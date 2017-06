Chủ tịch hội nhà văn từ chức vì "game over"

Phạm Xuân Nguyên trong hình đăng trên Facebook của ông ta.



HÀ NỘI - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, 59 tuổi, đã tuyên bố từ chức sau cuộc họp ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội vào sáng thứ Ba 13/6. Báo chí trong nước nói rằng lý do ông đưa ra quyết định này là vì “sự chậm trễ đại hội nhiệm kỳ thứ mười hai của Hội Nhà Văn Hà Nội, liên quan vấn đề dự kiến nhân sự, sự bất đồng sâu sắc trong ban chấp hành Hội.” Tuy nhiên, nói chuyện với đài BBC, nhà phê bình văn học này cho biết ông từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc và nay muốn từ chức vì “lòng tự trọng.”

Việc điều hành công tác Hội được ông bàn giao lại cho nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại , người đang giữ chức phó chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội.



Theo báo chí trong nước, ông Nguyên đã có ý định thôi chức từ lâu. Ông xác định, về mặt pháp lý vẫn cần có một đại hội nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, vì một số lý do, đại hội sau một năm rưỡi vẫn chưa thể diễn ra, trong khi tám hội của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội đều đã hoàn tất đại hội. Vì không thể chờ đợi được thêm, ông quyết định tuyên bố từ chức.



Ông cho biết sẽ gửi tuyên bố từ chức lên lãnh đạo thành phố trong ngày thứ Tư. Ông cũng sẽ gửi thư cảm ơn và xin lỗi đến toàn thể hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội.



Ngoài ra, ông cũng tuyên bố từ chức phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội và rút khỏi cả hai tổ chức.



Phạm Xuân Nguyên sinh năm 1958 tại Hà Tĩnh, giữ chức phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội, chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội khóa 11 (2011-2015).



Ông từng xuất bản hai tác phẩm dịch là Văn Học và Cái Ác (Georges Battaille), Sự Bất Tử (Milan Kundera). Cuốn tiểu luận phê bình văn học Nhà Văn Như Là Thị Nở của ông xuất bản năm 2014.



Trong khi đó, nói với đài BBC qua điện thoại từ Hà Nội, ông Nguyên cho hay nguyên nhân chính là do "lãnh đạo thành phố Hà Nội không muốn tôi tiếp tục làm chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, không muốn tôi tiếp tục tham gia ban lãnh đạo Hội Nhà Văn Hà Nội nữa."



Ông khẳng định ông không gửi đơn xin từ chức mà là tuyên bố từ chức đơn phương.

"Tôi cảm thấy là game over, cuộc chơi đã kết thúc," ông Nguyên nói với BBC

Vì việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 12 của Hội Nhà Văn Hà Nội bị trì hoãn từ năm 2015, nên ông vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch cho tới giờ.



Ông Nguyên cho rằng lý do Đại Hội Hội Nhà Văn Hà nội đến nay vẫn chưa tổ chức được là vì "Thành phố Hà Nội chưa tìm được phương án nào tốt nhất để loại trừ tôi."



Ông Nguyên nói rằng trong ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội đã có sự chia rẽ sâu sắc.

"Trong ban chấp hành có năm người thì đều hoàn toàn không ủng hộ tôi. Không biết họ có nhận được chỉ đạo của cấp trên không, nhưng gần như là họ xổ toẹt tất cả công lao hoạt động của tôi với cương vị chủ tịch hội trong năm năm."



Theo ông Nguyên, trong ban chấp hành đã có sự đấu tranh quan điểm rất gay gắt nhưng cũng không đạt được sự đồng thuận. "Và tôi thấy cái sự bất đồng quan điểm sâu sắc như vậy nó cũng phản ánh ý muốn của lãnh đạo thành phố," ông Nguyên nhận định.



"Lòng tự trọng của tôi, vì trách nhiệm của tôi, tôi thấy tốt nhất là nên rút khỏi cuộc chơi này."

Bình luận về việc đại hội bị chậm tổ chức một năm rưỡi nay, ông Nguyên nói, "Các hội khác làm hồ sơ lên, kể cả vấn đề chuẩn bị dân sự đều được thông qua một cách đơn giản và dễ dàng. Nhưng riêng với Hội Nhà Văn Hà Nội thì bị nâng lên đặt xuống."



Trả lời câu hỏi vì sao lãnh đạo thành phố lại không ủng hộ ông, ông Nguyên nói, "Từ trước đến nay tôi vẫn là một đối tượng bị họ e ngại và dè chừng, mặc dù tôi vẫn là công dân tự do tôi vẫn là đảng viên với 35 tuổi Đảng và là cán bộ của Viện Văn Học.



"Trong năm năm tôi làm chủ tịch hội, không hề có một văn bản nào bắt tôi phải giải trình bất kỳ một hoạt động nào, cũng không hề có một sự kiểm điểm nào. Nhưng tôi có thể là đối tượng người ta nghi kỵ, dè chừng vì quan điểm học thuật của tôi, sự dấn thân của tôi ví dụ như xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây rối ở Biển Đông.



"Những chuyện ấy lãnh đạo họ không ưa, nhất là ở một người ở vị trí lãnh đạo Hội Nhà Văn như tôi. Khi tôi được bầu làm chủ tịch Hội Nhà Văn, nhiều người cũng nói đó là sự 'để xổng' của họ, chứ một người như tôi mà lên vị trí ấy là không được. Nên bây giờ tôi hết nhiệm kỳ, họ tìm cách loại trừ tôi. Và họ biết rằng tín nhiệm của tôi trong hội viên là cao, nên họ lo ngại khi ra đại hội là có thể tôi được số phiếu cao."



Ông Nguyên cho biết sau khi từ chức, ông sẽ không tham gia các hoạt động của Hội Nhà Văn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội và ban chấp hành hai hội.



Tuy nhiên ông sẽ vẫn tiếp tục hoạt động văn học vì ông là nhà lý luận phê bình và dịch thuật. "Tôi sẽ vẫn tham gia đời sống văn học vì đó là nghề của tôi."