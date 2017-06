Chở pháo lậu làm nổ xe đò chết 8 người, chỉ bị tù 5 năm

KHAMMOUANE - Cơ quan điều tra Lào đã kết luận tài xế Nguyễn Đức Tú đã phạm luật tại nước này, gây thiệt mạng cho tám đồng hương người Việt một năm trước đây. Tuy nhiên, tòa chỉ đưa ra bản án cho Tú bị xem là nhẹ là 5 năm tù giam.Chiều thứ Hai, văn phòng luật sư Trọng Hải ở tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để thân nhân của tám người Việt Nam trong vụ nổ xe khách ở Lào có thể kháng bản án của tòa tỉnh Khăm Muộn (Khammouane) lên tòa tối cao Lào.Quan tài của tám công nhân từ Nghệ An trong vụ nổ xe Khánh Đơn tại Lào vào tháng 6, 2016. (Dân Trí)Trước đó, tòa tỉnh Khăm Muộn đã xét xử tài xế Nguyễn Đức Tú, 27 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Tài xế Tú bị truy tố ra trước pháp luật với các tội gồm mua bán chất nổ, gây chết nhiều người, và phá rừng tại Lào.Vào năm ngoái, lúc 4:30 sáng ngày 2 tháng 6, tài xế Đức lái xe đò của nhà xe Khánh Đơn trên hành trình từ tỉnh Thà Khẹt (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi đi đến huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) thì xe bất ngờ phát nổ.Vụ nổ khiến tám8 người trên xe chết tại chỗ, ba người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người Nghệ An làm việc lao động ở Lào, đang trên đường về quê.Tại hiện trường, nhà chức trách tỉnh Khăm Muộn phát hiện nhiều xác pháo và gỗ. Nguyễn Đức Tú bị bắt giữ để phục vụ điều tra.Ngoài ba bao pháo, xe đò này còn chở nhiều gỗ lậu mang từ Lào về Việt Nam để bán. (Dân Trí)Cuộc điều tra cho thấy trên xe có chứa ba bao pháo bông với khoảng 6,000 trái pháo, cùng gần 7 mét khối vương gỗ đinh hương dạng con tiện, 23 thanh xà gồ cùng 510 thanh gỗ trắc. Tú khai pháo và gỗ lậu này được mua từ nhiều người Lào, nhằm chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Khi chiếc xe cách cửa khẩu Nậm Pa - Cha Lo (Quảng Bình) thì pháo trên xe phát nổ khiến tám hành khách thiệt mạng.Tú là tài xế và là chủ chiếc xe mang bảng số Lào. Xe được Tú mua năm 2015 với giá $28,000, sau đó được sửa chữa để chở khách đi xe tuyến Diễn Châu – Lào và cất giấu gỗ để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.Ngoài số pháo có trên xe còn có một số lượng lớn pháo bông được Tú cất giấu tại căn nhà thuê ở Lào (26,000 quả). Sau khi xảy ra vụ nổ, Tú đã cho đổ hết pháo giấu ở nhà xuống sông nhằm phi tang bằng chứng.Tòa án tỉnh Khăm Muộn tuyên phạt Tú 2 năm tù giam về tội mua bán pháo; 2 năm tù về tội gây chết người, và một năm tù về tội phá rừng vì mua gỗ lậu. Tổng hình phạt là 5 năm tù.Ngoài ra, tài xế Tú phải bồi thường cho tám hành khách tử vong mỗi người khoảng $4,000. Vì bản án bị xem là quá nhẹ và tiền bồi thường quá thấp. Gia đình của tám nạn nhân đã kháng án.