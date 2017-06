Chơi Pokemon Go trong nhà thờ, bị kết tội kích động hận thù tôn giáo

Ruslan Sokolovsky tại tòa ánMOSCOW - Một thanh niên đã bị kết tội kích động hận thù tôn giáo, chỉ vì anh ta đã chơi trò Pokemon Go trên điện thoại thông minh trong một nhà thờ Chính Thống Nga.Ruslan Sokolovsky, một người viết blog 22 tuổi, đăng một video trên YouTube trong năm ngoái, dùng những từ ngữ tục tĩu để chế nhạo Thiên Chúa Giáo, và so sánh Chúa Giêsu Kitô với một nhân vật Pokemon.Hình lấy từ video cho thấy Ruslan đã chơi Pokemon Go trong nhà thờ.Trong đoạn video ấy, Sokolovsky nói rằng anh đã quyết định chơi trò được nhiều người ưa thích này ở bên trong nhà thờ, vì anh đã đọc một bản tin nói rằng những người làm như vậy có thể bị phạt tiền hoặc bị giam tù. Và anh ta muốn thử xem mình có bị bắt hay không.Hậu quả là Sokolovsky lãnh án hơn ba năm tù treo, và bị tạm giam trong một trung tâm giam giữ trước khi bị xét xử.Tòa án ở thành phố Yekaterinburg trong vùng Urals cũng đã tuyên án Sokolovsky 160 giờ phục vụ cộng đồng và cấm anh không được xuất hiện ở nơi công cộng.Sau khi bị tuyên án, Sokolovsky nói, “Tôi hài lòng. Tôi sẽ không chơi Pokemon nữa, nó đã lỗi thời.”Luật sư của Sokolovsky nói rằng anh sẽ không kháng án.Khi rời phòng xử án, Sokolovsky được một nhóm thanh niên vỗ tay. Trong số đó có một người hóa trang thành một nhân vật Pokemon.Danila Poperechny, một người viết blog trong đám đông ấy, nói rằng anh vui mừng khi Sokolovsky thoát khỏi thời gian ở tù, nhưng anh thất vọng vì vụ án này bị đóng khung trong tội danh xúc phạm đến các tín đồ.Poperechny nói, “Anh ấy đã bỏ ra nhiều thời gian trong một cơ sở tạm giam, vì có ý tưởng khác biệt.”Người ngôn viên của Điện Kremlin đã từ chối bình luận, khi được các phóng viên hỏi về quyết định của tòa án.Kích động thù hận tôn giáo cũng chính là một cáo buộc được dùng để truy tố ban nhạc punk nữ Pussy Riot trong năm 2012, khi họ tổ chức một cuộc biểu tình ở nhà thờ chính tòa để phản đối Tổng Thống Nga Vladimir Putin.Hai người trong ban nhạc đã bị phạt tù hai năm.Ban nhạc ấy đã đăng trên Twitter để ủng hộ Sokolovsky, nói rằng việc anh ta không bị ở tù là “tin mừng.”Vào lúc cao điểm của đợt Pokemon Go được nhiều người ưa chuộng trong năm qua, hàng triệu người đã dùng điện thoại di động để bắt những nhân vật Pokemon hoạt họa, tại các địa điểm đời thực trong các thành phố trên khắp thế giới.Nhưng những người sử dụng tìm thấy Pokemon tại những địa điểm bị chỉ trích là không phù hợp. Trong số đó có nhà tù Auschwitz giam người Do Thái thời Đức Quốc Xã và trận địa Mosul ở Iraq.