Chủ nhân gốc Việt nói lệnh cấm của Trump làm hại kinh doanh

Taylor Hoàng đang nói chuyện với đài Q13 Fox News tại Seattle.



SEATTLE – Trong tuần qua lệnh của Tổng Thống Donald Trump tạm thời cấm những người tị nạn và di dân đi vào nước Mỹ đang gây tổn thương cho giới kinh doanh nhỏ. Những di dân nói như vậy ở khu vực International District thuộc Seattle, theo ghi nhận của đài truyền hình Fox tại thành phố này.



“Tôi ra đi, tôi có thể vào lại được hay không?” bà Taylor Hoàng đọc hết danh sách các câu hỏi mà bà đã nhận được, từ khi có lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống hôm thứ Sáu, 27 tháng Một.



Bà là giám đốc điều hành của Ethnic Business Coalition (Liên Minh Kinh Doanh Sắc Dân) của Seattle, và làm chủ một nhà hàng. Bà nói rằng lệnh cấm ấy là tệ hại cho doanh nghiệp.



Bà nói với đài Fox, “Có nỗi sợ hãi rất đột ngột, hoặc có cảm giác rằng bạn không thể đi lại. Bạn không thể đi đó đi đây một cách tự do. Bạn không thể vượt qua biên giới sang thăm Canada, và có khả năng tự do trở về lại đất nước của bạn.”



Cũng như 18 phần trăm trong số các chủ nhân tiểu thương trên khắp nước Mỹ, và 15 phần trăm ở Seattle, bà Taylor Hoàng chào đời ở nước ngoài. Bà nói rằng lệnh cấm ấy biến bà thành một mục tiêu của nó.

Bà hỏi, “Khi bạn bắt đầu đặt một lệnh cấm trên một quốc gia nào đó, vì những niềm tin tôn giáo của họ, hoặc vì bạn nghĩ rằng họ có thể đặt ra một mối đe dọa, thì có cái gì để ngăn chặn chính phủ áp đặt lệnh cấm trên các nước khác?”



Một trong những nước, mà ngay bây giờ dân chúng không thể vào nước Mỹ, là Somalia. Fadumo Ali, người điều hành một cửa hàng quần áo ở Columbia City, gọi Somalia là quê nhà cho đến năm 2008, khi cô xin tị nạn tại Hoa Kỳ.



Qua một thông dịch viên, Ali nói với đài Fox, “Lý do khiến cho người ta đến nước Mỹ, và thích nước Mỹ, là vì họ có quyền tự do ngôn luận. Xét về căn bản, họ có ý chí tự do về mặt tôn giáo và mọi thứ.”



Ali nói rằng cô thích lập trường cứng rắn của tổng thống về nạn khủng bố trong khi ông vận động tranh cử. Nhưng lệnh cấm nhập cảnh đã làm cô suy nghĩ lại về sự ủng hộ.



Cô nói, “Mọi người đều muốn có một cuộc sống. Mọi người đều muốn có cái và mọi thứ. Mọi người đang tìm cách làm cho nước Mỹ lại trở nên vĩ đại. Nhưng ông Trump không làm cho nước Mỹ lại trở nên vĩ đại, bằng cách cấm bảy quốc gia và nói rằng những người Hồi giáo đều xấu cả.”



Lệnh cấm có nghĩa là Ali không thể đưa mẹ cô đến Seattle để viếng thăm, hoặc trở về Somalia để dệt vải.

Bà Taylor Hoàng nói, “Từ bảy nước đang bị cấm, chúng tôi nhận được hàng tấn hàng hóa nhập cảng từ những nước ấy. Tôi biết nhiều doanh nghiệp nhỏ trở lại và mua các sản phẩm.”



Bà Hoàng nói rằng cô Ali là một trong hàng trăm chủ nhân, mà bạn có thể đi ngang qua trên đường về nhà, không biết chắc chắn khi nào hoặc liệu họ sẽ nhìn thấy đất nước quê hương của họ một lần nữa hay không.

Bà Taylor Hoàng nói, “ Họ vẫn còn có gia đình ở Iran hoặc Syria, và họ trở về thăm, Và khi họ không thể quay trở lại và điều hành công việc kinh doanh của họ, thì điều đó không những ảnh hưởng đến kinh doanh của họ và cộng đồng, mà còn ảnh hưởng tới sinh kế của gia đình họ nữa.”