(VienDongDaily.Com - 03/01/2017)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Nhân đầu năm mới dương lịch 2017, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại Nam California đã có buổi họp mặt thân tình vào ngày Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017 tại Thư Viện Việt Nam ở TP Garden Grove, qui tụ một số thân hào nhân sĩ, đại diện các tổ chức, hội đoàn và các cơ quan truyền thông.





Quan khách, thân hữu và CLB/HSV trong buổi họp mặt tân niên 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ do Thầy Nguyễn Văn Khoa thuộc Hội Đồng Quản Trị Các Trung Tâm Việt Ngữ điều hợp, đến phần mặc niệm, Thầy Khoa nói, “Hôm nay tất cả chúng ta tưởng niệm công ơn của Tổ Tiên đã có công dựng nước và giữ nước, một giải giang sơn gấm vóc chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ anh dũng đã hy sinh chính mạng sống để bảo vệ đất nước.



“Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa, suốt đời tận tụy mong thế hệ sau giữ được lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc văn hóa dân tộc; cũng để tưởng nhớ những vị cùng đồng hành với chúng ta đã ra đi như nghệ sĩ Xuân Phát, nhà thơ Hà Việt Văn, giáo sư Lưu Trung Khảo, thời sinh tiền đã góp phần trong công cuộc gìn giữ văn hóa, lịch sử của dòng giống dân tộc Việt, Tổ tiên oai hùng, con cháu hãnh diện. Xin hồn thiêng sông núi, các bậc anh linh chứng giám cho lòng thành, và xin phù trợ cho chúng tôi biết sống xứng đáng là con Rồng, cháu Lạc.”



Kế đến, bác sĩ Đỗ Trọng Thái, thành viên ban tổ chức phát biểu về mục đích buổi họp mặt hôm nay. Sau khi ngỏ lời chào quý Thầy, Cô, quan khách và thân hữu, bác sĩ Thái cầu chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công. Theo ông, mục đích buổi tiếp tân hôm nay là để tạo cho gia đình CLB Hùng Sử Việt cũng như thân hữu một cơ hội để ngồi lại xum họp và chúc mừng nhau. Và cũng trong buổi gặp gỡ này, các hội đoàn sẽ có dịp trình bày với mọi người về chương trình sinh hoạt của hội mình trong năm 2017. Sau đó, bác sĩ Đỗ Trọng Thái giới thiệu và mời giáo sư Song Thuận là CEO của CLB Hùng Sử Việt lên có vài lời phát biểu.



GS Song Thuận, con chim đầu đàn của CLB Hùng Sử Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Cầm tờ giấy đưa lên cao, giáo sư Song Thuận nói, “Hôm nay chúng ta gọn nhẹ thôi nên bài diễn văn của tôi chỉ ngắn bằng này thôi,” và đúng như lời ông vừa nói, nguyên văn bài diễn văn của Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt ngắn gọn như sau:



“Kính thưa toàn thể quý vị, Giờ phút này đã thuộc về Năm Mới 2017! Chúng ta đã có thêm một tuổi, thêm một năm khỏe mạnh và bình an để làm những việc mà chúng ta yêu thích. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, tất nhiên, nên chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Năm Mới 2017 cùng với hơn 300 triệu công dân Mỹ mà chúng ta cũng là một phần nhỏ trong đó: Happy New Year! America is great again! Chúng ta cũng còn những ngày vui sắp tới: Đó là Tết Truyền Thống Việt Nam, vì quê hương gốc của chúng ta là Việt Nam. Cầu chúc VN giữ vững được nền độc lập, yên bình, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng. Chúc mừng Năm Mới Đinh Dậu được mọi sự may mắn!”



Tiếp theo, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali được mời phát biểu, ông cầu chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và bình yên trong năm mới. Riêng Cộng Đồng người Việt chúng ta ngày càng lớn mạnh gấp năm, gấp mười lần trong những ngày tháng sắp tới.

Dịp này ông cũng nhắc đến tình hình bi đát tại Việt Nam mà nhà cầm quyền cộng sản khiếp nhược trước bọn Tàu Cộng đang lấn chiếm dần lãnh hải, lãnh thổ của tổ tiên ta để lại, bọn cầm quyền cộng sản Hà Nội không dám có một phản ứng trước bọn Tàu cộng xâm lược, nhưng chúng lại mạnh tay đàn áp những thành phần yêu nước, dám bày tỏ quan điểm của mình trước sự xâm lăng của ngoại bang. Ông kêu gọi mọi người hãy đoàn kết hỗ trợ các nhà đấu tranh trong nước sớm vùng lên giải thể chế độ bạo tàn cộng sản.

Sau lời phát biểu của ông Phát Bùi, chương trình văn nghệ được mở đầu với ban vũ Việt Cầm do vũ sư Luân Vũ điều khiển. Màn vũ “Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa” được các em trình diễn thật ngoạn mục, và được tán thưởng nồng nhiệt.



Ban Vũ Việt Cầm với bài Ngày Xuân Em Đi Lễ Chùa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Sau đó, chương trình văn nghệ tiếp tục với nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh ca ngợi mùa Xuân được ca sĩ Quỳnh Hoa và một số ca, nghệ sĩ thân hữu cũng như CLB Hùng Sử Việt tại Little Saigon và CLB Hùng Sử Việt tại San Diego trình diễn.



Ngoài ra, một số tổ chức, hội đoàn cũng lên trình bày chương trình sinh hoạt trong năm 2017 để mời qúy thầy, cô, thân hào nhân sĩ và CLB Hùng Sử Việt tham dự.



Buổi họp mặt của CLB Hùng Sử Việt nhân ngày đầu tiên của Năm Mới là nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta, và mọi người có mặt đều mong nét đẹp văn hóa này mãi mãi được duy trì.