Chuyên gia lên tiếng về clip chữa tai biến mạch máu não bằng cách… hun khói cây lạc tiên

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số clip và “bài thuốc” chữa tai biến mạch máu não được nhiều người quan tâm bởi thực tế có nhiều người mắc phải bệnh này, đặc biệt là người cao tuổi.

Thực tế, nếu được phát hiện sớm và cứu chữa kịp thời thì người bệnh vẫn có khả năng bình phục. Tuy nhiên, rất nhiều người mắc tai biến mạch máu não phải chịu những di chứng nặng nề, trở thành gánh nặng cho gia đình và rất khó điều trị trở về như người bình thường.

Trong clip và “bài thuốc” được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây đều nhắc đến cách chữa tai biến mạch máu não, liệt nửa người bằng cây lạc tiên và mo cau sẽ có hiệu quả rất tốt:

Đồng thời, một số clip chia sẻ trực tiếp hình ảnh người dân đang dùng mo cau và cây lạc tiên để chữa bệnh cho người nhà đang bị tai biến mạch máu não. Theo đó, họ để người bệnh nằm trên lớp cây lạc tiên rồi đốt mo cau để hun khói và làm nóng từ bên dưới.

Mặc dù chưa rõ về độ xác thực và hiệu quả ra sao nhưng clip thu hút nhiều quan tâm và chia sẻ của mọi người.

Để xác thực hơn, chúng tôi liên hệ với lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), ông cho biết: cây lạc tiên không có tác dụng chữa được tai biến mạch máu não và liệt nửa người, trong y học cũng không có bài thuốc như vậy. Đồng thời, ông khuyến cáo mọi người không nên tùy tiện dùng cách làm này để chữa cho người bệnh tai biến mạch máu não.

“Dùng cây lạc tiên không có tác dụng gì đâu, nếu dùng bằng bồ kết thì còn có tác dụng được. Việc đốt để chữa bệnh như vậy thì có thể gây ảnh hưởng về hô hấp. Lạc tiên thì có thể dùng để uống để an thần cho dễ ngủ thôi”.

Ngoài ra, ông cho biết, nếu có thể thì nên dùng bồ kết đốt lấy khói, làm như vậy có thể giúp thông khí cho người bệnh.

Trước đây cũng từng có người chia sẻ bài thuốc (thuốc đắp) chữa chứng tê liệt do tai biến mạch máu não. Nhưng ông Trung nhấn mạnh, liệt do tai biến là liệt nội thương – tức là do yếu tố ở bên trong như thần kinh, khí huyết, tim mạch bế tắc gây nên. Điều này khác với chứng liệt do ngoại thương như sang chấn, té ngã, bầm dập…

Vì vậy, kể cả dùng thuốc bó, đắp thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao mà phải uống thuốc. Bó hay đắp thuốc chỉ áp dụng trong những trường hợp ngoại thương như tai nạn xe cộ, té ngã…

Cũng trao đổi thêm với PV Báo Gia đình & Xã hội, lương y Nguyễn Thị Phương (nhà thuốc Đông y Đan Phương) đưa ra khuyến cáo:

“Cách làm này là sai và không được phép làm như vậy. Bởi trước hết là đã làm mất thời gian mà người bệnh cần phải phục hồi nhanh. Trong tai biến mạch máu não có 8 chứng nhưng phân thành hai trường hợp: một là nhồi máu não do huyết áp cao và nhồi máu cơ tim do huyết áp cao sinh ra tắc động mạch vành. Thứ hai là do huyết áp cực thấp cũng có thể gây ra tai biến.

Do đó, phải phân biệt được và khi mới phát hiện những chứng trạng của bệnh mới ban đầu thì phải chữa ngay.

Ngay bản thân cây lạc tiên là thuốc an thần, nhưng cũng phải bào chế chứ không thể dùng thô được”.

Tai biến mạch máu não (đột quỵ) là tình trạng rối loạn khu trú chức năng não tiến triển nhanh trên lâm sàng thường do mạch máu nuôi dưỡng một vùng não bị tắc hoặc vỡ làm vùng não đó bị tổn thương, hậu quả là phần cơ thể do vùng não đó chi phối bị rối loạn hoạt động thường gặp là liệt nửa người. Bệnh thường xảy ra ở người trên 45 tuổi trong đó 2/3 xảy ra ở tuổi trên 65. Bệnh có tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong các bệnh thần kinh và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau các bệnh tim mạch. Trường hợp qua cơn hiểm nghèo thì cũng để lại nhiều di chứng ở các mức độ khác nhau và dẫn đến tàn tật nhiều nhất.

