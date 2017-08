Chuyện chỉ có ở VN: Cụ bà hôi, bị nhân viên quán phở khiêng ra đường

Hình ảnh cụ bà bị nhân viên quán phở khiêng bỏ ra ngoài đường.



GIA LAI - Tại phường Hội Thương, thành phố Pleiku mới xảy ra một biến cố gây bất bình trên mạng xã hội, đưa đến việc chủ quán phở khô Hồng bị yêu cầu đến sở công an làm việc và có biên bản tường trình về sự việc. Phở khô Hồng là một tiệm ăn rất nổi tiếng ở tỉnh Gia Lai.

Nhiều người phẫn nộ sau khi thấy một video clip cho thấy các nhân viên của quán phở này đã khiêng một bà cụ bán hàng rong “vất” ra ngoài đường.



Theo lãnh đạo phường Hội Thương, chủ quán phở Hồng trình bày rằng bà cụ già mà nhiều người thấy trong hình video clip đã nhiều lần đến quán và đều được quán cho ăn miễn phí. Lần này cụ bà đến quán đã phóng uế, người có mùi hôi nên bị khách phàn nàn, nhân viên quán đã mời cụ ra ngoài. Tuy nhiên, bà cụ không đi ra mà còn la lối, gây mất trật tự nên nhân viên quán buộc phải khiêng ra.



Mặc dù tiệm phở có lý do chính đáng, lãnh đạo phường Hội Thương vẫn cho rằng hành động của nhân viên quán ít nhiều gây phản cảm trong xã hội, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của quán cũng như gây tiếng không tốt cho địa phương.



Qua sự việc trên, phường sẽ liên lạc với địa phương nơi bà cụ sinh sống để có biện pháp trợ giúp, bên cạnh đó sẽ có lời khuyên dành cho các quán kinh doanh trong vấn đề đối xử với người yếu thế và khách hàng.

Sau khi clip đăng tải, chủ quán phở Hồng cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc.



Theo chủ quán phở Hồng, quán rất đông khách, cụ bà vào quán không được sạch sẽ nên nhân viên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, cụ bà không đi ra mà đã chửi lại với những câu rất tục tĩu buộc nhân viên phải khiêng cụ ra ngoài.



Cũng theo chủ quán, nhiều lần bà cụ vào quán, nhân viên mời ra thì nằm luôn ra quán ăn vạ. Đã có lần cụ vào quán chen lấn lúc đông khách khiến nhân viên vô tình làm đổ nước sôi lên người. Vụ việc đó, quán phải chịu trách nhiệm lo cho cụ.



Chủ quán phở Hồng cũng cho hay, do đợt này quán mới tuyển toàn nhân viên mới nên cách đối xử “cũng chưa được tốt.” Thời gian tới, quán sẽ yêu cầu nhân viên đối xử “tốt” hơn.



Trong ngày thứ Năm, trương mục Facebook TkNg chia sẻ clip bà cụ bị khiêng ra ngoài và một số hình ảnh cùng nội dung “Một bà lão ốm yếu, hai chân đi nạn (nạng) bán đậu phụ kiếm cơm qua ngày nhưng bị nhân viên ở đây khiêng đi, vứt ra đường như xúc vật (súc vật). Trước đó nhân viên áo cam có những lời lẽ không hay xúc phạm đến bà bà mà có con trai chắc cũng đi ăn mày.”



Chủ Facebook TkNg viết tiếp: "Mình ăn cơm thì để người ta húp miếng cháo với. Clip ghi lại được cho là một quán phở có tiếng tại Pleiku."



Theo nội dung clip, sự việc được ghi lại tại một quán phở khô nổi tiếng trên đường NV Trỗi. Cụ bà khoảng 90 tuổi vào quán phở khô để bán đậu phộng luộc. Tại đây, cụ bà và nhân viên quán có xảy ra to tiếng.

Trong quán lúc này rất đông khách đang ăn phở. Đươc một lúc sau thì có hai người được cho là nhân viên quán phở đã khiêng cụ bà ra bỏ ngoài đường trước cửa quán. Dù quán rất đông người, nhưng không ai có phản ứng, hay có hành động can ngăn nào.



Ngay khi clip được đăng tải đã nhận được số lượt chia sẻ chóng mặt, hàng trăm bình luận trái chiều. Nhiều người bình luận, phản đối hành động của nhân viên quán và kêu gọi tẩy chay quán phở này.



Cũng có người cho rằng, đã gặp cụ bà nhiều lần ở các quán ăn, quán nhậu. Cụ bà ăn mặc nhếch nhác, hôi hám, vào quán thường kỳ kèo, nếu khách không mua thì cụ chửi lại rất phiền hà.



“Cụ đã lớn tuổi, chỉ bán đậu kiếm sống, dù sao cũng không nên đối xử với cụ như vậy,” một Facebook góp ý kiến.