Chủ tịch Bắc Ninh bị đe dọa phải biết điều cho người khác làm ăn

Một chiếc thuyền hàng hút cát tại tỉnh Bắc Ninh, gây thêm nguy cơ sạt lở trên bờ sông. (Pháp Luật)



HÀ NỘI - Lãnh đạo cấp tỉnh đã xin Hà Nội ra tay cứu giúp sau khi bị đe dọa tính mạng. Nhân được tin này, thủ tướng CSVN đã yêu cầu Bộ Công An hãy mở một cuộc điều tra, để tìm hiểu nhóm xã hội đen hay những kẻ “bảo kê” nào đó đang đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Vụ này liên quan đến hoạt động hút cát bất hợp pháp trên sông tại tỉnh Bắc Ninh. Những kẻ bảo kê có thể là các cán bộ cao cấp, những tay anh chị có dính líu đến chính quyền chứ không phải thường dân.



Theo báo chí trong nước, trong công văn gửi chính phủ ở Hà Nội ngày 9 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xin Bộ Công An hãy tìm hiểu nguyên nhân sự việc, điều tra những ai hoặc nhóm nào đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ địa phương.



Trong công văn phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thành đề nghị tiếp tục thi hành lệnh tạm dừng thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, vì dự án này và hoạt động hút cát đang gây sạt lở nghiêm trọng tại đê Hữu Cầu.



Đáng chú ý, phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị chính phủ “chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

Trước đó, chủ tịch huyện Quế Võ, phó chủ tịch và chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận được nhiều tin nhắn, cú gọi từ những kẻ lạ mặt có nội dung đe dọa, yêu cầu phải “biết điều cho người khác làm ăn.”



Ngày thứ Tư 15/3, Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận ông ta cũng bị "đe dọa."

Vì vụ này có nhiều dấu hiệu rắc rối nên tỉnh đã đề nghị thêm cả Bộ Công An vào cuộc.



Gần đây, tỉnh Bắc Ninh đề nghị tạm dừng một dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu vì cho rằng trong quá trình làm dự án đã xảy ra tình trạng hút cát trái luật pháp. Bắc Ninh lo ngại việc này, dẫn đến bờ bãi sông đã bị sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và khiến phải chi hàng chục ngàn Mỹ kim để khắc phục hậu quả.



Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Anh phải có báo cáo trước cuối tháng Ba này.