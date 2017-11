Chính trị trên thực đơn ở Seoul dành cho Trump: tôm từ vùng biển tranh chấp, tương xì-dầu 360 năm

Một trong các món ăn dành cho Tổng Thống Trump và Phu Nhân Melanie là tôm được bắt từ vùng biển có tranh chấp của Nam Hàn. (Hình của Dinh Tổng Thống Nam Hàn)



HÁN THÀNH - Tuy chỉ là một bữa tiệc, nhưng tiệc tùng cũng mang theo những ý nghĩa chính trị. Bữa tiệc mà chính phủ Nam Hàn thết dãi dành cho Tổng Thống Donald Trump vào đêm thứ Ba là một đại tiệc có ý nghĩa như vậy.



Một trong các món trên thực đơn là món tôm được bắt ở vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia Đông Á.



Bữa tiệc bốn món long trọng này được tổ chức tại Dinh Tổng Thống (Thanh Ngõa Đài) vào đêm thứ Ba, dành cho Tổng Thống Trump và Phu Nhân Melania. Trong tiệc có món được nấu với tôm bắt ở vùng biển ngoài khơi Dokdo. Đây là vùng quần đảo do Nam Hàn kiểm soát, nhưng là trung tâm của một cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng chục năm với nước láng giềng Nhật Bản.



Trong chuyến công du 12 ngày tại Á Châu, một trong những mục tiêu của ông Trump là thúc đẩy việc hợp tác ba bên giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Hai quốc gia này là đồng minh chủ chốt của Mỹ trong việc chống lại mối đe dọa hỏa tiễn hạt nhân của Bắc Hàn, bất chấp tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.



Khi được hỏi về thứ tôm đó, phát ngôn viên cao cấp của chính phủ Nhật Bản nói rằng điều quan trọng là phải tránh bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa ba quốc hia đồng minh.

Tuy nhiên, văn phòng Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in thì lại nhấn mạnh rằng thực đơn đó được chuẩn bị từ trước để truyền đạt "sự tôn kính và tính cách chính thức ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp độ quốc gia," trong khi đó vẫn tượng trưng cho mối quan hệ "đồng minh vững chắc" giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ.

Trong khi Tokyo lựa chọn một thực đơn kiểu Mỹ an toàn, gồm các món quen thuộc với người Mỹ là phô mai và beefsteak, thì Seoul chọn thực đơn táo bạo hơn mà trong đó có nước tương xì-dầu lên men 360 tuổi, tức là còn lâu đời hơn cả nước Mỹ chừng một thế kỷ.



Nước tương sốt xì-dầu này được đi kèm theo một món thịt sườn bò, trên một thực đơn cũng bao gồm món hải sản mà tổng thống ưa thích là món cá bơn nướng.



Nam Hàn đã dùng chính chiến thuật mà ông Trump đã áp dụng nhằm ve vãn Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng "bánh chocolate đẹp nhất" khi ông Tập Cận Bình đến Mỹ trong tháng Tư, các đầu bếp của ông Moon đã tạo bánh chocolate ba lớp với nước sốt vanilla rasberry, để làm món tráng miệng.

Từ lúc chiếc Air Force One hạ cánh tại căn cứ quân sự Osan ở gần Seoul vào sáng thứ Ba, rõ ràng người Nam Hàn đã ra sức o bế phái đoàn Trump, muốn gây ấn tượng tốt đẹp với chính phủ Mỹ.

Sau khi tổ chức một buổi lễ cung nghinh long trọng ở bên ngoài Dinh Tổng Thống, ông Trump và phu nhân được đãi trà và món quả hồng khô bọc chocolate, được chuẩn bị từ mấy tuần qua bởi bà Kim Jung Sook, đệ nhất phu nhân Nam Hàn.



Bà Kim đã chọn những trái hồng từ những cây trong sân ở dinh tổng thống, và treo lên phơi khô ở dưới mái hiên của dinh, theo tin báo chí địa phương.

Tổng Thống Trump đã cảm kích thấy rõ, khi ông ca ngợi buổi lễ "đẹp đẽ" đó tại một cuộc họp báo, trong đó ông cũng đề cập đến những biện pháp chung, để giải quyết vấn đề nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un đang "đe dọa mạng sống của hàng triệu và hàng triệu người" tại bán đảo Triều Tiên.