Chồng cắm điện giết vợ vì đòi ly hôn

Sự việc xảy ra vào lúc 5h ngày 17/10 tại ấp Mỹ Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (An Giang). Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Quyên (26 tuổi, ngụ tại phường Châu Phú A) – chủ quán cơm nằm trên đường Thủ Khoa Nghĩa. Người chồng ra tay sát hại là Trần Hoàng Hải (26 tuổi).

Chị Quyên kể: “Trong lúc đang ngủ em phải chợt tỉnh bởi một dòng điện thật mạnh chạm vào chân phải. Ngồi dậy em thấy chồng cầm sợi dây điện đứng cạnh giường ngủ. Thấy vậy em hô hoán, rồi được cậu và mẹ vào ứng cứu”.

Theo lời nạn nhân, ngoài việc chị đòi ly dị anh này nổi cơn ghen khi đọc được tin nhắn trên Facebook giữa vợ và một thanh niên khác.

Hiện trường vụ việc.

Sau sự việc xảy ra, chị được người nhà đưa đi chữa trị vết thương, còn Hải bị công an bắt giữ trước cửa bệnh viện.

“Khi chuyển vào bệnh viện nơi đây đòi cắt 2 ngón chân của em. Thấy vậy gia đình đưa lên Trung tâm chỉnh hình ở TP.Sài Gòn hy vọng cứu vãn được tình hình. Sau quá trình thăm khám, nơi này cho biết nếu sau 2 tuần vết thương không giảm, ngón chân út của em sẽ bị cắt”, chị Quyên cho hay.

Hải học hết lớp 11 rồi nghỉ, còn chị Quyên nghỉ khi mới xong lớp 10. Hai người có con trai 7 tuổi và con gái 3 tuổi. Anh chồng nhận vác đường cho các kho ở Tri Tôn và Nhà Bàng, còn vợ bán quán cơm. Từ một con người hiền lành Hải trở thành gã nghiện số đề.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi làm vợ tỉnh giấc, anh ta đã cắm dây điện vào ổ cắm đến 3 lần mới thực hiện được hành động độc ác. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người Công an TP Châu Đốc đã chuyển vụ án về Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

