Chưng tắc (quất) để trị ho cho con có an toàn?

Tắc chưng đường phèn, tắc chưng mật ong, tắc ngâm đường, tắc ngâm muối ….

Sự thật về quả Tắc

Quả tắc không bao giờ làm mẹ thất vọng trong việc đẩy lùi các cơn ho, sổ mũi, cảm, nhức đầu … Đơn giản là vì: theo Đông Y, loại quả nhỏ bé này có vị chua ngọt lại sở hữu tính ấm nên có tác dụng tích cực trong việc hóa đờm hạ khí, chữa ho do nhiễm lạnh, phong hàn, hen suyễn, cảm, sổ mũi, ho khan.

Còn về mặt khoa học hiện đại, quả tắc có chứa rất nhiều thành phần giàu dinh dưỡng giá trị cao không thể kể hết như: pectin 10%, vitamin C 0,13-0,24mg%, Fe 5,1mg%. Cu 0,8mg%, đường, acid hữu cơ và chất fortunelin. Vỏ quả quất chứa tinh dầu gồm 25 thành phần, trong đó có a-pinen 0,4%, b -pinen 2,7%, sabinen 2,8%, limonen 8,4%, b-ocimen 0,3%, linalol 1,55.

Trong đó quan trọng nhất là Pectin, tinh dầu và đường. Những chất này có tác dụng chống viêm, long đờm, giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn và kháng virut. Bên cạnh đó, quả quất còn may mắn sở hữu nhiều vitamin C – “thần dược đề kháng” cho mọi nhà. Lượng Vitamin C dồi dào có trong quả tắc giúp kích thích sự tăng trưởng của các tế bào mới trong cơ thể, tăng hoạt động của hệ miễn dịch, tạo một lớp áo bảo vệ trẻ trước vi khuẩn, nấm và nhiễm trùng.

Từ những nghiên cứu đó, quả Tắc hoàn toàn chinh phục được y học hiện đại NHƯNG với một điều kiện là nó phải là “một quả Tắc sạch”

Cẩn thận kẻo mua nhầm tắc cảnh, tắc nhiễm hóa chất

Phần lớn tắc trên thị trường thường được trồng để làm cảnh, càng đến gần ngày đem bán thì chủ vườn càng phun nhiều thuốc hơn để giữ màu và bảo quản quả cho khỏi rụng trái. Vì thế dư lượng hóa chất độc hại đọng trên lá, quả, thậm chí ngấm vào trong quả tắc là rất lớn. Nếu mua nhầm những quả tắc được trồng làm cảnh thì khi đem chưng hoặc ngâm, bạn và gia đình sẽ ăn phải trọn bộ những hóa chất ấy.

Một số vườn tắc được trồng để lấy quả thì gặp phải vấn đề sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hoặc thuốc kích thích sinh trưởng và hoạt chất thúc chín. Nhiều hộ gia đình đang kinh doanh vườn tắc lại còn phải trồng riêng những cây để dành ăn thì làm sao người dùng có thể tin tưởng để sử dụng?

Phương thức chưng tắc chữa bệnh dân gian là hiệu quả, song mẹ tuyệt đối không nên tùy tiện mua tắc ở những nơi không rõ nguồn gốc xuất xứ mà lợi bất cập hại. Tuy nhiên tin mừng là, tại Việt Nam đã có vùng dược liệu sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP – WHO. Đó là vùng trồng tắc của vợ chồng ông Đoàn Văn Hoa được hỗ trợ bởi dự án BioTrade do liên minh châu Âu tài trợ. Những cây tắc ở đây không sử dụng phân bón hóa học mà được nuôi dưỡng bằng bột đậu tương hữu cơ để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng và người trồng. Tắc sau khi thu hoạch được sẽ được tuyển chọn và ngâm nước muối, phơi khô sau đó đưa vào nhà máy chưng đường phèn cách đó 30km của công ty Nam Dược.

Dịch tắc được chiết xuất thành các lọ siro ho cảm Ích Nhi nhằm hỗ trợ điều trị ho cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và đặc biệt là dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Là một sản phẩm hoàn toàn có nguồn gốc thiên nhiên như vậy mẹ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, đảm bảo sạch, đảm bảo an toàn chất lượng. Siro ho-cảm Ích Nhi không chỉ trị ho mà còn giải cảm, tiêu đờm và tăng sức đề kháng cho trẻ.

Từ bài thuốc dân gian đến sản phẩm siro ho-cảm Ích Nhi với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và an toàn sẽ giúp mẹ chăm bé tốt hơn, bốn mùa bớt ho cảm.

