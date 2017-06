Chưa ai lên tiếng nhận trúng lô $447.8 triệu Powerball, tiệm bán vé được $1 triệu

Chủ tiệm, thứ nhì từ bên phải, cùng các con đứng cho báo chí chụp hình vào ngày thứ Hai.MENIFEE, Nam Califfornia - Vào ngày thứ Hai, các viên chức thuộc cơ quan xổ số California nói rằng họ vẫn chưa biết ai là người đã trúng lô độc đắc Powerball trị giá $447.8 triệu Mỹ kim. Vé được bán tại một tiệm bán rượu lẻ ở Hạt Riverside. Trong lúc chờ đợi, các viên chức khuyên người trúng số, hay một nhóm trúng số, hãy tìm chuyên viên cố vấn về tài chánh và luật pháp, để tránh rắc rối sau này liên quan đến món tiền quá lớn.Lô nói trên là lô lớn hàng thứ bảy trong lịch sử của Powerball. Lô độc đắc này được xổ vào đêm thứ Bảy vừa qua, 10 tháng 6.Trong ngày thứ Hai, các viên chức đã trao một tấm check khổng lồ và tượng trưng cho tiệm bán được vé trúng. Tiệm Marietta Liquor & Deli nằm ở địa chỉ 27985 Bradley Road thuộc Sun City, một vùng phụ cận của Menifee. Thị xã này nằm cách khu phố Little Saigon ở Westminster khoảng 80 dặm về hướng đông. Tiệm sẽ nhận được $1 triệu Mỹ kim tiền huê hồng nhờ bán được vé trúng hơn $447 triệu.Chủ nhân của tiệm liquor là một cao niên đang bị bệnh xơ phổi. Tuy vậy, ông cũng xuất hiện cùng với các con trong buổi lễ nhận tấm check “khủng” trước sự hiện diện của giới truyền thông.Anh Matthew Alberre, con của ông chủ tiệm, cho biết số tiền thưởng sẽ giúp cha anh rất nhiều.Matthew nói, “Tiền không thật sự là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, có tiền cũng tốt, ai lại không muốn có một triệu đồng. Cha tôi đã bị bệnh nặng và nằm bệnh viện từ đầu năm nay. Lúc ấy tôi tưởng đây là có thể khởi đầu của một trong những năm đáng buồn nhất cho chúng tôi. Nhưng rồi sáu tháng sau, tiệm chúng tôi bán được vé trúng, mọi thứ thay đổi. Bây giờ thì lại là năm vui nhất cho chúng tôi.”Anh Matthew cho biết gia đình sẽ dùng một phần tiền để giúp trang trải chi phí trị bệnh cho cha.Tiệm bán rượu này đã được gia đình Alberre làm chủ suốt 27 năm qua. Tại thị trấn nhỏ này, hầu như ai cũng biết tiệm Marietta Liquor & Deli.Thị Trưởng Neil Winter cho biết, “Dân chúng ở thị xã Menifee hầu như ai cũng mua vé số ở tiệm này."Thị trưởng cũng như mọi người ở đây chưa biết ai là kẻ may mắn. Người mua vé số có thể là người địa phương, mà cũng có thể là một ai đó lái xe qua đây và dừng lại để mua vé số, vì tiệm nằm gần xa lộ 215 có nhiều xe qua lại. Biết đâu chừng, có người đã mua vé số ở đó và lái xe về... Little Saigon.