Chuyện thời tiết lạ: Tuyết ở Hawaii, mưa lớn kỷ lục ở California

Trẻ em đang chạy trở lại xe bus của trường học trong một chuyến dã ngoại bị mưa lớn ở ven biển Los Angeles trong tháng Hai vừa qua. (Mark Ralston/ Getty Images)

LOS ANGELES - California sắp nhận được những tổng khối lượng mưa lịch sử, trong một trong những mùa đông ẩm ướt nhất mà người ta có thể biết trong lịch sử. Trong khi đó, Hawaii, tiểu bang láng giềng băng qua Thái Bình Dương, gặp phải những điều kiện bão tuyết kéo dài, trút lượng tuyết dày 8 inch xuống trên các đỉnh núi.



Người ta từng nghe nói tuyết rơi trên những ngọn núi cao của Hawaii, cao tới hơn 10,000 bộ. Nhưng các chuyên gia thời tiết nói rằng trận bão trong tuần này đã đặc biệt ác liệt và dai dẳng trên tiểu bang, giáng một cú đấm mạnh hơn bình thường.



Lý do khiến cho những khối lượng tuyết trở nên nặng hơn, so với mức chúng ta thường thấy, là hệ thống áp suất cao thấp vẫn kéo dài. Hệ thống ấy để cho không khí lạnh hơn vẫn bị khóa lại tại chỗ.

Nhưng các điều kiện bão tuyết ở Hawaii, một tiểu bang bình thường được coi là một thiên đường nhiệt đới, đã được giới truyền thông toàn quốc đưa tin hàng đầu, kèm theo những hình ảnh của những đỉnh núi tuyết phủ ở Hawaii.Trong khi đó ở California, những trận mưa lớn làm cho nước dâng lên cao, trong những dòng sông và hồ chứa nước, và bao phủ vùng núi Sierra Nevada bằng lượng tuyết nhiều gấp hai lần so với mức bình thường trong mùa đông này. Mưa và tuyết giúp đưa tiểu bang ra khỏi nạn hạn hán nghiêm trọng kéo dài năm năm. Mùa đông chưa hết trên tiểu bang đã nằm trong số từ hai tới ba mùa đạt kỷ lục về tuyết và mưa ở miền bắc California.



Vẫn còn một số lo ngại kéo dài cho miền nam California, nơi không có nhiều tuyết và mưa. Trong khi đó, miền bắc và miền Trung của tiểu bang không còn được coi là ở trong một đợt hạn hán nữa.