Chính trị gia Ấn Độ treo thưởng đòi lấy đầu nữ tài tử hạng A

Nữ tài tử Deepika Padukone.NEW DELHI – Nữ tài tử giàu có và nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ đang bị các chính trị gia dọa giết, sau khi cô tham gia một bộ phim bị cáo buộc là "bóp méo lịch sử.”Ông Suraj Pal Amu, chính trị gia Đảng Nhân Dân Ấn Độ (BJP), cũng là đảng cầm quyền, vừa tuyên bố sẽ thưởng lớn cho ai lấy đầu nữ tài tử nổi tiếng Deepika Padukone, vì đã đóng vai chính trong phim.“Padmavati.” “Chúng tôi sẽ thưởng $1.5 triệu Mỹ kim cho ai có thể chặt đầu nữ tài tử Deepika Padukone và giám đốc sản xuất phim Padmavati. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho gia đình của các bạn,” ông Suraj Amu nói trước truyền thông vào hôm 20 tháng 11.Ông Suraj Amu (giữa), chính trị gia thuộc đảng cầm quyền tại Ấn Độ.Ông Suraj hiện là đại diện truyền thông chính của đảng cầm quyền tại miền Bắc Haryana. Sự việc không dừng ở đó, đến ngày thứ Ba, ông Amu tiếp tục đưa ra những tuyên bố căng thẳng nhắm vào cô Padukone cùng đoàn làm phim Padmavati. Ông đe dọa sẽ đốt các rạp phim nếu công chiếu phim Padmavati. Ông Amu cũng khẳng định sẽ cố gắng đến cùng để ngăn cản phim được công chiếu vào ngày 9 tháng 12. "Tôi không cần biết bộ phim đó có nội dung như thế nào. Tôi không muốn xem phim này và không muốn bất kỳ ai xem chúng,” ông Amu nói thêm.Đảng cầm quyền Ấn Độ hiện chưa có bình luận gì trước các phát ngôn của ông Amu. Tuy nhiên, nhà chức trách Ấn Độ rất "khó chịu" với phim Padmavati. Phim có nguy cơ bị ngừng chiếu vô thời hạn sau hàng loạt cuộc biểu tình. Được biết, vì sợ bị giết, cô Padukone đã phải bỏ tham gia sự kiện có Ivanka Trump, con gái Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cô cũng không tham gia Hội Nghị Doanh Nhân Toàn Cầu được tổ chức tại Ấn Độ, dù được mời làm MC chủ trì.Padmavati là phim sử thi về cuộc đời nữ hoàng Padmavati, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Muhammad Jayasi Malik. Tuy nhiên, phim chưa ra mắt đã bị đánh giá là xuyên tạc lịch sử, cố tình khai thác mối quan hệ tình ái giữa nữ hoàng và thủ lĩnh Hồi giáo. Các chính trị gia và những người trong gia đình hoàng thất cho rằng đây là nhân vật hư cấu, không tồn tại và phim bóp méo sự thật.Hôm thứ Ba, Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu cấm chiếu phim vĩnh viễn, và ra lệnh Hội Đồng Kiểm Duyệt đánh giá phim và đưa ra quyết định sau cùng. Cơ quan kiểm duyệt hiện đối mặt với áp lực nặng nề từ cả chính phủ và các đảng đối lập.Một cảnh trong phim Padmavati.Sự kiện này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều ở Ấn Độ. Trước sự đe dọa nhắm vào đoàn phim, ông Ashis Nandy, một nhà xã hội học hàng đầu, tỏ ra tức giận: "Lời đe dọa này là bằng chứng cho thấy chúng ta đang chịu đựng một chế độ chính trị sai lầm.”Các nhà hoạt động vì quyền tự do cũng ủng hộ ý kiến này, và cho rằng đảng cầm quyền của Thủ Tướng Narendra Modi đang đe dọa quyền tự do ngôn luận.Cô Deepika Padukone sinh năm 1986, là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Bollywood. Cô nổi tiếng nhờ các phim Aishwarya, Om Shanti Om, Love Aaj Kal, Housefull, xXx: Return of Xander Cage (đóng cùng Vin Diesel). Minh tinh 31 tuổi hiện là nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Bollywood.