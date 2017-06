Chồng xích cổ vợ vì ghen

THÁI BÌNH – Trong ngày thứ Hai vừa qua, người dân đã yêu cầu công an địa phương điều tra về một bản tin được đưa lên Facebook, cho biết một ông chồng đã “đi gái gú về còn xích cổ vợ, bẻ gãy 2 tay con trai lớn.”Đến cuối ngày, người ta được biết người vợ có bị xích cổ, nhưng chuyện gái gú của ông chồng thì hình như không có. Còn chuyện đứa con bị bẻ gãy tay thì em có bị đau ở tay trong lúc tìm cách can thiệp và bị cha đánh.Người vợ bị chồng xích cổ tại xã Trà Giang, tỉnh Thái Bình. (Trịnh Tuyết Trinh /Facebook)Bản tin trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ mặc bộ đồ màu cam, đang khóc trong lúc có một sợi dây xích cuốn quanh cổ cùng với ổ khóa. Bà rơi lệ trong lúc cầm chén cơm ngồi trên giường, với đứa con ngồi ở phía sau.Bức ảnh người phụ nữ bị chồng xích cổ như nô lệ thời Trung Cổ đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ, được đăng trên trương mục Facebook của Trịnh Tuyết Trinh.Bản tin trên Facebook viết: “Chồng đi gái gú về xích cổ vợ, bẻ gãy 2 tay con trai lớn… Mong chính quyền vào cuộc đòi lại công bằng cho người phụ nữ. Bác gái hiền lắm, ở nhà làm may nuôi 2 con 1 trai 1 gái, mà bị chồng đối xử như thế này, em cũng thấy phẫn uất thay….”Người vợ từng về nhà với cha mẹ ruột, nay bị chồng xích cổ vì chồng không muồn bà rời nhà. (Trịnh Tuyết Trinh /Facebook)Trịnh Tuyết Trinh cho biết thêm rằng đứa bé đã được đưa đi bệnh viện băng bột cánh tay bị cha bẻ gãy.Tin này tuy mới được chia sẻ trên mạng trong vòng một ngày nhưng đã thu hút hàng ngàn lượt quan tâm. Đa số người đọc đều bày tỏ sự phẫn nộ đối với người chồng và tỏ ra thương xót người vợ“Dù thế nào thì người chồng đã quá sai, dùng xích khóa cổ vợ chẳng khác gì nhục hình. Sống với nhau có hai mặt con mà còn đối xử tàn bạo như vậy là sao. Thật không thể dung thứ,” một người tên Bình Nhân góp ý.Hầu hết những người sau khi xem xong hình ảnh cũng có chung ý kiến đòi “xử” người chồng vũ phu: “Đã đi ngoại tình còn về nhà làm nhục vợ, bạo hành con. Yêu cầu công an xử lý thật nặng người nào gây ra tội,” Trần Thành chia sẻ.Trưa thứ Hai, 5 tháng 6, công an xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết họ đang tiến hành điều tra. Công an cho biết người chồng đã nhìn nhận có hành động xấu xa đối với vợ.Những tin cập nhật chiều thứ Hai cho biết người chồng vũ phu sống với vợ ở xã Trà Giang. Anh chồng này tên là Lại Thanh Tùng, 44 tuổi. Người vợ là chị P.T.T, 35 tuổi.Trước đây, cuộc sống của hai vợ chồng chị T. có gặp phải một số bất đồng ý kiến dẫn đến việc chị T. bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở. Vài ngày trước khi xảy ra vụ xích cổ, chị T. đã về lại nhà mình ở xã Trà Giang. Tuy nhiên, trong lúc chung sống, hai vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi nhau.Sáng thứ Hai, vì nổi cơn ghen chồng chị T. đã dùng dây xích và khóa cổ vợ ở trong nhà, không cho ra ngoài.Về tin chồng chị T. bẻ gãy tay con trai mình, công an cho biết, theo lời khai của cháu, việc cháu bị đau tay là do mấy ngày trước, cháu bị ngã khi can ngăn bố mẹ xô xát, cãi vã. Công an nói rằng Lại Thanh Tùng đã xin lỗi vợ.Bà Lương Thị Kim Oanh, chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ huyện Kiến Xương, cho biết hai vợ chồng Lại Thanh Tùng đã có xích mích từ lâu. Người vợ bị bệnh nên muốn cùng hai con về nhà ngoại ở, nhưng người chồng bắt chị T. đi làm việc vì sợ nếu chồng đi làm thì ở nhà vợ sẽ “có người khác.” Từ đó nảy sinh sự lục đục.