Chủ tiệm nail và thẩm mỹ cầm đầu "đội quân" cần sa

Cảnh sát đang điều tra tại nhà kho trên đường Steel Street, Newcastle. (Max Mason-Hubers/ Newcastle Herald)

NEWCASTLE - Một bà chủ tiệm móng tay đã bị cáo buộc là người đứng đầu một tổ chức buôn ma túy ở Newcastle, tại New South Wales ở miền đông nước Úc. Bà này khai rằng bà không hề biết những ngôi nhà cho thuê của bà đã được dùng làm nơi trồng cần sa.



Theo tin của nhật báo Newcastle Herald, chủ tiệm nail này là Nga White, 44 tuổi, đã có ba đứa con. Bà cư ngụ ở đường Hunter Street tại Newcastle. Cảnh sát nói rằng hầu hết những người trong nhóm trồng cần sa này là đàn ông Việt Nam. Họ sống ở nước Úc một cách bất hợp pháp, chuyên rửa tiền và trồng cây cần sa với số lượng lớn.





Cây cần sa trồng trong nhà kho nằm trên đường Steel Street, thành phố Newcastle, Úc được tìm thấy ngày 24 tháng 10, 2017. (NSW Police)



Nhật báo cho biết cuộc điều tra đã kéo dài nhiều tháng và kết thúc vào ngày thứ Ba, 24 tháng 10, 2017, khi cảnh sát đột kích vào một nhà kho trên đường Steel, trong khu trung tâm thương mại thành phố (CBD) Newcastle. Cảnh sát tìm thấy hơn 300 cây cần sa, và tháo dỡ một hệ thống thủy canh trồng cây trong nhà rất tinh vi.



Bà Nga White bị bắt vào ngày thứ Tư hôm sau, tại tiệm Glamour Nails and Beauty ở Westfield Kotara.

Theo một văn bản về các sự kiện của cảnh sát được nộp cho Tòa Án Địa Phương Newcastle, bà Nga White đã gọi các thành viên trong băng nhóm của bà là "đội quân" hoặc "lính" (army or soldier) của bà.

Trong một cuộc nghe lén điện thoại vào ngày thứ Ba, cảnh sát nghe bà Nga nói rằng "đội quân đã bị bầy chó cắn."



Cú điện thoại đó xảy ra trong buổi sáng sau khi cảnh sát bắt giữ ba người trong vụ chặn xe lại trên đường Glebe ở Adamstown là Hoàng Anh và Nguyễn Hoài Nam, cả hai đều 22 tuổi, và Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi. Xe của họ đã chở 18.8 ký cần sa.



Vào lúc khoảng 2 giờ sáng hôm đó, cảnh sát đột kích vào nhà kho trên đường Steel Street, mà cảnh sát nói là do bà Nga White thuê. Các thám tử cũng đã xác định được một số căn nhà khác ở Newcastle, do nhóm này làm chủ hoặc thuê mướn.



Trong cuộc điều tra, cảnh sát nói rằng tất cả những ngôi nhà được xác định đều "có dấu hiệu trồng cần sa."

Trong một buổi điều trần khá lâu về tiền thế chân để tại ngoại vào hôm thứ Sáu, luật sư Bill Hussey của Legal Aid (Trợ Giúp Pháp Lý), nói rằng bà Nga White sẽ không nhận tội đối với cáo buộc bà chỉ huy một nhóm tội phạm. Ông Hussey lập luận rằng bà Nga không biết rằng những tài sản mà bà sở hữu và cho thuê đã được dùng để trồng cây cần sa.



Ông cũng nói rằng bà Nga thuê nhà kho ba tầng trên đường Steel Street, những bà đã người ta thuê lại tầng hai và tầng ba, và không tiếp cận với hai tầng đó; bà chỉ dùng tầng một để cất giữ hóa chất dành cho hoạt động kinh doanh tiệm nail của bà.



Bà Nga White cũng tranh cãi về từ ngữ mà cảnh sát đã dịch lại từ cuộc điện đàm mà họ đã nghe lén.

Bà phủ nhận sự việc từng nói "bị bầy chó cắn," và giải thích rằng "đội quân" hoặc "lính" là chữ dùng để gọi các nhân viên của bà.



Công tố viên Steve Ling xin tòa không cho bà Nga White đóng tiền thế chân. Ông lập luận rằng bà có nguy cơ đào tẩu và gây ra một nguy cơ không thể chấp nhận được cho cộng đồng.



Còn luật sư Hussey thì cho biết bà Nga White có con còn nhỏ, không có tiền án, và có những mối quan hệ rất gần với cộng đồng.



Thẩm Phán Robert Stone đã cho bà đóng tiền thế chân để tại ngoại với một số điều kiện, trong đó có tiền bảo đảm $100,000 Úc kim ($77,000 Mỹ kim) và phải đeo còng GPS vào chân (hệ thống định vị vệ tinh), và không đến gần một cửa khẩu quốc tế trong vòng một cây số.

Tòa sẽ xử tiếp vụ này vào ngày 13 tháng 12.