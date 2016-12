(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Lô đất được dẹp sạch những cấu trúc trong hình chụp cuối năm 2015, trước khi được thực hiện dự án xây chùa mới. (Canhthaitemple.info) Lô đất được dẹp sạch những cấu trúc trong hình chụp cuối năm 2015, trước khi được thực hiện dự án xây chùa mới. (Canhthaitemple.info)

SAN JOSE – Dự án xây một ngôi chùa trong vùng đồi xanh tươi ở East Foothills đang gặp rắc rối với chính quyền địa phương, và bị than phiền bởi những người sống ở chung quanh chùa. Hạt Santa Clara đã yêu cầu một tỳ kheo phải mau chóng trả tiền phạt, bằng không dự án xây chùa sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Tiền phạt lên tới $75,000 Mỹ kim chứ không ít.





Chùa Cảnh Thái năm 2012 (Canhthaitemple.info)



Theo tin trên mạng của nhật báo San Jose Mercury News ngày thứ Ba, 20 tháng 12, 2016, Đại Đức Thích Đức Huy, thế danh Nguyễn Văn Tuấn, đã có ý định xây chùa kể từ khi thầy mua được một miếng đất nằm ở địa chỉ 2532 Klein Road, San Jose vào năm 2011.



Thế nhưng trước khi xây được chùa lớn thì trong thời gian qua Chùa Cảnh Thái đã không xin phép chính thức mỗi khi tổ chức lễ. Chùa lại còn bị khiếu nại bởi những nhà hàng xóm sống chung quanh mà trong đó có cả người Việt Nam, về việc xây cất những cấu trúc mà không xin phép với chính quyền. Đó là chưa kể thỉnh thoảng có xe bus chở cả hàng chục người đi hành hương đến chùa gây ồn ào. Những người hàng xóm cũng than phiền về tiếng nhạc và tiếng tụng kinh được phát lớn từ các loa đặt trong sân chùa.

Những bài báo trước đây đã mô tả một cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm giữa chùa và những người hàng xóm từ khi chùa đến đây vào năm 2011. Hậu quả là chùa bị phạt.



Vào năm ngoái, chính quyền Hạt Santa Clara bắt đầu gây áp lực với Chùa Cảnh Thái qua một án lệnh của một quan tòa và cấm chùa không được tổ chức những buổi lễ tụ tập đông người. Tòa cũng dọa phạt $1,000 mỗi ngày cho những cấu trúc xây không giấy phép trên khu đất.



Thầy Đức Huy trong hình chụp không đề ngày. (Canhthaitemple.info) Thầy Đức Huy trong hình chụp không đề ngày. (Canhthaitemple.info)





Sau khi có lệnh tòa, chùa đã ngưng hoạt động, và rồi tỳ kheo Đức Huy đã nạp đơn xin phép xây một ngôi chùa với tổng diện tích là 7,000 square-foot trên lô đất (khoảng 650 mét vuông).



Khi nhận đơn của thầy Đức Huy, các viên chức về luật pháp tại chính quyền Hạt Santa Clara nhận xét rằng những gì xảy ra trong quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến quyết định về dự án xây chùa trong tương lai, và dựa theo nhận xét này mà các viên chức của hạt đã chấp thuận cho xây chùa nhưng có kèm theo một số điều kiện, trong đó có cả tiền phạt $75,000 mà chùa cần phải trả dần $2,700 mỗi tháng. Món tiền phạt này đã được thỏa thuận trước đây từ số tiền phạt cao hơn là $90,000.



Thế nhưng trong thời gian gần đây chùa đã ngưng đóng tiền phạt. Trong một lá thư bảo đảm gởi đến chùa đóng dấu ngày 16 tháng 12, các luật sư của Santa Clara County đã viết những lời rất cứng rắn.

Thư viết: “Tính cho đến hôm nay, quý vị đã trễ ba tháng trả tiền phạt. Trước đây quí vị đã viết ngân phiếu cho County mà các ngân phiếu đó thường gởi trễ hay thiếu tiền trong ngân hàng. Thế nên giờ đây County yêu cầu quý vị phải trả hết thảy món tiền phạt còn thiếu là $56,874.50 trong vòng 30 ngày từ ngày thư này được đóng dấu bưu điện, để giải quyết vấn đề này.”



Thư cũng nói rằng chính quyền hạt sẽ đưa vị tăng sĩ ra tòa và sẽ yêu cầu tòa cho phép bắt chùa phải trả hết tiền phạt cùng với các án phí. Tổng số tiền này có thể cao hơn gấp đôi con số gần $57,000 mà chùa còn thiếu Hạt Santa Clara.



Những người ở chùa đã tránh trả lời điện thoại hay thư email hỏi ý kiến của nhật báo Mercury.

Tuy vậy, cũng có người sẵn sàng nói chuyện với báo chí để giải thích về trường hợp của Chùa Cảnh Thái. Ông Reid Lerner, một kiến trúc sư của dự án xây Chùa Cảnh Thái, nói rằng thầy Đức Huy đang ở trong một thế kẹt.



Bà Gloria Ballard của MH Engineering, một công ty xây cất đã giúp Chùa Cảnh Thái xin được giấy phép xây chùa, nói rằng chùa đã không thành công trong việc gây quỹ để xây chùa. Bà nói rằng chùa đã cố gắng “trả tiền phạt nặng kinh khủng do hạt đưa ra, và giờ đây tôi nghĩ rằng chùa đã hết sức trả.”

Bà Ballard cho biết MH Engineering đã báo cho chùa biết rằng công ty sẽ cần biết kế hoạch tài trợ cho dự án trước khi tiến tới việc gây chùa. Bà có nói với Mercury, “Tìm được sự tài trợ quả là khó khăn khi mà bạn đang phải trả một món tiền phạt quá lớn trong cùng lúc cần tiền để bắt đầu thực hiện dự án.”

Đối với những người hàng xóm, họ nói rằng trước đây chùa đã không tìm cách hòa giải với mọi người về những khiếu nại của họ.



Một người hàng xóm là ông Mark Cao có nói với báo Mercury bằng tiếng Anh với nội dung như sau, “Thầy Đức Huy đã không mang đến sự yên bình và trật tự cho khu gia cư của chúng tôi như thường xảy ra với các ngôi chùa khác. Nay với áp lực gia tăng từ phía county, tất cả các nghiệp xấu nay đã đến với Thầy Đức Huy.”