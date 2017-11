Chuyện lạ ở Quận Cam: Tìm thấy đường hầm chứa 1,000 chiếc xe đạp trong trại vô gia cư

Lối vào đường hầm có nắp đậy, được lấp đất để ngụy trang. (Hình: OC Register/ OC Sheriff's Dept.)



FOUNTAIN VALLEY - Không lẽ mấy anh Việt Cộng từng đào hầm ở Củ Chi lại chạy tọt qua Quận Cam và "công tác" tại đây?



Trong một nỗ lực nhằm dọn dẹp một khu đất từng là trại vô gia cư nằm trong Fountain Valley nằm sát ranh giới với Santa Ana, các nhân viên của chính quyền địa phương đã tình cờ khám phá một đường hầm đủ rộng để một người có thể chui vào và đứng thẳng người ở bên trong.



Hầm nằm trong khu vực thường có người vô gia cư tạm trú cạnh bờ sông Santa Ana, gần đại lộ Harbor ở khoảng giữa hai đường McFadden và Edinger, cách khu phố Little Saigon gần 6 dặm về hướng đông nam.

Tin này được loan đầu tiên bởi nhật báo Orange County Register vào chiều thứ Năm, kèm theo một số hình ảnh được cung cấp bởi Sở Cảnh Sát Quận Cam (OC Sheriff's Dept.).



Bản tin cho biết bên trong đường hầm có vách tường được đóng ván và cột dựng trần hầm. Hố chui vào hầm chỉ vừa đủ rộng cho một người lớn chui vào, được che đậy bằng nắp được ngụy trang với đất lấp bên trên tương tự như đất ở chung quanh. Gần nơi có đường hầm, cảnh sát đã lượm được một khẩu súng 357 magnum có ba vỏ đạn ở bên trong, có nghĩa là súng từng được bắn.





Xe đạp được giấu bên trong đường hầm được đào đủ cao cho một người đứng thẳng lưng. (Hình: OC Register/ OC Sheriff's Dept.)



Từ lỗ chui vào nhỏ, đường hầm được xây dựng rộng ra, đủ cao cho một người đứng thẳng lưng ở bên trong. Điều kỳ lạ nhất về hầm này là bên trong đường hầm tối tăm, cảnh sát khám phá khoảng 1,000 chiếc xe đạp được cất dấu. Với sự tìm thấy này, cảnh sát nghi ngờ đường hầm được kiểm soát bởi một nhóm chuyên ăn cắp xe đạp.

Trước đó, cảnh sát từ cơ quan Orange County Sheriff's và các nhân viên của chính phủ đã khuyên những người homeless hãy rời khu vực lòng sông Santa Ana tại Fountain Valley, vì nhà chức trách nhận thấy có tình trạng nguy hiểm cho người không nhà cửa cũng như cho dân chúng sống ở chung quanh.



Với súng và xe đạp được tìm thấy, cảnh sát nói rằng điều này cho thấy trại vô gia cư đã có tính cách bám rể ở đây lâu dài chứ không tạm thời, và đáng lo hơn nữa là tội ác đã nhen nhúm ở khu vực này.



Vào ngày thứ Tư, 16 tháng 11, các nhân viên của Quận Cam đã khám phá đường hầm bên dưới mặt đất trong lúc dọn dẹp khu vực và khuyên khoảng 200 người hãy rời nơi đây. Về khẩu súng, một viên chức không nói rõ khi nào súng được tìm thấy, chỉ nói là trong tuần qua.



Nắp hầm đã được lấp kín với một lớp đất mỏng. Đến khi mở nắp này ra, các nhân viên chính phủ khám phá hàng loạt bậc tam cấp bằng gỗ dẫn sâu vào bên trong, sâu gần hai thước bên dưới mặt đất. Nhà chức trách cho biết ở khoảng hầm được đào khá rộng, họ đo đạc phòng có chiều rộng hơn 3 mét và đủ cao cho một người cao khoảng 5-foot-7-inch (1.7 mét).

Một điều mà nhà chức trách đang tìm hiểu là ai đã đào hầm này và ai đã sử dụng nó.

Họ nói rằng xe đạp được tháo gỡ, có thể để cung cấp cho những đường dây bán đồ phụ tùng.

Tuy nói là khuyên dân vô gia cư đi nơi khác, nhà chức trách đã thật sự đuổi những người này vì dân chúng sống chung quanh đã than phiền khá nhiều trong mấy tháng qua. Người dân nói rằng những người homeless thường quấy nhiễu cư dân và còn ăn cắp đồ từ những ngôi nhà ở gần đó.

Với sự khám phá súng và xe đạp, giờ đây nhà chức trách có lý do chính đáng để trục xuất những người vô gia cư và dọn dẹp khu vực này, giúp cho cư dân được cảm thấy an toàn hơn.

Một cảnh sát viên gốc Á Châu tại Fountain Valley nói rằng thành phố này không ghi nhận có nhiều người bị mất xe đạp. Tuy nhiên, cảnh sát viên có nói thêm rằng có lẽ những người mất xe đạp không báo cảnh sát, nên nhà chức trách không biết có tình trạng mất xe đạp.

Riêng đối với những người sống ở chung quanh, họ cho biết tình trạng mất xe đạp và nhiều thứ khác đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Công tác dọn dẹp khu trại vô gia cư này sẽ tiếp tục trong ngày thứ Sáu. Những người không nhà cửa nói rằng giờ đây họ không biết phải nương náu ở đâu. Các nhân viên xã hội thì lo lắng là số người sống bờ sống bụi, lang thang trên các vỉa hè ở Quận Cam sẽ gia tăng, kể cả tại Westminster và Garden Grove nằm không xa trại homeless nói trên.