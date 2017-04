Cho cô gái đi nhờ xe, gần 1 năm sau một ông được làm cha

Lá đơn lan truyền trên mạng, cho biết ông D. khám phá mình có con với một cô gái từng đi chung xe. (Facebook)THUẬN CHÂU, tỉnh Sơn La – Trong ngày thứ Bảy vừa qua, trên một số diễn đàn mạng lan truyền một lá đơn xin nhận con khiến nhiều người tò mò về nội dung ly kỳ của lá đơn. Đơn này cho biết người làm đơn là ông Trần Anh D., 41 tuổi, quê ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.Vì một lý do nào đó, có thể xuất phát từ văn phòng của huyện hoặc từ một phòng cung cấp dịch vụ photocopy, đơn của ông D. này bị phổ biến trên mạng, cho thấy người làm đơn xin được nhận nuôi một đứa con mà ông không hề hay biết trong gần một năm qua.Trong đơn ký ngày 31 tháng 3, 2017, ông D. trình bày như sau: “Vào khoảng tháng 3 năm 2016, tôi lái xe từ Sơn La về Hà Nội và có cho một cô gái đi nhờ xe. Khi nghỉ tại Mộc Châu, chúng tôi có quan hệ với nhau. Sau đó, chúng tôi không liên lạc và không gặp nhau nữa.“Đến đầu tháng 2/2017, tôi có nhận được một lá thư viết tay do anh xe ôm đưa cho. Nội dung là cô gái đi nhờ xe của tôi đã sinh cháu và gửi nuôi tại nhà anh chị H.X. ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.“Tôi đã xin phép chính quyền địa phương và gia đình được thử ADN với cháu bé. Kết quả cháu bé là con tôi. Nay tôi làm đơn này xin các cấp chính quyền và anh chị H.X. cho tôi được đón cháu về nuôi dưỡng."Ngay khi được phổ biến trên mạng, lá đơn này đã gây chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, cô gái đó quá sao quá dại dột khi trao thân cho người đàn ông mới quen biết. Một số ý kiến lại bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ hành động của anh D. khi công khai nhận đứa trẻ.Liên quan đến tin này, ngày thứ Bảy, 1 tháng 4, ông Lò Văn Siêng, phó đội trưởng Đội CSHS thuộc công an huyện Thuận Châu có xác nhận tại địa phương có người đàn ông tên D. trùng khớp với những tin trên.Ông Siêng cho biết ông D. thường đi làm ăn xa, ít khi ở nhà. Hiện người đàn ông này đã làm đơn gửi chính quyền địa phương, đề nghị chấp nhận thủ tục xin nuôi con. Còn việc lá đơn bị tung lên mạng thì có thể ông D. đi ra tiệm photocopy đánh máy, sau đó, bị người nào đó chụp lại và đưa lên mạng xã hội.