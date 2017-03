Cho khách ăn bún trong xe bus, chủ bị phạt hơn $100

Bên trong xe bán bún chả ngày thứ Năm, trước khi xe bị yêu cầu dời đi chỗ khác và không được bán thêm tô bún nào. (Dân Trí)



HÀ NỘI - Một chủ tiệm đã có sáng kiến khá độc đáo tại một thành phố đang quá chật chội. Nhưng mà sáng kiến này cần phải điều chỉnh cho được linh động hơn.



Theo tin của báo Dân Trí, vì không gian bên trong nhà chật hẹp, lại không thể tràn ra vỉa hè để buôn bán vì chiến dịch dẹp sạch vỉa hè hiện nay, một chủ quán bán bún chả trên phố Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, đã nghĩ ra cách cải đổi bên trong một chiếc xe đò, bố trí cho khách ngồi ăn bún chả.

Xe này đậu tại chỗ trước quán, và chủ tiệm chưa có ý định cho xe chạy loanh quanh trong lúc thực khách đang ăn bún. Sợ mọi người chóng mặt chăng?



Liên quan đến vụ này, chiều thứ Năm, Hoàng Xuân Dư, đội trưởng Đội Thanh Tra Giao Thông vận tải quận Hoàn Kiếm cho biết vào lúc 3 giờ chiều, đội thanh tra đã phối hợp với công an phường xuống kiểm tra quán bún chả và lập biên bản phạt chủ quán với số tiền 2.5 triệu đồng VN ($108 Mỹ kim). Thanh tra nói là chiếc xe đò đã phạm luật vì lấn chiếm lòng đường, dùng đườn công cộng làm nơi kinh doanh. Đồng thời, lực lượng này đã yêu cầu chủ quán phải dời chiếc xe khỏi vị trí đang đậu trước cửa quán.



Ông đội trưởng Dư có nói với báo Dân Trí, "Khi chúng tôi kiểm tra thì chủ quán trình được đầy đủ giấy tờ của chiếc xe. Xe này vẫn còn thời hạn đăng kiểm và vẫn được lưu hành. Chủ quán có đưa ra lý do là chiếc xe đang được sửa chữa toàn bộ hệ thống ghế, hôm nay do trời mưa nên mới cho khách lên đó ngồi tạm để ăn bún chả. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu, xe sửa chữa thì phải di chuyển về xưởng và chủ quán đã chấp hành."



Ông Dư nói thêm rằng hành vi bán bún trên chiếc xe “là phản cảm, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.”