Chưa đến mùa lễ, món đồ chơi khỉ đeo tay đã khan hiếm

Những con Fingerling, tức là những con khỉ bằng nhựa đủ màu sắc mà người ta có thể đeo trên ngón tay, đang nhanh chóng trở thành một trong những thứ đồ được ưa chuộng nhất năm nay, được bán sạch trong các cửa hành bán lẻ lớn trên khắp nước Mỹ. Khỉ đeo ngón tay này có thể chớp mắt, phản ứng theo âm thanh và xúc giác.Tiệm Wal-Mart đã bắt đầu bị áp lực vì không có đủ món đồ chơi ăn khách này để bán.Ông Steve Bratspies, một giám đốc đặc trách việc bán hàng của Wal-Mart, nói với báo Bloomberg, “Thứ đồ chơi đó chúng tôi nhận được là bán liền. Không có hàng tấn hàng thặng dư. Chúng tôi cảm thấy vui về mức độ bán được.”Theo NPD Group cho biết, Fingerling do công ty WowWee sản xuất, là loại đồ chơi bán chạy đứng hàng thứ nhì trong tháng Chín năm nay,.Bà Juli Lennett, phó chủ tịch cao cấp và chuyên gia phân tích ngành đồ chơi Mỹ tại NPD Group, nói, “Khi những người tiêu thụ lập danh sách mua sắm trong mùa nghỉ lễ, điều quan trọng không kém đối với các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất là quản trị danh sách của họ, và đây là những đồ chơi phải có trên danh sách.”Bà Lennett cho biết, “Nhìn vào những món đồ chơi hiện thời đang thu hút nhiều nhất tại cửa hàng bán lẻ, các hãng bán lẻ có thể dùng thông tin này để đặt đơn mua hàng sớm.”Món đồ chơi “khỉ” này thường được bán lẻ với giá khoảng $14.99 một con. Vì sự khan hiếm, chúng có thể được bán trên eBay với giá tăng lên tới từ $20 đến $70 cho một Fingerling, và lên tới $799 cho một bộ đầy đủ. Trong các món hàng đeo tay độc quyền trong mùa lễ năm nay, có ngựa Gigi the Unicorn và khỉ Kingsley the Sloth, đang được bán với giá cao hơn so với những con khỉ đeo tay thông thường.Tuy nhiên những bậc cha mẹ nào tìm cách mua cho được những con khỉ robot này cũng nên thận trọng, đề phòng bị lường gạt. Vào năm ngoái, nhiều cha mẹ đã bị lừa gạt trong khi mua sắm trên mạng và thông qua Facebook, trong lúc tìm cách mua những con Hatchimal cho con của họ.Vì vậy hãy nhớ kiểm tra cẩn thận một người bán, trước khi trả những khoản tiền khó kiếm được hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.