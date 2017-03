Chuyện khôi hài nhất thế giới của VN

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Việt Nam vẫn thích cái gì cũng nhất thế giới, vì thế ở Việt Nam ngày nay chuyện khôi hài nào cũng có thể xảy ra được, toàn là những chuyện “nhất thế giới” chẳng nước nào có. Thời gian gần đây nhất, chuyện bóng đá VN bỗng lừng danh thế giới vì một trận đấu mà người ta gọi là “trận bóng ma làm” hay trận bóng diễn “trò hề” giỏi nhất thế giới. Chỉ trong mười phút là trận bóng này được cả thế giới xôn xao, còn hơn cả những đội bóng “ngôi sao hàng đầu” như Barcelona, Real Madrid, MU… và thủ môn Việt Nam bỗng nổi danh hơn Messi, Ronaldo chưa biết chừng lịch sử bóng đá thế giới còn ghi danh thủ môn Minh Nhựt còn nổi tiếng hơn cả Maradona nữa đấy.





Thủ môn Minh Nhựt đứng quay mặt lại sau khung thành mặc cho đối phương đưa bóng vào khung thành.



Nhưng tiếc rằng sự nổi tiếng ấy không phải vì tài năng mà vì trò hề trên sân cỏ. Một thứ trò hề tôi có thể nói thẳng là quá “hạ cấp” vì sự trơ tráo và trình độ cầu thủ, coi thường hàng vạn khán giả đang theo dõi trên sân.

Tôi là dân mê xem bóng đá từ hồi còn nhỏ nên hầu như không bỏ sót trận nào dù hay dù dở. Nhất là vào những lúc từ 4 giờ đến 8 giờ chiều thứ Bảy khi những trận bóng ở Anh ở Đức ở Pháp chưa diễn ra, nằm xem mấy trận các đội hạng nhất VN đá tranh giải quốc gia mà người dân quen gọi là “vi lích” (V-League).

Chiều 19-2 vừa qua tôi ngồi xem trận đấu qua Ti Vi giữa hai đội TPHCM (Sài Gòn) và Long An. Suốt 80 phút đầu, trận đấu khá gay go, khán giả hào hứng reo hò. Đến khi hai đội cùng đang hòa 2-2, trận đấu càng trở nên quyết liệt hơn. Bỗng một chuyện “kỳ cục” xảy ra. Trọng tài Thư bỗng thổi quả phạt đền khiến tôi cũng ngẩn ngơ.





Góc bếp nhà bà Huê, nơi 4 người đánh bài ăn thịt gà.



Tôi tường thuật ngắn gọn pha bóng này, đó là sự va chạm giữa hai cầu thủ hai đội trong vòng cấm 16 mét của Long An. Một pha bóng rất thường xảy ra ở nhiều trận bóng đá không chỉ ở VN mà ở trên toàn thế giới. Người cho rằng trọng tài thổi sai, người cho là đúng, tùy theo nhận định của từng người và tùy theo “cảm tính” nữa. Nhưng đến phút 82 rồi mà Long An bị quả phạt đền (penalty) thì kể như thua.

Thế nên cầu thủ Long An bất mãn và cả huấn luyện viên cùng ông bầu nhảy bổ vào sân phản đối, gần như cãi lộn với trọng tài.



Được thể, tất cả cầu thủ Long An kéo nhau ra sân để phản đối trọng tài, trận đấu phải tạm ngừng trong vòng 6-7 phút.







Giấy mời của công an xã Tân Đức về quyết định xử phạt.

Nhưng rồi có lời khuyên can nên cả đội lại kéo nhau vào sân nhưng chỉ đứng nhìn “không thèm” đá nữa mặc cho đối thủ đi bóng và ghi bàn. Hưởng ứng với đồng đội, thủ môn Minh Nhựt quay mông về phía đối phương không dưới hai lần trong pha sút phạt đền của cầu thủ Victor (đội Sài Gòn) ở phút 82. Thủ môn Minh Nhựt còn đưa ngón tay lên chỉ con số 1 “number one” khen đểu trọng tài Thư.



Đội trưởng Huỳnh Quang Thanh xúi giục thủ môn Minh Nhựt bỏ khung thành và làm những hành động rất quái đản. Từ bé tới giờ, tôi chưa từng thấy thủ môn nào trên thế giới giở những trò bỉ ổi này trước hàng vạn khán giả.







Ông Bạn (bên trái) và ông Bình buồn rầu vì bị nộp phạt.

Thủ môn của Long An, đã quay lưng về phía sân đấu, không bắt quả phạt đền. Màn diễn còn được Minh Nhựt bỏ bóng, chơi trò lộn tùng phèo, không thèm bắt bóng trước khung thành khi Sài Gòn tấn công.

Các báo thế giới nói gì về “trận bóng thối” này:



Chỉ ít giờ sau khi trận đấu tai tiếng giữa Sài Gòn và Long An kết thúc, truyền thông quốc tế đã bị thu hút bởi những hành động kì quặc và bi hài của cầu thủ Long An cuối trận. Tôi trích nguyên văn vài đoạn chính:

Tờ The Sun (Anh) mỉa mai: "Bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến pha hờn dỗi lớn nhất lịch sử khi thủ môn khoanh tay làm ngơ để cầu thủ đối phương ghi 3 bàn." Tờ báo nổi tiếng của xứ sương mù thậm chí còn đặt tiêu đề: "Liệu đây có phải là pha hờn dỗi số một thế giới bóng đá không?"



Tờ báo Anh tỏ ra ngạc nhiên với thái độ của các cầu thủ Long An. Bởi thông thường ở các giải đấu trên thế giới, cầu thủ có thể phản ứng với quyết định của trọng tài nhưng cùng lắm là quát tháo hoặc vung tay vung chân để rồi bị nhận thẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một câu lạc bộ, đá ở giải chuyên nghiệp, biểu tình tập thể bằng cách để đối phương ghi bàn.





Minh Nhựt nổi tiếng thế giới vì “diễn trò đểu” trên sân bóng.



Một tờ báo Anh khác là Mirror gọi đây là trận đấu "điên rồ, không thể tin nổi." Tờ này rất gay gắt với pha lộn nhào của thủ môn Minh Nhựt khi để cầu thủ Sài Gòn ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2.



Tôi đã phải chứng kiến cảnh này và nghĩ đến lúc còn nhỏ bọn trẻ con thất học ở làng bên, đá bóng bằng rơm trên ruộng lúa khô mấp mô lỗ chân trâu cũng không thể diễn trò hề này. Khán giả trên sân Thống Nhất hôm đó cũng trố mắt ngạc nhiên, không ngờ được xem màn hài kịch này còn hay hơn cả mấy anh hề trong các gánh hát cải lương. Sau đó chửi thề, lắc đầu bàn nhau “từ nay xin chào thua bóng đá VN. Bóng đá như thế thì xem làm gì.” Thú thật với bạn, tôi cũng bất ngờ thốt ra hai tiếng chửi thề vì mình bị mấy anh nhóc khinh thường. Tất nhiên cũng có nhiều ông bầu và cầu thủ hết lòng vì “sự nghiệp bóng đá VN.” Nhưng chính đội Long An kể cả HLV và ông bầu đã phá tan niềm tin vào bóng đá VN. Khi niềm tin đã mất thì khó lấy lại được nữa.

Bầu Đức cũng nổi nóng và tấn công trưởng ban trọng tài

Bầu Đức lên tiếng, “VFF họp, VPF họp, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao họp, họp nhiều như vậy để làm gì trong khi để cứu bóng đá Việt Nam, cứ đuổi ông trưởng Ban Trọng Tài Nguyễn Văn Mùi là xong. Tôi nói thẳng, muốn bóng đá Việt Nam trong sạch, nhanh nhất là cứ đuổi trưởng Ban Trọng Tài là cứu được giải đấu.”

Đã đến lúc cần những trường dạy bóng đá cho cầu thủ VN. Phải dạy từ lúc còn nhỏ, ngoài trí tuệ ra, quan trọng nhất là vấn đề đạo đức của con người.

Chẳng lẽ bóng đá cũng theo vết xe đổ của một xã hội thối nát “một bầy sâu tham nhũng” và vô đạo đức như Chủ tịch nước VN từng nói “một bầy sâu tham nhũng đang hoành hành.” Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực khi còn đương chức đã nói, "Bóng đá phản ánh bộ mặt xã hội."

Rất đúng, bộ mặt xã hội xấu thế nào thì bóng đá cũng xấu như thế thôi.

Bốn người ăn con gà bị công an phạt

Một chuyện nhỏ khác cũng kỳ quặc không kém. Đó là chuyện bốn người ăn con gà cũng bị công an phạt.

Trưởng Công an xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức. Bốn người bị phạt hành chính 1 triệu đồng ($44) một người vì hành vi đánh bài để xác định người thua cuộc phải trả tiền 1 con gà trị giá 150,000 đồng ($6.50) làm mồi nhậu. Tôi tường thuật sơ lược vụ phạt kỳ cục này:

Tại sao bị bắt

Ngày 12-2, ông Bạn đến tiệm tạp hóa của bà Huê để trả tiền 15 lít rượu đã mua trước Tết nguyên đán thì gặp ông Lợi và ông Bình đang uống cà phê tại nhà bà Huê nên rủ nhau đi nhậu. Bà Huê có nhã ý làm thịt con gà đang nuôi để đãi khách. Lo chủ nhà tốn kém nên ba người đàn ông bàn nhau rủ bà Huê đánh bài tiến lên, hai người thua cuộc sẽ hùn tiền mua con gà của bà Huê làm mồi nhậu.



Ông Bình kể lại, “Chúng tôi chơi bài khoảng nửa giờ thì có một công an viên đến mời về công an xã làm việc. Lúc này, trong túi ông Bạn có 320,000 đồng ($14) mang theo để trả tiền rượu cho bà Huê. Ông Bạn chưa kịp trả thì bị công an viên tịch thu. Bà Huê bán rượu cho hàng xóm được 20,500 đồng ($0.80), số tiền này chủ nhà để trong hộp ở nhà bếp cũng bị công an xã tịch thu luôn.”





Ông bầu Nhiệm cùng các cầu thủ Long An nhảy bổ vào tranh cãi với trọng tài.



Tại Công an xã Tân Đức, ông Bạn bị mời vào phòng để công an viên lập biên bản với nội dung đánh bài ăn thua một con gà. Cả ba ông già và bà già nhà quê này mỗi người bị phạt 1 triệu đồng. Ông nói, “Chúng tôi điện thoại về nhà nhờ người thân mang tiền đến nộp rồi mới được về. Công an viên tên Tùng thu tiền nhưng không ra phiếu thu cho tất cả bốn người.” Trong tất cả các quy định của pháp luật không có điều khoản nào cho phép công an nhận tiền của người dân mà không ghi biên lai thu tiền.



Ông Bạn nói, “Đến giờ bản thân ông và những người liên quan đều không hiểu vì sao mình bị bắt. Nếu đánh bài nhằm mục đích vui chơi mà cũng bị bắt, bị phạt như vậy thì sao công an bắt và phạt cho xuể ở xứ này.” Đánh bài vui chơi ở dưới mái tranh góc bếp mà cũng bị phạt!



Đa số đọc xong tin này đều cho rằng “đánh bài ăn thịt gà thôi mà có gì đâu xử phạt” hoặc “công an rảnh quá đi bắt những vụ tào lao, những vụ trá hình như cờ bạc núp bóng, cá độ qua mạng với số tiền hàng trăm tỉ sao không bắt.”



Một số người lại cho rằng tham ô, tham nhũng, lạm quyền, trộm cướp lộng hành sao công an không vào cuộc để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân hay có người còn nói rằng để thời gian bắt những ổ mại dâm tinh vi lộng hành miệt sông nước chứ mấy vụ “cò con,” “đánh bài giải trí” thì bắt làm gì.



Những vụ lớn các quan làm ngơ vì thân quen hay đã có phong bì rồi nên ngó lơ. Bắt những vụ nhỏ cho ra vẻ “làm việc nghiêm minh” đây. Chung quy chỉ mấy ông bà nhà quê là bị bóp cổ thôi.

Văn Quang (tháng Ba 2017)