Chuyến đi Á Châu của Trump sẽ chú trọng vấn đề hạt nhân Bắc Hàn, thương mại Trung Quốc, chưa biết có gặp Putin ở VN, và... chơi golf.

Tổng Thống Donald Trump đang rời buổi lễ trao Huy Chương Danh Dự cho Đại Úy Bộ Binh Gary Rose từ Alabama, tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Hai, 23 tháng 10. (Win McNamee/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐN - Trong chuyến công du 12 ngày tại Á Châu trong tháng tới, Tổng Thống Donald Trump dự định gây áp lực với các nhà lãnh đạo thế giới, để họ giúp kiềm hãm chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Ông cũng sẽ than phiền về các hoạt động thương mại của Trung Quốc, và có thể chơi một vòng golf với thủ tướng Nhật.Một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Trump sẽ không thăm vùng phi quân sự (DMZ) giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Thay vào đó, ông sẽ nói chuyện với các binh sĩ Mỹ và Nam Hàn tại căn cứ Camp Humphreys, cách Seoul khoảng 55 dặm về phía nam, theo lời mời của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in.Từ thời Tổng Thống Ronald Reagan, trừ mỗi cựu Tổng Thống George H.W. Bush, thì mỗi vị TổngThống Mỹ đều có đến khu phi quân sự DMZ, nơi chia đôi bán đảo Triều Tiên suốt 64 năm qua. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chính phủ Nam Hàn e ngại là một cuộc xuất hiện tại vùng phi quân sự sẽ gây thêm bực bội từ phía Bình Nhưỡng.Điều chưa biết rõ: liệu ông Trump có gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin hay không, bên lề một kỳ hội nghị thượng đỉnh kinh tế tại Việt Nam.Phát ngôn viên Sarah Sanders của Tòa Bạch Ốc nói, “Chuyến đi của tổng thống sẽ nhấn mạnh sự cam kết và hợp tác với đồng minh đã có từ lâu, và tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc tạo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.”Các phụ tá cho biết ông Trump vẫn đang soạn thảo những chi tiết về thời biểu công du. Trong khi đó chính phủ Nhật Bản loan báo rằng tổng thống Mỹ sẽ chơi golf với Thủ Tướng Shinzo Abe và Hideki Matsuyama, ngôi sao golf người Nhật, vào ngày 5 tháng 11.Một viên chức cao cấp của chính phủ thông báo cho các phóng viên với điều kiện được giấu tên, vì lịch trình chuyến đi chưa được soạn xong. Ông không thể xác nhận chuyến đi chơi của ông Trump và ông Abe, nhưng cho biết rằng cả hai nhà lãnh đạo đều thích môn golf, và tổng thống sẵn sàng hoan nghênh ý kiến này.Chuyện ông Trump có thể đến thăm vùng DMZ ở Triều Tiên, chặng dừng chân tiêu chuẩn cho các tổng thống, vẫn chưa được ấn định, vì ông có một lịch trình làm việc rất bận rộn trong hai ngày. Trong đó có một bài diễn văn trước Quốc Hội Nam Hàn, và chuyến đi thăm một căn cứ quân sự của Mỹ nằm cách thủ đô Hán Thành khoảng 70 dặm về phía nam.Theo bà Sanders cho biết, bài diễn văn trước Quốc Hội sẽ “chào mừng mối quan hệ đồng minh lâu bền và tình thân hữu giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, cũng như sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung sức tạo áp lực trên Bắc Hàn.”Chính phủ Mỹ cũng đang soạn thảo lịch trình cho một cuộc họp tại một sự kiện lớn khác trong chuyến công du. Đó là hội nghị thượng đỉnh về Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.Một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra ở bên lề APEC: Tổng Thống Putin. Một cố vấn đặc biệt và các ủy ban quốc hội đang điều tra về việc Nga can thiệp vào kỳ bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2016, và về sự thông đồng có thể xảy ra với các cộng sự của ông Trump. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa ông Trump và ông Putin đều sẽ được theo dõi kỹ lưỡng.Cho đến nay, theo dự trù Tổng Thống Trump sẽ viếng thăm Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Phi Luật Tân, từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11. Hai nước sau có các hội nghị kinh tế Á Châu: APEC tại Việt Nam, và Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ở Phi Luật Tân.Chủ đề chính của những chuyến công du tại Á Châu của Trump: mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn.Ông Trump đang tìm cách thuyết phục các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, ép buộc Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.Trong những tháng gần đây, ông Trump cũng đã hứa sẽ trút “lửa và phẫn nộ” trên chính phủ Kim Jong Un, người mà tổng thống gọi là “Little Rocket Man” (Anh Chàng Hỏa Tiễn Bé Nhỏ), nếu họ tấn công Hoa Kỳ hoặc các lợi ích của Mỹ. Những mối đe dọa đó đã làm cho các đồng minh Á Châu lo lắng, vì sợ những lời lẽ hùng biện có thể dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự nào đó.Thương mại là một mục ưu tiên khác trong chuyến công Á Châu của ông Trump. Tổng thống đã phản đối điều mà ông nói là những lối thực hành thương mại không công bằng của Trung Quốc, Nam Hàn, và các quốc gia Á Châu khác. Đó là kết quả của “những thỏa thuận thương mại tệ hại,” đã khiến các công ty chuyển việc làm ra ngoài nước Mỹ.Cách đây hai tháng, ông Trump yêu cầu Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer xác định xem có cần mở một cuộc điều tra về những lề lối thương mại không công bằng của Trung Quốc hay không. Đây có thể là một đề tài của các cuộc hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Đặc biệt các công ty Mỹ tố cáo Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ, kể cả thông qua việc dùng hoạt động gián điệp trên không gian điện toán.Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, ông Trump tố cáo Trung Quốc thao túng giá trị tiền tệ, để tìm kiếm lợi thế thương mại. Ông đã rút lại những lời ông đã nói, từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc, một phần trong nỗ lực nhằm thuyết phục Trung Quốc gây áp lực về kinh tế trên Bắc Hàn.Trung Quốc nói họ đang tuân theo các quy tắc thương mại toàn cầu.Ông Trump cũng nói về việc sửa lại các điều khản của hiệp định thương mại tự do của Hoa Kỳ với Nam Hàn Quốc. Đây là một đề khôn lường khó đoán trước, ở chỗ là Tổng Thống Trump cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Nam Hàn, trong việc giải quyết vấn đề Bắc Hàn.Trên đường đi sang Nhật Bản vào đầu chuyến công du, ông Trump cũng sẽ ghé Hawaii. Ở đó ông sẽ nhận được một phúc trình của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, và tới viếng đài tưởng niệm Trân Châu Cảng.Ông Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo của mọi quốc gia mà ông ta đến thăm. Trong số đó có Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte. Trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, có nhiều vụ hành quyết mà không xét xử theo luật pháp. Cuộc chiến này bị lên án bởi các tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới.