành động của một chính đảng hay một chính phủ. Định nghĩa đơn giản vậy, nhưng hẳn cũng đủ cho thấy “nó”... to lớn và quan trọng đến thế nào. Chẳng hạn “chính sách bài trừ tham nhũng”; chính sách “xóa đói giảm nghèo”; chính sách “hạn chế nhập nội Hoa Kỳ; v.v.. Vậy mà kẻ hèn này nay lại khơi khơi giới thiệu một thứ “chính sách” vốn “chẳng giống con giáp” nào trong lịch sử cổ kim - Chính Sách Gà Mái - thử hỏi mấy ai tin nổi hoặc không thiếu độc giả sẽ nghĩ người viết có tính... hài rẻ tiền, nếu không muốn nói... xạo “hết ý”!





Shavkat Mirziyoyev



Thưa không, vấn đề có thật trăm phần trăm, trong thời hiện đại, rất mới mẻ và đúng với nghĩa “nóng hổi vừa thổi vừa thưởng thức.” Vả lại, nếu đề tài mang nghĩa bóng hoặc nhắm khía cạnh tiếu lâm... thì phép chính tả và văn phạm đã buộc người viết phải đặt các từ ấy nằm trong ngoặc kép, như “chính sách Gà Mái” hay tối thiểu chính sách “Gà Mái.” Trái lại, ở đây đầu đề được trình bày một cách “an nhiên tự tại,” hoàn toàn tự do, thoải mái. Vậy thì chủ đề có “nghĩa sao nói vậy, người ơi.”

Gà mái cứu nguy dân tộc!

Câu trên vẫn đương nhiên mang nghĩa đen.

Vâng, đúng vậy! Thứ Tư, ngày 8 tháng 2, 2017, tân Tổng Thống Shavkat Mirziyoyev của xứ sở Uzbekistan, đã cho rằng các “chị” gà mái sẽ giải quyết đẹp những khó khăn “vĩ đại” về kinh tế của đất nước. Ông xác quyết một cách hồ hởi phấn khởi, “Khi đó chẳng còn gia đình nào nghèo nữa!”



Ông không nói do ngẫu hứng hay tiếu lâm - nhưng trong một bài diễn văn đọc vào sáng thứ Tư tuần trước, Shavkat Mirziyoyev, người trở thành tân nguyên thủ quốc gia của Uzbekistan, kế vị nhà độc tài Islam Karimov, 78 tuổi, vốn đã qua đời từ hồi tháng 9, 2016, đã ban bố một “đạo luật” đúng là “chẳng giống ai,” bởi vô cùng khác thường mà ông đặt tên là Chính Sách Gà Mái. Theo đó, ông ra đã ban nghiêm lệnh cho mỗi hộ sinh sống tại các vùng thôn dã - trên khắp lãnh thổ - từ nay phải chịu trách nhiệm nuôi tối thiểu 100 con gà mái. Hộ nào có nhiều gia đình ở chung thì số gà mái này sẽ mặc nhiên “leo thang” theo.



Với khoảng trên 30 triệu cư dân, Uzbekistan đứng hạng thứ ba về dân số trong tổng số 15 cựu Cộng Hòa vốn cấu thành khối cựu Sô-Viết. Vậy thử làm con tính sơ sơ thôi, người ta sẽ thấy “dân số” gà mái ở quốc gia này chắc chắn chẳng mấy chốc “qua mặt không thèm bóp còi” dân số hiện nay (3.3 tỉ người) của Trung Cộng, đất nước đông cư dân nhất trên thế giới.

Được quyền thưởng thức 10 con gà và 50 trứng

Tổng Thống Mirzijojev kết luận ngon lành thế này, 100 con gà (cư trú trong một gia đình loài người) mỗi ngày đẻ ít nhất 50 trứng. Với vốn liếng này, ông cho rằng gia đình chủ nhân ngoài quyền tự do “thưởng thức” 10 gà mái có quyền trước tiên tự xơi 10 trái trứng/ngày - sau thì mang bán số 90 gà và 40 trứng còn lại. Tổng thống tuổi sồn sồn, tài cao này tái xác nhận trong bài diễn văn đọc ở miền vốn vẫn được “đánh giá là cơ cực nhất đất nước, “Vậy sẽ chẳng còn gia đình nào nghèo khổ nữa.”

Ông nhấn mạnh thêm, “Nếu thuyết phục được nhân dân ta chịu ứng dụng chính sách này, chúng ta sẽ sống cuộc sống ung dung vừa của những thường dân lẫn của những quan chức.” Nói “toạc móng heo” là nhân dân được hiện diện tối thiểu ở cấp trung lưu; và đất nước này sẽ không còn giai cấp mà Xã Hội Chủ Nghĩa ví von là “hạ tầng cơ sở.”

Dư luận đã gọi đường lối độc đáo kể trên của tân Tổng Thống Shavkat Mirziyoyev là chính sách Gà Mái thuần túy, bởi không ai nghe thấy ông nhắc một câu nào tới gà trống, trong khi ông ca tụng thấu trời xanh gà mái, nào loài gia súc có đức tính cần mẫn, mắn đẻ, giàu lòng hy sinh và phong phú chất bổ dưỡng; và ông đã phong chức cho gà mái là “những vị cứu tinh đất nước” bởi như trên đã viết, sẽ nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi cơn khủng hoảng kinh tế, nâng cấp “đồng hương” trên nấc thang xã hội, gia tăng trọng lượng cơ thể đồng thời giảm thiểu bệnh tật cho người dân nhờ ngày nào cũng được ăn hết trứng gà luộc lại trứng tráng, trứng ốp-la, lại trứng bác đồng thời sáng sáng uống sô-đa hột gà hay “mút” trứng sống vừa rớt ra khỏi tĩ gà mẹ. Đó là chưa kể mai này một khi đã giao thương với Việt Nam, dân Uzbekistan sẽ lại tha hồ thưởng thức món trứng muối và trứng gà lộn...

Phản ứng của dư luận

Lạ lùng một điều là toàn dân Uzbekistan nói chung, thôn quê nói riêng... chẳng ai tỏ dấu hiệu phản ứng vui mừng hay buồn phiền, hy vọng hoặc chán nản, kể cả hệ lụy “ngán tận cổ” thịt và trứng gà vì mỗi ngày họ được nhà nuớc “nhường” quyền sở hữu 10 con gà và 50 trứng; nhờ thế họ không phải xài đến ngân sách gia đình vào việc mua thức ăn khác. Thế nhưng, họ vẫn thản nhiên sống như “vô cảm,” kiểu “một ngày như mọi ngày.” Trong khi đó, một số trang mạng truyền thông xã hội, trong số đó tiêu biểu nhất là đài “Radio-free-europe-raidio-liberty” lại “thi đua” cười cợt, chọc quê khi cho rằng chẳng bao lâu nữa toàn thể lực lượng gà mái sẽ chiếm cứ toàn vẹn lãnh thổ Uzbekistan, nơi đây với diện tích 172,742 sq miles (447,400 km2) sẽ diễn ra không phải nạn nhân mãn mà là “kê mãn.”



Tuy nhiên một điều mà không một người dân Uzbekistan nào biết, ấy là Tổng Thống Shavkat Mirziyoyev của họ đã chào đời vào đúng năm 1957, tức Đinh Dậu. Năm nay lại đúng năm thân mệnh của ông. Phải chăng vì cầm tinh gà mà ông đề cao gà, cậy trông vào gà? Có điều tại sao ông lại kỳ thị gà trống thì chỉ có trời và bản thân ông biết mà thôi. Không lý Tông Tông Mirzijojev không am tường về vai trò của gà trống trong việc “đạp mái”? Đã đành, khác loài người, không có “chàng” cộng tác, “thiếp” vẫn có thể đẻ; thế nhưng thiếu gà trống, khả năng đẻ trứng của gà mái sẽ “xuống dốc không phanh,” ngày được ngày không vì âm dương không đều... để rồi có thể tắt đẻ luôn. Hơn nữa trứng gà mà không có “trống” thì thứ nhất không thể nở thành gà con, thứ nhì kém chất bổ dưỡng.



Giá như ông Mirzijojev khôn ngoan và giàu kinh nghiệm hơn, hẳn ông sẽ bổ túc chính sách Gà Mái của ông một điều khoản nữa: Mỗi gia đình phải nuôi 100 gà mái - và 5 gà trống; vị chi một “chọi” 10. Hơn nữa, trong khi 100 gà mái vẫn đều đều đẻ trứng, nhưng cứ 5 tháng thì phải thay 5 gà trống khác (nếu chúng vẫn may mắn sống còn) bởi các con cũ phần đã cạn trọn “vốn,” phần cũng đã tiêu hết khả năng “đạp” chỉ sau một thời gian ngắn “lao động là vinh quang” quá độ.



Hoặc nếu tổng thống không muốn giao trách nhiệm “quản lý” gà trống cho các gia đình vì lo ngại người ta vác chúng đi tham dự vào các cuộc “đá gà” ăn tiền... thì cho mỗi cơ quan nhà nước mở thêm một “chi nhánh nuôi gà trống” - chỉ gà trống mà thôi - để ngày ngày dân chúng ôm “gà mái-tư nhân” tới đây cho gà “trống-công quyền.”.. đạp. Mỗi cú “đạp” như vậy, “giá-nhà nước” chỉ 25 cents thôi. Sơ sơ GDP (ngân sách quốc gia) cũng thu bộn cả triệu đô mỗi ngày nhờ sự hy sinh - “đạp” - cùa gà trống. Biết đâu một ngày nào đó, gà trống lại trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Uzbekistan - giống như “Le Cop Gaulois” của đế quốc Pháp xưa. Và trên quốc kỳ, thay vì hình mặt trăng khuyết (bán nguyệt) với 12 ngôi sao sẽ là một chú gà trống xòe cánh và gân cổ gáy.



Tóm lại, nếu không vì kỳ thị giới tính gà, đường lối kinh tế-tài chánh độc nhất vô nhị của Tổng Thống Sjavkal Mirzijojev có thể gọi là Chính Sách Gà hay Chính Sách Trống-Mái thay vì chỉ có Gà Mái.

Sjavkal Mirzijojev: Kém thông minh!

Để bạn đọc thân mến có thể hiểu rõ hơn về chính sách Gà Mái của Tổng Thống Shavkat Mirziyoyev, thiết tuởng quí vị nên biết một chút nữa về “tác giả” của nó cũng như về đất nước Uzbekistan.

Vâng, Islam Karimov, tổng thống tiền nhiệm, theo vô số phê bình gia, là một bạo chúa thứ thiệt. Dựa vào chỉ số kinh tế hàng năm của Economic Intelligence Unit thì Uzbekistan từ nhiều năm trước kia vẫn “thi đua” nằm ở hạ tầng đồ biểu, chỉ trên Bắc Hàn; trừ năm vừa qua, Uzbekistan đã leo lên hạng 10 trong tổng số 167 nước, nhưng tính từ dưới cùng đếm lên.



Ở Uzbekistan chẳng có tự do ngôn luận và nhân quyền chỉ là thứ “xa xỉ phẩm”... Đây vẫn là quốc gia khép kín hạng nhì trên thế giới, chỉ thua Bắc Hàn.



Chính sách đối ngoại của Uzbekistan đã đưa đất nước này đến chỗ cô lập. Karimov tỏ ra nghi ngờ dự án tự do mậu dịch EAEU (Eurasian Economic Union) do Mạc Tư Khoa đứng đầu. Ông ta cũng đã hai lần rút Uzbekistan ra khỏi hiệp ước an ninh quân sự CSTO (Collective Security Treaty Organization) cũng do Mạc Tư Khoa lãnh đạo. Thuở sinh thời, cố tổng thống độc tài Islam Karimov bắt buộc tất cả nhật báo trong nước hàng ngày phải in bức ảnh chân dung của đương sự ở ngay trang nhất và ở trung tâm thủ đô, ông ta đã cho xây một cột cờ cao nhất thế giới.



Trước khi Islam Karimov “ra đi vĩnh viễn,” người ta đã tin là con gái của bạo chúa này, Gulnara sẽ kế vị ông bố. Thế nhưng cô nàng đã bị thất sủng sau cuộc “nội chiến” với bà mẹ và người chị, nhất là nàng lại lâm vào vụ “sì-căng-đan” tham nhũng. Vì thế Gulnara đã bị quản thúc tại gia trong nhiều năm, kể cả không được phép ra khỏi nhà để dự đám tang cha mình.



Theo hiến pháp của Uzbekistan, trường hợp tổng thống đột ngột qua đời thì Chủ Tịch Thượng Viện sẽ thay thế trong khi chờ đợi tổ chức một cuộc bầu cử mới. Thế nhưng ngay khi Krimov đột tử, Shavkat Mirziyoyev lúc đó đang ngồi ghế thủ tướng (từ năm 2003) liền “nhanh tay lẹ con mắt” chớp ngay thời cơ để rồi trong cuộc bầu cử vào tháng 12, 2016, đương sự chiếm 89 phần trăm số phiếu. Nhật báo Economic đã gọi cuộc bầu cử này là “feigned” (ngụy tạo).



Theo The Financial Times và The Economist sẽ chẳng có những sự thay đổi lớn lao nào ở Uzbekistan - trừ Chính Sách Gà Mái - sau khi Mirzijojev tiếp quản quyền lực. Financial Times suy đoán Mirzijojev sẽ “gần gũi” với Mạc Tư Khoa và Putin hơn Karimov, nhưng vẫn theo chiều hướng cô lập. Ký giả nổi tiếng Daniil Kislov nói với nhật báo The Economist, “Ông ta sẽ y chang kiểu mẫu thống trị như Karimov, có lẽ “ngầu” hơn nữa; tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông ta kém thông minh hơn.”

Wait and see!

Riêng phần tôi, tôi lại “đánh giá” Mirzijojev khác. Chẳng thế mà nhà độc tài bị cho là “kém thông minh” này đã “sáng tạo” ra được Chính Sách Gà Mái? Dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam, các lãnh tụ đã chứng minh hùng hồn như vậy.



Vâng, “sự cố” đương nhiên sẽ... còn dài chẳng khác chi phim bộ nhiều tập hay “chuyện dài nhân dân tự vệ.” Hãy “Wait and see”! Muốn biết Chính Sách Gà Mái kết thúc ra sao, nhớ đón xem các hồi sau, sẽ rõ! (hm)