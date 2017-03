Chồng ham nhậu, vợ tiếc vò rượu quý, một người chết

Lô Thị Luận tại tòa ngày thứ Ba.



NGHỆ AN - Cô Lô Thị Luân, 31 tuổi, còn có tên là Giang, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đã bị đưa ra tòa tỉnh Nghệ An ngày thứ Ba. Cô bị truy tố tội giết người. Nạn nhân chính là chồng của Giang.



Theo hồ sơ khởi tố, vào trưa ngày 21 tháng 11, 2016, sau khi uống rượu cùng với nhóm thợ xây ở xóm Chợ, anh Lô Văn Thành mời nhóm bạn về nhà mình uống rượu tiếp.



Chiều cùng ngày, cô Luân đi thăm em gái về nhà thấy chồng đã mở vò rượu cần đãi bạn uống. Luân bực tức đi thẳng vào giường nằm.



Sau khi uống hết rượu, bốn người bạn chào ra về chỉ còn một người say rượu nên nằm ngủ trước gian nhà. Lúc này, Thành đi vào buồng, thì Luân buông lời trách, "Em đã nói với anh rồi, cái vò rượu cần to để mai mốt khánh thành nhà mới đem ra uống, sao anh không nghe lời em."



Bị vợ trách móc, Thành cự, "Mày tham lam, chồng mời bạn bè về uống rượu mày cũng kêu ca." Nói xong Thành liên tiếp đánh vợ khiến Luân phải trùm chăn để chống đỡ. Trong cơn say máu, Thành kéo Luân ra rồi xô ngã xuống sàn nhà.



Luân đứng dậy liền bị Thành tiếp tục xô ngã xuống bếp, đồng thời rút dao nhọn chĩa vào mặt Luân đe dọa. Sợ bị chồng sát hại, Luân giằng co, giật được con dao trên tay Thành.



Tuy nhiên, Thành vẫn tiếp tục lao vào đánh vợ, mũi dao trên tay Luân đâm trúng vào người Thành. Bị trúng dao nhưng Thành vẫn tiếp tục đe dọa sẽ giết vợ. Về phần Luân, thấy chồng trúng dao, Luân hoảng sợ bỏ chạy. Thành đuổi theo vợ ra đến trước cửa thì gục xuống.



Thấy Lô Thị Luân cầm dao chạy từ trong nhà ra ngoài, người dân chạy vào nhà thì thấy Lô Văn Thành đang nằm gục. Sau đó Thành được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã chết sau đó.

Luân đã đến công an đầu thú và nhận tội giết chồng.



Tại tòa ngày thứ Ba, 28 tháng Ba, 2017, hội đồng thẩm phán quyết định tuyên phạt Lô Thị Luân bản án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Họ nghĩ rằng Luân đã phạm tội sát nhân trong lúc tự vệ chứ không phải cố ý. Tòa yêu cầu Luân phải bồi thường $1,700 cho cha mẹ chồng vì sự đau buồn mà họ phải gánh chịu.