Chủ tịch phường tát bác sĩ, bị thâu hình

Hình lấy từ video an ninh cho thấy ông Huân một tay nghe điện thoại, một tay tát vào mặt bà bác sĩ Minh.



NGHỆ AN - Văn hóa tát vào mặt người khác vẫn lan tràn tại Việt Nam. Mấy tuần trước dư luận từng ồn ào về vụ Khánh Casa vùng tay tát một nữ tiếp viên đứng bán hàng trong thương xá tại Sài Gòn. Khánh là một kiến trúc sư thành công và nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Ông ta chỉ lên tiếng xin lỗi sau khi hình ảnh bị đưa lên mạng, không thể chối cãi.



Giờ đây, văn hóa tát của VN lại xuất hiện trong một video clip được đăng trên mạng xã hội ngày thứ Hai. “Hung thủ” là một ông quan phường.



Camera an ninh tại Bệnh Viện 115 Nghệ An ghi lại hình ảnh một ông chủ tịch phường đã vung tay tát vào mặt một nữ bác sĩ trong phòng trực.



Danh tính người đàn ông cầm ghế được xác định là ông Nguyễn Xuân Huân, chủ tịch UBND phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



Trong ca trực tối thứ Sáu ngày 18 tháng 8, bác sĩ Hoàng Thị Minh tại phòng cấp cứu bị một người đàn ông tát vào mặt, đánh vào đầu. Y tá Lê Quang Hòa cũng bị người đàn ông này vào tận phòng trực và tát vào mặt.



Sự việc xảy ra trong quá trình kíp trực của phòng cấp cứu đang giải quyết trường hợp Nguyễn Văn Nam bị thương trong một tai nạn giao thông. Người đàn ông trên cho rằng các bác sĩ đã quá chậm trễ trong việc đưa anh đi chụp quang tuyến.



“Nếu tôi có hành hung bác sĩ, tôi sẽ chịu trách nhiệm,” chủ tịch Nguyễn Xuân Huân của phường Trung Đô tuyên bố.



Bà bác sĩ Hoàng Thị Minh kể rằng khoảng 9:30 tối thứ Sáu, khoa cấp cứu có tiếp nhận bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Nam, 26 tuổi, bị tai nạn giao thông. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má và kíp trực đã giải thích tình trạng người bệnh cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Gần 10 giờ đêm, khi bác sĩ đang tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Một người đàn ông to cao, mang kính cận yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim, bác sĩ Minh giải thích là đã chỉ định chụp và chuẩn bị đưa bệnh nhân đi chụp.



Cho rằng bệnh nhân vào viện đã lâu nhưng không được chụp phim, người đàn ông này đã lao vào chửi bới thô tục và vừa tát vừa đấm tới tấp vào đầu khiến nữ bác sĩ loạng choạng, ngã ra phía sau.



Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông này liên tục sấn tới, còn cầm ghế đòi đánh và chửi bới bác sĩ bệnh viện một cách thậm tệ.



Thấy đồng nghiệp bị đánh, y tá Lê Quang Hòa can ngăn, yêu cầu không được hành hung bác sĩ cũng bị người đàn ông này đánh.



Chỉ đến khi lực lượng công an xã Nghi Phú có mặt thì trật tự ở bệnh viện mới được lập lại. Bệnh nhân Nam đã được đưa đến phòng chụp phim và phẫu thuật vào sáng thứ Bảy. Bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong ngày thứ Hai.

Công an xã Nghi Phú sẽ có báo cáo trong vài ngày tới.