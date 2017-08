Chuyên gia điện toán lãnh án 25 năm tù vì gian lận xổ số

Ông Eddie Tipton từng được đài KCCI phỏng vấn vào năm 2014, về việc tăng cường sự an toàn cho máy điện toán để đối phó tin tặc xâm nhập máy.DES MOINES, Iowa - Một cựu chuyên viên soạn thảo chương trình điện toán cho cơ quan xổ số tại các tiểu bang đã nhìn nhận từng thao túng máy điện toán, để cho phép ông chọn được những con số trúng xổ số. Ông đã có hành động lừa gạt tại bốn tiểu bang để lấy $2.2 triệu, trong một số trò chơi xổ số trong sáu năm.Vì những tội phạm mà nay ông đã nhìn nhận, vào ngày thứ Ba, 22 tháng Tám, ông bị tuyên án 25 năm tù ở Iowa .Ông Eddie Tipton, 54 tuổi, là cựu quản đốc công nghệ thông tin của hiệp hội xổ số Multi-State Lottery Association, một tổ chức ở miền trung tiểu bang Iowa cung cấp những chiếc máy điện toán bốc số cho các kỳ xổ số, tại 33 tiểu bang, District of Columbia, Puerto Rico, và quần đảo Virgin Islands thuộc Mỹ.Ông nói trước tòa trước khi nghe tuyên án, “Tôi hối tiếc về những việc tôi làm. Tôi xin lỗi những người bị tôi gây hại.”Giọng ông Tipton run lên khi thẩm phán Brad McCall yêu cầu ông nói trong phiên điều trần tuyên án. Sau khi ông McCall đưa ra bản án, ông Tipton bị còng tay và bị các cảnh sát viên đưa đi.Theo luật pháp Iowa, ông Tipton có thể ngồi tù chưa tới 25 năm, có lẽ là từ ba đến năm năm.Trong một phần của thỏa thuận nhận tội, Tipton cũng thừa nhận đã phạm tội trộn cắp bằng cách gian lận lừa đảo, và một tội phạm liên quan tới máy điện toán ở Wisconsin, nơi ông sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng Chín. Thỏa thuận đó cho phép ông ta thi hành bản án ở Wisconsin, có thể là từ ba đến bốn năm, cùng thời gian ông thọ án ở Iowa.Ông Tipton cũng đồng ý hoàn trả $2.2 triệu Mỹ kim cho bốn tiểu bang, nhưng ông có nói với thẩm phán McCall rằng không rõ ông sẽ tìm tiền ở đâu để trả món tiền phạt nói trên. Ông nói ông sẽ cố gắng học làm mục sư trong thời gian bị giam, và sẽ kiếm một công việc trong lãnh vực giảng đạo sau khi rời nhà tù.Quan tòa McCall nói, “Hy vọng rằng ông sẽ rũ bỏ thói tham lam, và có được sự suy nghĩ hợp lý trong thời gian ở tù.”Trước đây, ông Tipton đã giúp viết bộ mã máy điện toán đằng sau một số trò chơi xổ số liên bang, trong đó có một số trò lớn nhất bao gồm Powerball, Mega Millions, và Hot Lotto. Ông làm việc cho hiệp hội xổ số từ năm 2003 cho tới năm 2015, và là giám đốc an ninh thông tin máy điện toán trong hai năm cuối cùng ông làm việc ở đó.Trong tháng Sáu, ông Tipton thừa nhận có cài đặt bộ mã ảnh hưởng một số ngày nhất định nào đó. Tipton nói rằng ông đã đưa những con số đó cho anh ông là Tommy Tipton, và cho người bạn lâu năm là Robert Rhodes và những người khác, để chơi, và họ chia tiền thưởng với ông sau đó.Ông anh Tommy Tipton đang thi hành bản án tù 75 ngày tại Texas, sau khi nhận tội với một tội danh trộm cắp. Rhodes sẽ được thả có điều kiện, khi ông bị tuyên án vào ngày 25 tháng Tám vì một cáo buộc tội phạm máy điện toán.Các trò xổ số mà Eddie Tipton đã sửa chữa bao gồm Colorado Lotto trong tháng 11 năm 2005, Megabucks ở Wisconsin trong tháng 12 năm 2007, 2by2 ở Kansas và Hot Lotto ở Iowa trong tháng 12 năm 2010, và Hot Lotto ở Oklahoma hồi tháng 11 năm 2011.Các giới chức xổ số ở Iowa đã đâm nghi, và không bao giờ trao tiền trúng giải jackpot, khi Tipton và Rhodes tìm cách lãnh tiền bằng một tấm vé Iowa Hot Lotto trị giá $14 triệu, được mua trong năm 2010.Ông Terry Rich, giám đốc chương trình xổ số tại Iowa, cho biết, “Ông Eddie Tipton đã có chìa khóa để vào lãnh địa này, và đó là những điều mà chúng tôi đã phải thay đổi ngay lập tức, để bảo đảm rằng bất kỳ máy nào mà ông ấy chạm vào đều được loại bỏ.”