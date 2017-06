Chuẩn bị ra mắt đêm nhạc "80 năm cuộc đời và 65 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương"

Bài BĂNG HUYỀN



Trong số nhiều tên tuổi góp phần hình thành và tạo nên nền tân nhạc của miền Nam Việt Nam, nhạc sĩ Lam Phương được đánh giá là người có sức sáng tạo đa dạng, tác phẩm của ông lan tỏa rất rộng trong người nghe gồm cả giới bình dân cũng như một bộ phận những người thuộc giới trí thức và các tầng lớp khác trong xã hội. Không chỉ đơn giản, dễ nghe, thông qua ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, chúng ta còn dễ nhìn thấy phần sâu lắng, khổ đau, dằn vặt và có cả những suy ngẫm, chứa đựng những nét tinh tế tuyệt vời.





Poster đêm nhạc 80 năm cuộc đời và 65 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương



Sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương phong phú về thể loại, đề tài và rất được yêu thích, đặc biệt là rất nhiều ca khúc đã trở thành bất hủ trong di sản tân nhạc Việt Nam. Từ những ca khúc thuộc dòng nhạc bolero cho đến nhạc lính, tình ca, nhạc quê hương cho đến dòng nhạc có tính sang cả của dòng nhạc thính phòng như các ca khúc: 'Cho Em Quên Tuổi Ngọc', 'Cỏ Úa', 'Phút Cuối', 'Mưa Lệ'.



Phần lớn các thế hệ ca sĩ nổi tiếng theo dòng nhạc trữ tình đều trưởng thành từ dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Hiện nay ở trong nước cũng như tại hải ngoại có nhiều ca sĩ trẻ đã biểu diễn và phát hành album hát nhạc Lam Phương. Trong khoảng 200 tác phẩm của ông, phần lớn là các ca khúc nổi tiếng, đặc biệt là những bài tình ca, luôn cuốn hút người nghe vì chất tình bao la, thấm đẫm trong giai điệu, câu chữ của ca từ chạm sâu đến tâm hồn người hát và người thưởng thức. Vì chúng đã được chắt chiu và hoài thai từ những trải nghiệm trong đời sống của một tâm hồn nhạy cảm.





Nhạc sĩ Lam Phương và nhiếp ảnh gia Kiệt Trần trong buổi sinh nhật 80 tuổi của nhạc sĩ Lam Phương. (Hình cung cấp)



Sắp tới đây, những khán giả yêu dòng nhạc Lam Phương sẽ có dịp được nghe lại một số tuyệt phẩm của ông và sẽ gặp tác giả trong chương trình '80 năm cuộc đời và 65 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương' do vợ chồng ca sĩ Kim Yến- nhiếp ảnh gia Kiệt Trần thực hiện, vào cửa miễn phí, sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 24 tháng Sáu, 2017, tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt (14771 Moran St., Westminster, CA 92683.) hứa hẹn sẽ vẽ lên những nét tiêu biểu của một chân dung âm nhạc đã từng khiến bao thế hệ, bao người yêu nhạc phải thổn thức với từng nốt nhạc, ca từ, làm nên một đêm nhạc đầy trữ tình và nhiều màu sắc.



Nếu dòng nhạc Lam Phương dễ dàng lưu lại trong trái tim người nghe bởi những ngôn từ đơn sơ, đầy cảm xúc và những giai điệu êm ái trữ tình, thì người nhạc sĩ tài hoa này cũng dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người, mọi giới bằng vẻ ngoài đôn hậu, chân tình.



Ca sĩ Kim Yến chia sẻ “chắc có lẽ không chỉ riêng gì Kim Yến đâu, mà chú Lam Phương là thần tượng của nhiều người lắm. Kim Yến rất thích nhạc của chú Lam Phương. Trước nay Kim Yến dự định làm chương trình nhạc của chú Lam Phương lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội. Gần đây nhờ có cái duyên gặp gỡ chú và có quen biết với em gái của chú, có tới lui thăm gia đình này kia, vợ chồng Kim Yến biết chú rất thương những người ái mộ dòng nhạc của chú, cũng như thương vợ chồng Kim Yến, nên Kim Yến xin phép chú làm chương trình nhạc để các ca sĩ trẻ hát nhạc của chú, chú đồng ý ngay. Đêm nhạc sắp tới, chú không nhận tiền tác quyền ca khúc, mà chú còn có mặt để động viên chúng tôi, nên với Kim Yến, không xem đây là show nhạc thông thường, mà là một đêm nhạc để chú Lam Phương được gần gũi với những người yêu dòng nhạc của chú, đến với chú một cách tự nhiên, không phải lo vấn đề vé vào cửa.”





Nhạc sĩ Lam Phương và ca sĩ Kim Yến trong buổi sinh nhật 80 tuổi của nhạc sĩ Lam Phương. (Hình: Kiệt Trần)



Nhiếp ảnh gia Kiệt Trần tiếp lời, “Chính tình cảm chú Lam Phương dành cho vợ chồng tôi, nên chúng tôi bằng mọi giá phải làm chương trình thật hay. Dù chúng tôi không có điều kiện để mời những ca sĩ nổi tiếng hát trong chương trình, nhưng cố gắng tìm những người hát nhạc chú thật hay để mời tham gia, để đáp lại sự thương yêu của chú và của những khán giả yêu thương dòng nhạc của chú.”



Ca sĩ Kim Yến nói vì đây là chương trình vợ chồng chị thực hiện để tặng nhạc sĩ Lam Phương, khán giả vào cửa miễn phí, nên mọi bảo trợ đều do bạn bè của chị giúp, ca sĩ tham gia đều không nhận thù lao và được nhật báo Người Việt bảo trợ khán phòng trình diễn đêm nhạc.

Nét đặc sắc sẽ có trong đêm nhạc

Ca sĩ Kim Yến cho biết chương trình sẽ không tham vọng vẽ nên toàn bộ chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, vì khối lượng ca khúc trong sự nghiệp của ông vô cùng đồ sộ, một chương trình dài 3 tiếng sẽ rất khó thể hiện được hết, nhưng đêm nhạc sẽ cố gắng để phác họa nét chân dung căn bản nhất của âm nhạc Lam Phương, sẽ có những ca khúc nổi tiếng của ông.



Chị cho biết, “Chúng tôi dàn dựng và chọn lọc dòng nhạc trước 1975, và dòng nhạc sau 1975 của nhạc sĩ Lam Phương. Lấy những cột mốc sáng tác trong cuộc đời của chú từ lúc chú bắt đầu viết nhạc đến khi không thể viết nhạc được nữa do bệnh tật. Vì với chủ đề '80 năm cuộc đời' nên sẽ nhắc đến những cuộc tình của chú đã trải qua và '65 năm âm nhạc' sẽ có những bài hát được cảm tác dựa trên đời thật của chú.



Ca sĩ góp mặt trong chương trình lần này cũng khá đông, sẽ có ca sĩ Nga Mi hát 'Hạnh Phúc Trong Tầm Tay', hát chung với Huy Hoàng 'Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi'; Kim Yến hát 'Chuyến Đò Vĩ Tuyến', 'Đèn Khuya', Phạm Hà hát 'Chờ Người', song ca với Kim Yến bài 'Duyên Kiếp'; Huy Hoàng hát 'Say', 'Ngày Buồn'; Nguyễn Hoan hát 'Thao Thức Vì Em'; Lê Hoàng Hiệp tự đệm piano và hát 'Một Mình', hát 'Tình Đẹp Như Mơ', và song ca với Huệ Quyên 'Mình Mất Nhau Bao Giờ'; Thái Uy hát 'Thành Phố Buồn', 'Tình Bơ Vơ', Quang Ngọc hát 'Phút Cuối', 'Cỏ Úa'; Hà Thanh Vân hát 'Em Đi Rồi', 'Xin Thời Gian Qua Mau', Huệ Quyên hát 'Cho Em Quên Tuổi Ngọc'; Ngọc Hằng hát 'Mưa Lệ', 'Thu Sầu', bé Thụy Ân (11 tuổi) hát 'Tạ Ơn Mẹ', Trịnh Hoàng Hải tự đệm guitar hát 'Giọt lệ sầu'à



Ban nhạc gồm có nhạc sĩ Quốc Võ đệm keyboard.

Lê Thăng- Phương Thảo đệm guitar. Linh Trần chơi bộ gõ Percussion. Âm thanh Huy Cường

MC chương trình do Bùi Đường- Mai Dung đảm nhận.

State Manager do Thy Linh phụ trách. Trung Nguyễn, Huy Trần thực hiện phần kỹ thuật chiếu hình ảnh lên trước khi ca sĩ hát.

Ánh sáng Cang Võ, Hà Lê- Huy Trần

Kiệt Trần chụp hình cho đêm diễn.

Quay Phim BHIL- Lập Tôn thực hiện“

Ca sĩ Kim Yến nói trước khi làm chương trình này, chị có mời 2 MC Bùi Đường- Mai Dung đến gặp nhạc sĩ Lam Phương để trao đổi với ông về cuộc sống, về những sáng tác, bài nào viết cho ai, để trong đêm nhạc khi MC giới thiệu, sẽ giúp người xem hiểu rõ về sự ra đời của tác phẩm đó.

Tâm tình của ca sĩ Kim Yến với dòng nhạc Lam Phương

Nói về tình cảm dành cho tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Kim Yến chia sẻ “Lúc tôi còn nhỏ, mới 9- 10 tuổi là đã hát nhạc của nhạc sĩ Lam Phương rồi, đó là những bài hát chế lại lời mới. Nhạc của chú giống như những bài đồng dao con nít hay hát, vì nhiều người biết tới quá, nó gần gũi thân thiết với đời sống người bình dân đến nỗi mà người ta có thể chế ra lời mới, nên không chỉ người lớn biết không mà con nít cũng biết luôn. Nếu lúc còn nhỏ biết nhạc của Lam Phương qua những bài nhạc chế, lớn lên tôi biết đến những bài nhạc của chú, thấy nó quá giá trị.

“Tôi yêu nhạc Lam Phương ở chỗ ca từ rất có chiều sâu, nhưng cũng rất bình dị, để ai cũng hiểu được. Người nam nghe hát cứ tưởng viết riêng cho người nam, còn người nữ nghe cũng cứ tưởng là viết riêng cho người nữ, hay ở chỗ đó, nghe phê lắm. Thật ra sở trường của Kim Yến hát nhạc thính phòng, ít khi nào hát nhạc bolero, nhưng nhạc sĩ Lam Phương không chỉ có viết nhạc bolero thôi, mà còn có những bài nhạc thính phòng.

“Nên tôi chọn những bài hợp với giọng hát của tôi. Như bài Đèn Khuya, ngày xưa tôi nghe qua, tôi cứ tưởng là nói về người yêu, nhưng sau này mới biết bài đó là chú viết cho người mẹ. Hay 'Chuyến Đò Vĩ Tuyến' là bài hát về cột mốc đất nước mình ngăn chia đôi bờ, khi đó chú mới 17 tuổi mà đã sáng tác ra bài hát để đời đến bây giờ. Sự phong phú trong tâm hồn chú rất dồi dào, chú có thể viết ra tâm trạng một người phải xa quê hương.



“Đêm nay trăng sáng quá anh ơi

Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu

Chú không dùng từ xa cách mà là lìa cách, vì không thể bao giờ gặp lại.

Hoặc như bài Phút Cuối có đoạn “Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai.” Vì lúc đó chú còn đang có vợ. Nhiều người hát sai là không rời bến, phải là chưa rời bến mới đúng.



Chị nói tiếp “Nhiều em trẻ và chính như tôi cũng vậy thường lên mạng để in lời bài hát ra hát hoặc nghe ca sĩ khác hát rồi hát theo. Nhưng có khi những bài hát phổ biến trên mạng lại sai vài ca từ, chứ không chính xác như nguyên gốc của tác giả viết. Ví dụ như bài Xin thời gian qua mau có đoạn

Nhiều lúc biết trách móc

Hay giận hờn vu vơ

Chỉ làm phí ngày thơ

Dù rằng sau mưa bão

Gió hiền hòa lại về

Vẫn thấy lòng hoang vu

Chữ biết đúng hơn. Nhưng trên mạng thì phổ biến sai là Nhiều lúc muốn trách móc

Vì muốn là chưa làm, còn biết đã làm rồi mà vẫn làm, chỉ sai một từ là nghĩa đã khác rồi. Chữ biết thì mới liền cả câu của bài nhạc. Chỉ có sai một câu chữ thôi khiến câu hát trở nên khác liền.



Chú Lam Phương 80 tuổi rồi, vì bị tai biến phải ngồi xe lăn 18 năm nay, nhưng chú vẫn còn minh mẫn lắm, khi mình hát bài của chú mà trật lời là chú biết liền. Khi hát vài câu trong bài nhạc ra là chú nói tên ca khúc cho mình nghe ngay.”



Với những tình khúc đã trở nên bất hủ và sự đầu tư nghiêm túc từ chọn lọc các ca khúc kỹ càng và sắp xếp hợp lý tạo nên một tổng thể chương trình hài hòa nồng nàn cảm xúc và đã tai người nghe với âm nhạc, âm thanh, ánh sáng, 2 MC và các ca sĩ sẽ khéo léo dẫn dắt người nghe vào sâu trong từng bài hát, vui có, buồn cũng có, được hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau và thấm thía nhiều hơn tâm tư của người nhạc sĩ. Sẽ đưa người nghe du hành ngược về thời gian, làm sống lại những những miền ký ức, cung bậc cảm xúc, và để ngẫm lại câu chuyện tình của chính bản thân mình.



Đã có rất nhiều chương trình nhạc vinh danh sự nghiệp và những đêm nhạc chủ đề của nhạc sĩ Lam Phương được tổ chức khắp nơi trên sân khấu hải ngoại và trong nước, vì vậy khi thực hiện show diễn '80 năm cuộc đời và 65 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương' ca sĩ Kim Yến cho biết chị cũng không tránh khỏi những áp lực, nhất là được sự yêu thương của tác giả, ông sẽ có mặt trong đêm nhạc. Nhưng từ đầu buổi diễn, nhạc sĩ Lam Phương sẽ ngồi ở bên trong để nghe các ca sĩ hát, đến cuối chương trình ông mới ra để gặp gỡ khán giả.

Ca sĩ Kim Yến tâm sự, “Trong suốt thời gian chuẩn bị làm chương trình từ đầu tháng 4 đến nay, tôi thấy điều nào cũng hết sức thuận lợi, các ca sĩ đến với mình bằng tấm lòng, ai ai cũng háo hức được hát trong chương trình, nhạc sĩ cũng đến với mình bằng tấm lòng, chú thương yêu mình quá mới đồng ý có mặt trong đêm nhạc, nên tôi muốn chương trình thật tốt.”



Điều lo nhất là không biết có đủ chỗ cho những khán giả đến với chú hay không. Trong khi trình diễn có điều gì sai sót hay không. Chúng tôi mong muốn nhất là khán giả đến xem chương trình hãy giữ trật tự để đêm nhạc thành công, để khi chú xuất hiện chú sẽ có sức khỏe tốt để gặp khán giả mà không bị mệt. Chúng tôi cám ơn nhật báo Viễn Đông giúp phổ biến chương trình này đến với độc giả. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, 5 giờ 30 ban tổ chức sẽ mở cửa để khán giả vào khán phòng. Chúng tôi rất mong gặp các khán giả yêu thương dòng nhạc Lam Phương sẽ có một đêm thưởng thức âm nhạc nhiều cảm xúc.”

