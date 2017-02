Chủ của Burger King tính mua lại Popeyes với giá $1.8 tỷ

Một tiệm Popeyes tại Miami, Florida. Burger King và Restaurant Brands International muốn mua Popeyes Louisiana Kitchen với giá $1.8 tỷ. (Joe Raedle/ Getty Images)

Công ty bán thức ăn nhanh Restaurant Brands International, chủ nhân của Burger King, và ông Tim Hortons đang mua lại Popeyes Louisiana Kitchen với giá $79 trên mỗi cổ phần, tức là $1.8 tỷ Mỹ kim. Daniel Schwartz, giám đốc điều hành của Restaurant Brands International (RBI), nói mới đây, “Popeyes là một nhãn hiệu hùng mạnh, với một di sản Louisiana phong phú có tiếng vang với các thực khách trên toàn thế giới. Với cuộc giao dịch này, RBI đưa thêm một nhãn hiệu có một vị trí đặc biệt bên trong một phần hấp dẫn và và triển vọng mạnh mẽ ở Mỹ và trên thế giới cho việc phát triển.”



Giá đề nghị này cho một khoản khích lệ 27%. Thỏa thuận ấy sẽ được tài trợ bằng tiền mặt và một khoản vay từ hai ngân hàng JPMorgan và Wells Fargo.



Restaurant Brands International là một công ty đa quốc gia của Canada, được thành lập khi Burger King sáp nhập với Tim Hortons trong năm 2014.



Công ty này là thuộc quyền sở hữu đa số của công ty tư nhân 3G Capital của Ba Tây, do tỷ phú Jorge Paulo LeMann đứng đầu. Công ty này cũng được đầu tư rất nhiều vào Kraft Heinz. Trong tuần qua Kraft Heinz cố gắng sáp nhập với Unilever.



Cổ phiếu của Popeyes Louisiana Kitchen tăng hơn 19 phần trăm trong giao dịch, đạt mức cao nhất mọi thời kỳ.



Cuộc giao dịch sẽ kết thúc vào đầu tháng Tư năm 2017. Sau khi kết thúc, Popeyes sẽ tiếp tục được quản trị một cách độc lập tại Hoa Kỳ



Tin tức về một thỏa thuận có thể đạt được đã xuất hiện trong tuần qua. Một số người nghi rằng Restaurant Brands có thể giúp cho Popeyes ở Georgia tới được với thêm nhiều thực khách trên khắp thế giới, trong khi vẫn củng cố hệ thống các nhà hàng vốn đã hùng hậu của Restaurant Brands .



Trong hai năm qua, Popeyes cho thấy hiệu suất trên khắp thế giới mạnh hơn, so với hai hệ thống Burger King và Tim Horton của Restaurant Brands.



Tuy nhiên, một số phân tích gia tỏ ra nghi ngờ về thỏa thuận này. Họ nói rằng Restaurant Brands vẫn còn bận rộn đưa Tim Horton vào trong danh mục đầu tư của công ty.



Công ty phải mất thời gian lâu hơn so với dự kiến để ký kết thỏa thuận phát triển nhượng quyền ở Phi Luật Tân, Anh Quốc, và Mexico. Điều này có thể có nghĩa là Restaurant Brands không sẵn sàng để mua lại một nhãn hiệu khác.