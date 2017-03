Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam vinh danh 4 người Việt tiêu biểu

Bài THANH PHONG



SANTA ANA - Vào sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 2, 2017, bà Giám Sát Viên Michelle Steel và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức buổi lễ vinh danh bốn người Việt Nam được xem là những cá nhân tiêu biểu đã thành đạt trong sự nghiệp và tích cực đóng góp công sức cho cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức tại phòng họp, lầu 5 của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, 333 W.Santa Ana Blvd., thành phố Santa Ana, và văn phòng của bà có mời hai nhật báo Viễn Đông và Việt Báo đến tham dự.





Người gốc Việt được vinh danh

Đứng chụp hình lưu niệm trong buổi lễ vinh danh sáng thứ Ba tại phòng họp của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Santa Ana từ bên trái là bà Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Michelle Steel, bà Giám Sát Viên Lisa Bartlett, bốn vị cầm Bằng Vinh Danh là Dr. Phượng Nguyễn, Dr. Timothy Bùi, cô Serena Nguyễn và cô Tracy Phạm, và bên phải là Giám Sát Viên Todd Spitzer. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước khi được vinh danh, Nghị Viên Tyler Diệp (thành phố Westminster), Phụ Tá của GSV. Michelle Steel đã mời Dr. Phượng Nguyễn, Dr. Timothy Bùi, Cô Serena Nguyễn và cô Tracy Phạm cùng hai nhà báo vào thăm văn phòng của bà. Tại đây, bà Micheele Steel ca ngợi bốn người trên là những người tiêu biểu trong cộng đồng Việt Nam. Bà nói Việt Nam và Nam Hàn (quê hương của bà) có nhiều điểm giống nhau, cả hai nước đều bị chia cắt, nên bà hiểu và thông cảm hoàn cảnh của những người Việt đang sống lưu vong trên khắp thế giới. Bà ca ngợi sự thành đạt của mỗi người trong nghề nghiệp riêng và tinh thần phục vụ của từng vị.



Trong thư mời báo chí đầu tuần này, Nghị Viên Tyler Diệp cho biết năm nay là năm thứ 42 tưởng niệm biến cố quốc hận Tháng Tư 1975, vì vậy Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã có ý định vinh danh 42 người Mỹ gốc Việt đã tạo thành tích trong ngành nghề cũng như sự đóng góp của họ cho cộng đồng. Sau bốn người đầu tiên được vinh danh này, Hội Đồng sẽ tiếp tục vinh danh những người gốc Việt khác trong suốt năm nay.

Sau cuộc nói chuyện tại văn phòng, bà Giám Sát Viên Michelle Steel đã mời tất cả bốn người xuống hội trường dự lễ vinh danh.



Trước mặt thân nhân của bốn người được vinh danh cùng hàng trăm cư dân Santa Ana ngồi chật kín hội trường, một lần nữa, bà Michelle Steel ca ngợi tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng của bốn người. Bà nhắc tới ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày đau thương của cộng đồng người Việt, bà cũng nhắc đến sự thành đạt của người Việt tại Little Saigon trong nhiều lãnh vực, trong đó có Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, có Giám Sát Viên Andrew Đỗ, có Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Tyler Diệp cùng nhiều người khác. Sau đó, bà lần lượt mời từng vị phát biểu và trao tặng mỗi người một Bằng Vinh Danh của Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Viễn Đông đã phỏng vấn bốn vị được vinh danh và ghi nhận cảm nghĩ của từng người.



Dr. Phượng Nguyễn: “Tôi được Nghị viên Tyler Diệp báo tin và mời tới đây hôm nay để nhận Bằng Vinh Danh. Khi nhận được tin, tôi rất vui. Tôi đã làm việc cho Cộng Đồng Việt Nam tại Newport Beach mấy năm nay rồi, tôi là bác sĩ chuyên khoa về đường ruột và gan. Tôi ở trong Hội Y Sĩ Miền Nam California tám năm nay, mỗi năm chúng tôi tổ chức những buổi thuyết trình và hội chợ y tế để trị bịnh về gan, tim cho hàng trăm bệnh nhân người Việt, và chúng tôi được sự trợ giúp của bà Micheele Steel cũng như Nghị Viên Tyler Diệp rất nhiều, nên tôi muốn có thêm nhiều cơ hội để phục vụ cộng đồng, và tôi nghĩ rằng việc vinh danh cho tôi hôm nay cũng sẽ khích lệ các đồng nghiệp của tôi và những thiện nguyện viên tích cực phụ vụ cộng đồng nhiều hơn nữa.”



Bác sĩ Nha Khoa Timothy Bùi (Bùi Thiện): Cám ơn báo Viễn Đông. Tôi bất ngờ được anh Nghị Viên Tyler Diệp báo tin mình được Hội Đồng Giám Sát Orange County vinh danh. Cũng như ba vị kia, tôi cảm thấy vui và hãnh diện nhận được sự vinh danh này.”



Cô Serena Trang Nguyễn, Giám Đốc Công Ty DTN Tech: “Cháu thành lập công ty này vào năm 2011 ở Garden Grove, công ty chuyên về Marketing, làm những đồ về promotion cho các công ty ở Orange County và nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Khi nhận tin mình được vinh danh, cháu rất vui và hãnh diện, cháu nói ngay cho ông xã cháu cũng là một người partner trong công ty và các nhân viên, ai cũng vui hết. Cháu cảm thấy rất vui và hãnh diện vì cháu còn rất trẻ và nghĩ mình chỉ làm việc bình thường thôi chứ đâu có nghĩ làm để được vinh danh thế này đâu, nên cái này làm cháu bất ngờ và hãnh diện lắm. Cháu mong những người trẻ trong cộng đồng cần đoàn kết, chung tay góp sức để xây dựng cộng đồng của mình ngày càng lớn mạnh.”



Cô Tracy Phạm: “Tôi là Manager của công ty Lexor, ngoài ra, tôi cũng là một Dance Instructor, thường tổ chức các buổi trình diễn Fashion Show và lấy tiền giúp các hội thiện nguyện để làm việc bác ái xã hội. Hôm nay tôi rất ngạc nhiên tại vì đối với tôi, làm việc phục vụ cộng đồng là bổn phận của mình thôi. Nhưng có những cơ quan như Hội Đồng Giám Sát họ nhìn thấy việc mình làm và họ vinh danh, thì đó là điều làm cho tôi rất vui và hãnh diện.”

Tóm lược tiểu sử của bốn người

Dưới đây là tiểu sử ngắn của bốn người được vinh danh ngày thứ Ba, theo thông tin cung cấp bởi Nghị Viên Tyler Diệp.

- Bác sĩ Phượng (Phoenix) Nguyễn chào đời tại Sài Gòn năm 1965. Bà là con út trong gia đình có ba người con. Gia đình bà rời Việt Nam bằng thuyền vào cuối tháng Tư 1975 và được vớt ở Thái Bình Dương. Sau khi định cư tại California, bà học và tốt nghiệp tại trường University of California, Los Angeles (UCLA), thực tập tại trường University of Pennsylvania. Trong hai thập niên qua bà đã thăng tiến trong ngành chuyên khoa về đường ruột và gan, dạy tại trường University of California, Irvine hơn 10 năm. Chồng bà là một nha sĩ và có một con gái 12 tuổi.



- Tracy Phạm cho biết cô đóng nhiều vai trò, từ một quản lý của Lexor, dạy khiêu vũ, tổ chức một số chương trình diễn ra mỗi năm, và quan trọng nhất là vai trò làm mẹ của hai em trai. Cô từng học các ngành kinh doanh nhân văn tại trường Cal State Fullerton. Vì từng có kinh nghiệm làm người mẫu khi còn trẻ, cô thành lập công ty giải trí Runway Entertainment một phần là để tìm tài năng mới trong lãnh vực nghệ thuật. Tracy Phạm đã thực hiện trên 500 buổi trình diễn thời trang trong 20 năm qua.



- Serena Nguyễn chào đời trong trại tị nạn tại Phi Luật Tân. Cô là con thứ tám trong gia đình có 10 người con. Vào tháng Năm 1982, khi Serena mới sanh được một tháng, gia đình 12 người này đã được đến Mỹ định cư và sống tại Quận Cam, California. Cô Serena tốt nghiệp môn văn chương Anh, quản trị kinh doanh và giáo dục tại trường Loyola Marymount University. Theo truyền thống của Dòng Tên Jesuit tại trường này, sứ mạng trong cuộc sống của Serena là phục vụ người khác. Vợ chồng Serena-David có một cơ sở in ấn và marketing, và thường tổ chức hoặc tham gia những buổi gây quỹ dành cho mục tiêu từ thiện.



- Bác sĩ Dr. Timothy Bùi tốt nghiệp tại trường nha khoa University of California School of Dentistry at San Francisco năm 1986 và thực tập tại Cleveland, Ohio. Ông có hai văn phòng tại Garden Grove và Newport Beach trong hơn ba thập niên qua. Trong những năm hành nghề, ông vẫn tiếp tục học tập thêm để nâng cao tay nghề, như tốt nghiệp tại Las Vegas Institute, một trong những trường cao cấp nhất trong ngành nha khoa thẩm mỹ. Ông và vợ Kay có hai cháu gái tên là Brittany và Hailey. Trong sáu năm qua, ông đã tham gia nhiều công tác từ thiện, kể cả đến Việt Nam để chữa răng cho người nghèo và giúp người vô gia cư ở Hoa Kỳ.