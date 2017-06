Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHHôm Chủ Nhật, mùng 4 tháng Sáu, 2017 thành phố Portland chứng kiến hai cuộc biểu tình chống lẫn nhau - một bên bênh vực hành động giết người của Jeremy Joseph Christian, bên kia chống lại hành động đó.Cô Trâm Anh Best đang ôm hình của cha trong lễ an táng ông Ricky Best ngày thứ Hai tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette ở Portland, Oregon. (Scott Olson/ Getty Images)Bên bênh vực anh Christian cầm khẩu hiệu “God, guns and Trump” (Thượng Đế, Súng, và Trump), “Make America Great Again” (Đưa Mỹ Trở Lại Thế Hùng Cường), và “Don“t tread on me” (chớ đụng vào tôi). Bên kia cầm khẩu hiệu “No more Nazis,” (Không Chấp Nhận Quốc Xã Nữa) “Black Lives Matter” (Mạng Sống của Người Mỹ Đen Quan Trọng), và “Portland stands against hate” (Thành phố Portland chống thù ghét).Khẩu hiệu “Chống Quốc Xã”Khẩu hiệu “Chớ đụng vào tôi“Christian -35 tuổi- dùng dao giết hai người đàn ông da trắng, và đâm bị thương người thứ ba, vì ba người này ngăn cản anh để bảo vệ hai thiếu nữ, một cô Hồi giáo, cô kia da đen; chuyện mới xảy ra hôm 26 tháng 5, 2017 trên chuyến xe lửa chạy trong thành phố.Ra tòa, Christian, hô khẩu hiệu “Death to the enemies of America,” (Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ) và bảo mọi người “You call it terrorism. I call it patriotism.” (Mấy người gọi việc tôi làm là khủng bố. Tôi coi việc đó là hành động yêu nước).Hai cuộc biểu tình bênh vực và chống hành động giết người của Christian bị cảnh sát ngăn cách nhau để tránh xô xát. Tuy nhiên, nếu mở rộng hơn, và lui lại thời điểm trước việc Christian giết người, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình đối nghịch nhau như vậy -bên chống, bên bênh Trump; như cuộc biểu tình tại Berkeley tháng Tư vừa rồi.Văn phòng FBI và Bộ Nội An nói họ theo dõi cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật; chiều hôm đó người biểu tình kéo đến tòa nhà Liên Bang tại Portland, bốn người bị cảnh sát địa phương bắt giữ.Cư dân Portland tiếc thương những người bị Christian giếtĐa số cư dân Portland phản đối việc Christian giết người, nhiều đoạn phim ngắn về thảm kịch đó được phổ biến trên đài truyền hình, song song với những cuộc phỏng vấn thân nhân người bị giết. Chỉ trong 10 ngày, họ quyên góp được trên $1 triệu để giúp gia đình hai nạn nhân.Những người ủng hộ Tổng Thống Trump phổ biến câu Christian nói trước tòa “Free speech or die, Portland,” (Nè Portland: hãy chọn một trong 2 điều Tự Do Phát Biểu hoặc Chết.” Và câu anh nhắn người Hồi Giáo "Hoa Kỳ không phải là đất dung thân của các anh. Cút ngay đi, nếu anh không thích Tự Do Phát Biểu” (You got no safe place. This is America. Get out if you dont like free speech.)Họ coi việc Christian giết người là một hình thái “tự do phát biểu”; sau vụ anh giết hai người da trắng, đâm trọng thương người thứ ba, và công khai khiêu khích pháp luật ngay tại tòa án, cư dân Portland mất thiện cảm với những người cuồng tín -ca tụng Tổng Thống Trump một cách quá đáng.Từ nhiều thập niên, người Portland rất sính động; họ thích xuống đường để chống, hay để ủng hộ một chính khách, nhưng không mấy người chấp nhận cuộc biểu tình của một số đông những người chủ trương thuyết “Thượng Tôn Người Da Trắng.”Ông Rick Best là một chuyên viên của Phòng Phát Triển Dịch Vụ của chính quyền thành phố Portland. (Oregonian)Thị Trưởng Ted Wheeler của Portland đã xin chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cho tổ chức một cuộc biểu tình để “phổ biến và đề cao tư tưởng hận thù và hỗn loạn.” Lời yêu cầu của ông không những không được thỏa mãn, mà ông còn bị chỉ trích là chủ trương cấm đoán biểu tình.Không cấm được cuộc biểu tình dương danh “hận thù và hỗn loạn,” Wheeler kêu gọi cư dân Portland tham dự những nỗ lực tẩy chay bạo lực. Ông nói với quần chúng, "Thành phố của chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bạo lực rồi." Ông ám chỉ việc Christian giết người, mới xảy ra tuần lễ trước đó.Mặt khác Tổng Thống Donald Trump cũng lên tiếng về những yếu tố chính quyền Anh cần có để đối phó với những hoạt động khủng bố, như việc bọn khủng bố vừa lái xe lên lề đường giết bảy người đi bộ, và gây thương tích cho nhiều người khác.Chồng hy sinh chống kẻ kỳ thị chủng tộcBà Mỹ-Hạnh Best đang ôm lá quốc kỳ từng được phủ lên quan tài của chồng bà, ông Ricky Best, một cựu quân nhân Bộ Binh, trong buổi lễ an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette National Cemetery ở thành phố Portland, Oregon vào ngày thứ Hai. Vợ chồng bà Mỹ Hạnh có bốn người con. Vào đêm 26 tháng Năm, trên một chuyến xe điện, ông Rick Best, 53 tuổi, cùng hai người đàn ông khác đã đứng lên để bảo vệ hai thiếu nữ, một là người theo đạo Hồi và một là người da đen, khi hung thủ Jeremy Christian miệt thị, chửi bới hai thiếu nữ này. Kẻ kỳ thị đã rút dao đâm chết ông Rick Best và anh Taliesin Namkai-Meche, 23 tuổi, gây thương tích nặng cho anh Micah Fletcher, 21 tuổi. Khi xuất hiện trước tòa lần đầu, nghi can Christian, 35 tuổi, hô to khẩu hiệu “Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ.” Vào ngày Chủ Nhật, một số người đã biểu tình bênh vực Christian và cầm những khẩu hiệu ca tụng Tổng Thống Donald Trump. (Scott Olson/ Getty Images)Ông viết twit, “Để đối phó với bọn khủng bố lái xe van lên lề đường, giết và gây thương tích cho 20 người bộ hành trên cầu Luân Đôn, chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn. Chúng ta cần tòa án trả lại những quyền hạn của chúng ta, như quyền cấm xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ.”Hy vọng người Anh không chạnh lòng vì câu “chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn,” và hy vọng bọn khủng bố nằm vùng tại Hoa Kỳ không lên tiếng trả lời tổng thống bằng một vụ khủng bố khác ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.Trở lại với Portland và cuộc đối đầu của hai phe bênh và chống Trump; phe chống là nhóm Rose City Antifa, với một “lực lượng” trên 200 người, tập họp trong một công viên đối diện với phe bênh, dàn quân bên kia đường; trên mặt đường là nhân viên công lực.Hai phe bênh và chống chiếm hai lề đường đối diện, cảnh sát đứng giữaNgười tổ chức biểu tình để ủng hộ Tổng Thống Trump -anh Joey Gibson- nói với phóng viên truyền thông, “Tại Portland, chúng tôi vẫn có quyền là người bảo thủ, và vẫn có quyền cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Trump.”Trong lúc đó nữ mục sư Diane Dulin cũng khuyến khích đạo hữu xuống đường; bà nói, “Chúng ta tạo dựng niềm hy vọng và lòng tin vào công lý bằng cách xuống đường.”Nữ mục sư Diane DulinPhe bênh và phe chống lên án lẫn nhau là khiêu khích để tạo ra xô xát, nhưng cả hai phe cùng không hiểu là chỉ cần một phát súng, một tiếng lựu đạn nổ cũng đủ gây ra cảnh thảm sát trên đường phố Portland.Ông Keith Campbell, 53 tuổi, lái xe từ El Cerrito -vùng vịnh San Francisco- đến Portland dự biểu tình, nói với phóng viên truyền thông, “Trong chúng tôi, không phải ai cũng cuồng tín, ai cũng bạo động; chỉ có một thiểu số hung hãn như vậy thôi.”Rất có thể đa số người biểu tình chỉ xuống đường để ủng hộ Tổng Thống Trump, chứ không ủng hộ anh sát nhân Christian, nhưng điều đó không được họ nói ra. Nếu họ cầm biểu ngữ lên án vụ giết người trên xe lửa cùng với những biểu ngữ khác ca tụng Tổng Thống Trump thì đã không có cuộc biểu tình của những người chống họ để chống bạo động.Khẩu hiệu “Chớ đụng vào tôi” không nói lên lập trường chính trị cực tả của họ, mà nói lên thái độ không chấp nhận chỉ trích. Hai người da trắng vô tội đã bị giết chỉ vì “đụng vào” can ngăn, không cho anh Christian hà hiếp hai cô bé gái. (ndt)