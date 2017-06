Cho dân giám sát 4 bãi xử lý rác tại Sài Gòn

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Tại kỳ họp bất thường của Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải ngày 11/6, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho biết, Bí Thư Thành Ủy đã chỉ đạo trong tháng Bảy chủ đầu tư bốn khu xử lý rác Đa Phước, Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa, và Phước Hiệp phải mở cửa định kỳ cho người dân vào giám sát tình hình môi trường.

Ông Khoa nói dẫn chứng khu xử lý rác Đa Phước vừa bị phạt gần 1.6 tỷ đồng (gần $70,000 Mỹ kim) do vi phạm công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành vào cuối năm ngoái.



Phó chủ tịch phụ trách khối giao thông - đô thị cho biết, sau khi người dân phản ánh mùi hôi vào giữa năm ngoái, thành phố yêu cầu Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước) triển khai 10 giải pháp để giảm thiểu mùi hôi, bảo vệ môi trường.



Chính quyền thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư bãi rác Đa Phước đến năm 2020 phải chuyển 1,000-2,000 tấn rác sang công nghệ xử lý hiện đại, số rác còn lại phải tăng cường xử lý tốt.





Các em này được các đàn anh đàn chị bốc là “thần đồng”!



- Người dân nào dám bén mảng vào bãi rác đó để giám sát? Ai cho phép anh bước vào đó? Giấy phép đâu? Các quan đã báo cho ông chủ công ty “xử lý tốt” rồi, không việc gì tới lượt anh dân mò vào giám sát.

Khi người dân phản ánh mùi hôi vào giữa năm ngoái mà đến năm nay vẫn chưa làm.



Vậy là từ nay đến mãi năm 2020, tính ra còn ba năm nữa. Các quan ở nhà lầu, mặc xác thằng dân sống với mùi hôi thối từ các bãi rác.



Về các khu xử lý chất thải khác, ông Khoa cho biết thêm từ nay đến 31/7, UBND thành phố sẽ rà soát hết các dự án xử lý chất thải, phải có báo cáo nghiệm thu về bảo vệ môi trường để đến cuối năm nay tất cả các dự án bắt buộc phải có nghiệm thu về môi trường. “Sau ngày 31/12 những đơn vị không chấp hành, tùy theo mức độ vi phạm thành phố sẽ phải yêu cầu ngưng hoạt động.”





Biểu diễn những động tác khêu gợi ngay trước mặt các em nhỏ.



- Các quan đã bắt tay với chủ nhà thầu rồi, chỉ dọa chơi thế thôi, đừng mong nó ngưng hoạt động. Chưa biết chừng nó còn hoạt động rầm rộ hơn.

Mặc bikini nhảy múa ở Đầm Sen được mang ra Quốc Hội

Trong thời gian này mặc bikini nhảy múa ở Đầm Sen làm “nóng” Quốc Hội. Đây là đề tài được đưa ra trước diễn đàn Quốc Hội ngày 14 tháng 6 vừa qua: Trẻ em bị các gameshow khai thác đời tư để câu khách, bị thương mại hóa.



Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) cho biết: Hiện nay có tình trạng, các hoạt động văn hóa có những biểu diễn rất phản cảm trước trẻ em, như vụ nhảy múa “phản cảm” ở Đầm Sen.



Ông nói thêm, “Bộ trưởng phải quan tâm hơn về việc quản lý tình trạng xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử ngay trong chính môi trường văn hóa biểu diễn nghệ thuật mà ngành văn hóa, thể thao, du lịch đang quản lý. Bộ trưởng phải quan tâm hơn về việc quản lý tình trạng xuống cấp đạo đức và văn hóa. Bộ trưởng phải quan tâm hơn về việc quản lý tình trạng xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử ngay trong chính môi trường văn hóa biểu diễn nghệ thuật mà ngành văn hóa, thể thao, du lịch đang quản lý. Các gameshow này, giá trị giải trí nặng hơn giá trị giáo dục. Hình thức biểu diễn khai thác yếu tố riêng tư của trẻ để câu khách là chính.



Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ, “Vấn đề đại biểu nêu rất rộng, lớn và cấp bách về đạo đức, văn hoá ứng xử. Ông phải công nhận đúng như đại biểu nói, việc tham gia biểu diễn vì mục đích câu khách, thương mại...

Việc trẻ em bị các gameshow hát nhạc người lớn, diễn xuất khóc- cười trước ống kính như những “ông cụ non, bà cụ non,” nhạc sĩ Phạm Tuyên phải kêu lên, “Gần đây xuất hiện một số chương trình trên truyền hình bắt trẻ con làm người lớn nhiều quá!”





Bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh lớn nhất ở Sài Gòn.



Nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói thẳng ra rằng, “Một số trong những nghệ sĩ này nhờ một chút năng khiếu, nhờ chút cơ hội, thêm chút tài năng và sự láu lỉnh của nghề, các em chợt thấy mình ngôi sao, các em chợt thấy mình đỉnh cao, và bất cần dư luận, bất cần văn hóa ứng xử, ngông cuồng, hỗn láo, tự cao tự đại, chảnh chọe là căn bệnh chung.”





Chương trình nhảy của các vũ công bikini tại Công Viên Nước Đầm Sen



- Không phải đến bây giờ các ông “đại biểu dân” mới nhào ra Quốc Hội kêu toáng lên như thế, chuyện mấy chú nhóc ở VN ti toe mới hát được vài bài đã được các đàn anh đàn chị dạy dỗ cho nhảy ra sân khấu múa may quay cuồng, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ như những thằng điên để kiếm tiền. Nếu cứ nhìn vào những buổi “đại nhạc hội” được quảng cáo ầm ỹ nào là “thần đồng” - “quái kiệt” sẽ trổ tài ca múa như các sao Hàn Quốc... đã làm các “ông cụ non ca sĩ” ở VN trở nên hư hỏng, bất cần học hành cũng thành “ranh ca.” Đi đâu cũng nói năng “hỗn láo, chãnh chọe” là do các đàn anh đàn chị cả thôi. Không chỉ ở các thành phố lớn mà ngay ở các làng xã các em con nhà nghèo cũng háo hức muốn làm “ranh ca.”



Trở lại vụ các cô gái chân dài ăn mặc hở hang, lắc theo điệu nhạc sôi động và thi nhau uốn éo thể hiện những động tác khêu gợi dục trong khi có rất nhiều trẻ em ngồi xem chương trình.



Ai đã cho phép các chương trình này biểu diễn? Phải chăng đã có sự thỏa thuận ngầm giữa các vị có trách nhiệm về “văn hóa đạo đức”?

Môi trường Sài Gòn rất đáng lo ngại

Trong kỳ họp bất thường về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố sáng 11/6, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng chất lượng môi trường trên địa bàn rất đáng lo ngại. Bà nói, “Ô nhiễm ở các mức độ khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chưa được cải thiện như nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí, tiếng ồn… đặc biệt là bùn thải chưa được xử lý; tất cả đều vượt chuẩn cho phép. Tình hình ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, gây bất bình trong nhân dân.”

Ông giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Nguyễn Toàn Thắng, cho biết thên: TP HCM đang chịu áp lực lớn bởi ba tác động môi trường gồm: gần 1.8 triệu m3 nước thải và 8,300 tấn chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường mỗi ngày; khí thải từ 7.9 triệu phương tiện giao thông và hơn 830 nguồn khí thải công nghiệp và rất nhiều nguồn thải khác.



Về xử lý, trong 8,300 tấn rác thải sinh hoạt của thành phố, hiện bãi rác Đa Phước (Bình Chánh) chôn lấp khoảng 5,500 tấn mỗi ngày, số còn lại được tái chế tại các đơn vị thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi.



Theo ông Thắng, việc thu gom, xử lý chất thải rắn còn một số bất cập như: thiết bị thu gom rác thải dân lập quá cũ, thô sơ, kết nối giữa thu gom tại nguồn và vận chuyển không đồng bộ.



- Các quan mua toàn thứ hàng quá cũ tính theo giá mới số chênh lệch không biết bao nhiêu tỉ chui vào túi ai? Lại đổ cho dân vận chuyện toát mồ hôi “không đồng bộ.” Các quan đổ thừa cho lớp dân đói nai lưng ra đẩy xe bò từ sáng đến tối chưa xong việc, chưa được cầm bát cơm ăn. Các quan cứ việc ngồi đó chén chú chén anh, nhởn nhơ vui với các em chân dài ở Đầm Sen chui vào cửa sau.

Vậy đừng hỏi tại sao các em nhỏ không “hỗn láo” và các cô gái VN thích đua đòi đi khoe thân để kiếm tiền. Văn hóa đạo đức VN chưa bao giờ xuống cấp như “thời đại anh hùng” này!

Văn Quang (Sài Gòn, ngày 21 tháng 6, 2017)