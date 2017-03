Chủ tịch Quang chữa cháy, Bình mất chức vì vụ Mẹ Nấm?

Lê Hải Bình bàn giao chức phát ngôn cho Lê Thị Thu Hằng chiều thứ Năm. (Zing)



HÀ NỘI - Tưởng mọi chuyện vẫn như thường lệ trong mấy năm qua: Mỹ hay một tổ chức nhân quyền quốc tế nào đó vinh danh một tù nhân lương tâm Việt Nam, Cộng Sản Hà Nội liền lên tiếng phản đối, yêu cầu nước ngoài không xen vào nội bộ Việt Nam, và Việt Nam không có đàn áp ai hết, không có tù nhân lương tâm, chỉ có việc bắt người phạm luật, thế thôi. Và ai cũng biết luật VN là luật rừng, soạn ra để tùy tiện muốn bắt ai thì bắt nhằm bảo vệ Đảng.



Thế nên sau khi blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh với giải thưởng “Người Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm” hôm thứ Tư, thì qua ngày thứ Năm CSVN cũng lên tiếng lấy lệ như mọi lần. Những tưởng vậy, nhưng lần này có thêm những sự kiện khác thường, cho thấy có sự đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng Sản, lợi dụng vụ vinh danh và lên tiếng này để tranh giành vị trí hầu củng cố thế lực cho sự nắm quyền.



Qua mấy bài viết đăng trên mạng Dân Làm Báo dưới đây, đặc biệt là qua nhận xét của tác giả Vũ Đông Hà, người ta thấy hậu quả của sự vinh danh Mẹ Nấm là đích thân chủ tịch Trần Đại Sang phải gặp Đại Sứ Mỹ Ted Osius để dàn xếp cho thế lực của ông ta. Một hậu quả khác là ông phát ngôn viên của CSVN bị thay thế bằng một bà. Và liệu vụ này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với chuyến đi Mỹ sắp tới của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước hết là việc Trần Đại Quang gặp Đại Sứ Mỹ.





Đại Sứ Ted Osius được chủ tịch nước Trần Đại Quang mời đến nói chuyện ngày thứ Sáu, hai ngày sau khi Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh tù nhân lương tâm blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là “phụ nữ dũng cảm” chống cộng sản Việt Nam. (TTXVN)



Sau khi phía Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố Hoa Kỳ đã có “hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước” trong việc vinh danh Mẹ Nấm, người phát ngôn Lê Hải Bình không còn là phát ngôn, Trần Đại Quang đã ngay lập tức gặp Đại Sứ Hoa Kỳ là Ted Osius.

Xác suất cao thì đây không phải là một cuộc gặp gỡ đã dự trù trước, mà xảy ra vì hệ quả của tuyên bố từ Bộ Ngoại Giao VN. Các báo lề đảng đã đồng loạt đăng tin.

Dĩ nhiên không có chi tiết nào liên quan đến sự kiện blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đăng tải, nhưng rõ ràng cuộc gặp của chủ tịch nước Trần Đại Quang - vốn khá yên lặng trong thời gian qua - với ông Đại Sứ là một thông điệp chính trị muốn gửi ra bên ngoài về nỗ lực bắt tay giữa chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng Thống Donald Trump.

Trong khi Lê Hải Bình tuyên bố về việc Hoa Kỳ vinh danh Mẹ Nấm là “không khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước” thì Trần Đại Quang đã “khẳng định lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Tổng Thống Donald Trump duy trì đà phát triển của quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.”

Ngược lại, Đại Sứ Ted Osius cũng đã chuyển lời của Tổng Thống Donald Trump cảm ơn Trần Đại Quang đã chúc mừng Tổng Thống chính thức nhậm chức và khẳng định một lần nữa mong muốn của Tổng Thống Trump là thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lãnh vực kinh tế-thương mại, các vấn đề khu vực và quốc tế.

Rõ ràng là có chỉ dấu cho một nỗ lực bắt tay chính trị giữa chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Thống Donald Trump qua trung gian của Ted Osius ngay sau chuyện Mẹ Nấm được bà Melania Trump vinh danh.

Trước thềm Hội Nghị Trung Ương 5, có nhiều đồn đoán về những nỗ lực đấu đá nội bộ để "Nhất thể hóa Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước." Trần Đại Quang là người có lợi nhất và có nhiều triển vọng để trở thành ứng viên nổi trội cho xu hướng này.

Với tình trạng Nguyễn Phú Trọng điên cuồng đập chuột làm vỡ bình, ảnh hưởng đến sự nghiệp làm giàu của quá nhiều cán bộ, khuynh hướng ủng hộ bất cứ ai ngoài phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đang gia tăng trong đảng.

Trần Đại Quang sẽ "quy hoạch" được thắng lợi lớn trong nội bộ đảng nếu được lòng Hoa Kỳ, cụ thể là những hỗ trợ chính trị từ Donald Trump.

Kế sách hay nhất của Trần Đại Quang có thể làm trong vai trò chủ tịch nước là trả tự do vô điều kiện cho blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trần Đại Quang khó mà tạo được quan hệ tốt đẹp với Tổng Thống Donald Trump khi mà một người được đích thân Phu Nhân Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh vẫn bị giam cầm trái phép.



Lê Hải Bình bị đá văng ra khỏi ghế phát ngôn



Sau khi đăng đàn phản đối Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có “hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước” khi bà Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Hải Bình đã không còn là người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao CSVN.

Vào chiều thứ Năm ngày 30/03/2017 Lê Hải Bình đã bị thay thế bởi một người phát ngôn mới. Đó là Lê Thị Thu Hằng.

Bà Hằng sẽ vừa là người phát ngôn vừa giữ chức Vụ Trưởng Vụ Thông Tin Báo Chí.

Trước đó, bà Hằng là Vụ Trưởng Vụ Thông Tin Văn Hóa, Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện tại, về phía các quan chức cũng như trên báo chí lề đảng hoàn toàn không có một bình luận nào về sự ra đi bất ngờ này của Lê Hải Bình. Thông báo không còn là người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao do chính Lê Hải Bình cho báo giới biết trong phiên họp thường kỳ (cuối cùng của Bình) tại Bộ Ngoại giao.





Và Chú Phúc còn muốn Đi-Mỹ không?

Mấy hôm nay trong lúc đàn em Đoàn Ngọc Hải hung hăng cày xới tại TP HCM thì chú Phúc ngồi lì trong dinh, giẹo đầu chăm chỉ học khóa đặc biệt dành cho các yếu nhân "dốt chuyên tu ngu tại chức." Chú lầm bà lầm bầm rằng “bờ là bi, cờ là xi, dờ là đi, đi là dờ...”



Chú Phúc học đánh vần tiếng Anh để "sẵn sàng đi Mỹ."

Vụ "Đi-Mỹ" để Mi... con sen đầm quốc tế này đã được lên khung chiến lược cho chú Phúc từ cả tháng trước và được xì nhẹ ra bên ngoài để bắn tiếng với bác Trump.



Đùng một cái, hôm thứ Tư ngày 29 tháng 3, bác Trump gái lại đến tận Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để vinh danh một nữ blogger Việt Nam bị chú Phúc kết là thế lực thù địch của đảng, đã ra lệnh cho Bộ Côn An bắt giữ, lấy cớ điều tra để bỏ tù không cần xét xử, không cho gặp gia đình lẫn luật sư, từ ngày 10/10 năm ngoái đến nay.

Trước sự chứng kiến của bác Trump gái, "nữ phạm nhân" của chú Phúc được vinh danh là Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm như sau:



"Sau cùng, chúng ta vinh danh một phụ nữ đã không thể có mặt ở đây hôm nay: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam. Một người phê phán mạnh mẽ về những bất công và vi phạm nhân quyền, một blogger và nhà hoạt động trên mạng. Quỳnh đã bị giam giữ tùy tiện từ tháng 10 năm ngoái, sau khi phanh phui biến cố xả thải, một thảm họa ô nhiễm môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong khi Quỳnh đã không thể tham gia cùng với những người bạn can đảm tại buổi lễ vinh danh này, chúng ta ngưỡng mộ cô đã từ chối thái độ im lặng và nỗ lực của cô để bảo vệ tự do ngôn luận. Quỳnh được vinh danh cho sự kiên quyết trong việc phơi bày những bất công, tham nhũng và dùng tiếng nói của mình để đứng lên bảo vệ những quyền của người dân và tự do."

Buổi lễ vinh danh này được tường trình tại chỗ trên mạng internet toàn cầu cho hàng triệu người chứng kiến.

Chú Phúc chưa Đi-Mỹ để mi bác Trump trai một cái chụt như bác Hồ ôm hôn bác Mao thắm thiết thì đã bị bác Trump gái đá cho một đá vào hậu môn quan. Chú Phúc bần thần ôm mông chưa hết một chai dầu nhị thiên đường thì cái loa rè Lê Hải Bình lại nhân danh cả nước Việt Nam hơn 90 triệu người mà phán rằng: “Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước.”



Thế là chú Lê Hải Bình bị chú Phúc đá văng ra khỏi chức loa rè ngoại giao và thay thế bằng loa (rè) mới là mợ Lê Thị Thu Hằng.



Nhưng rồi cú Đi-Mỹ của chú Phúc chắc cũng đứt chến. Qua gặp bác Trump gái, chú Phúc giẹo đầu “bờ cờ dờ bi xi đi” với bác ấy sao đây!? Lỡ bác gái Trump hỏi nhẹ “How is Ms Quynh?” thì khổ đời chú Phúc. Lúc đó chắc chú lại phải xoa tới xoa lui cái đầu tóc gió thôi bay, giở trò ngày xưa của đồng chí đại sứ Lê Văn Bàng đi ăn trộm sò bên Mỹ - bị cảnh sát bắt - mà lẩm bẩm rằng: “só rì, só rì, mi no in lít!”



Cú Đi-Mỹ của chú Phúc coi bộ cũng trắc trở như Con Đường Xưa Em Đi! Tất cả cũng vì Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!