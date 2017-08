Chủ tiệm tóc bị truy sát tại khoa cấp cứu sau khi bị đâm 6 nhát

Theo Bệnh viện quận 2 TP.Sài Gòn, bệnh viện này đang tiếp nhận xử trí cho một trường hợp bị đa chấn thương phần mềm do bị đâm. Bệnh nhân là anh Nam (47 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.Sài Gòn).

Bác sĩ Phạm Gia Thế, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện quận 2, Trưởng kíp trực cấp cứu ngày 21/8 cho biết chiều hôm đó, Khoa cấp cứu có tiếp nhận bệnh nhân Nam.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Qua thăm khám thấy huyết áp bệnh nhân thấp, trên người có nhiều vết thương rải rác ở ngực, lưng, và mông.

Bệnh nhân Nam bị đâm 6 nhát, 3 nhát ở ngực phải, 1 nhát ở ngực trái và 2 nhát ở hai bên mông.

“Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị đưa bệnh nhân đi làm các thủ tục chẩn đoán hình ảnh thì bất ngờ có ba thanh niên xông vào định tấn công bệnh nhân, rất may bảo vệ can ngăn kịp thời, bảo vệ bệnh nhân an toàn”, bac sĩ Thế cho hay.

Chưa dừng lại, người nhà hai bên tiếp tục xô xát đã làm thêm hai người bị thương nhẹ, một người bị chảy máu mũi, một người bị xược vùng chân mày và má. Nhân viên y tế phải báo công an khu vực xuống can thiệp. Cả hai người bị thương sau đó được các bác sĩ băng bó vết thương và cho xuất viện về làm việc với công an.

Bác sĩ Thế nói: “Sau khi thăm khám vết thương của bệnh nhân này ghi nhận bệnh nhân bị đâm 6 nhát: 3 nhát ở ngực phải, 1 nhát ở ngực trái và 2 nhát ở hai bên mông. Các vết thương dài từ 1,5 – 5 cm. Bệnh nhân được xử trí vết thương, hiện tại tình trạng đã ổn định, có thể sẽ được xuất viện sớm”.

Tại giường bệnh, anh Nam kể lại: “Lúc 2h chiều ngày 21/8, tôi đang trong tiệm hớt tóc của tôi tại phường Cát Lái. Lúc này tiệm đang vắng khách, bỗng có 3 thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bước vào, hỏi “ai là chủ tiệm”, tôi bước ra bảo “là tôi đây”. Vừa dứt lời thì một trong ba nói “anh hăm dọa anh trai tôi phải không?”, tôi bảo “các anh nhầm tôi với ai rồi, tôi suốt ngày ở tiệm, biết anh các anh là ai mà hăm dọa”.

Tuy nhiên, vừa dứt lời thì 3 thanh niên xông vào đánh tôi. Tôi bỏ chạy thì vấp ghế té, nhóm thanh niên bất ngờ dùng dao nhọn đâm tới tấp vào người tôi. Nhân viên trong tiệm can ngăn kịp thời và đưa tôi đi đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu. Chưa dừng lại, khi tôi vào bệnh viện, họ cũng chạy theo tôi vào bệnh viện để đánh, rất may có bảo vệ can ngăn kịp thời”.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2 thăm khám cho bệnh nhân.

Anh Nam khẳng định không hề có xích mích hay thù hằn cá nhân gì với các thanh niên trên. Sau khi được can ngăn, vợ anh đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Anh cho biết tiệm tóc của mới mở được khoảng hơn 3 tháng nay, anh thuê mặt bằng hơn 10 triệu/tháng. Hôm xảy ra sự việc, tiệm phải tạm đóng cửa. Anh lo lắng, nếu đóng cửa thì không có tiền để trả tiền mặt bằng nên anh đã cho nhân viên mở cửa làm việc trở lại vào ngày hôm 23/8, dù anh còn đang nằm viện.

Vụ việc đang được công an khu vực điều tra xử lý.

Bác sĩ Phạm Gia Thế, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện quận 2 cho biết trường hợp bệnh nhân bị tấn công do mâu thuẫn bên ngoài xảy ra tại bệnh viện không phải là hiếm, nhất là ở khoa cấp cứu vào các ngày cuối tuần.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 cho biết để an ninh trong bệnh viện được đảm bảo, bệnh viện đã ký hợp đồng với công an khu vực để nhờ hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

