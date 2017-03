CLB Tình Nghệ Sĩ kỷ niệm 7 năm thành lập & ra mắt DVD Việt Nam Tôi

Bài THANHPHONG

GARDEN GROVE - Đánh dấu bảy năm thành lập, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng sáng lập đã tổ chức buổi kỷ niệm và ra mắt DVD “Việt Nam Tôi” tại nhà hàng Seafood Place, Brookhurst, Garden Grove vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017 với gần 450 quan khách, nghệ sĩ, thân hữu và đồng hương tham dự.





Ban Văn Nghệ & Ban Thiếu Nhi CLB/TNS trong nghi thức chào cờ và hợp ca “Tình Nghệ Sĩ.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Dưới sự điều hợp của hai MC Trần Quốc Bảo và Như Hảo, chương trình được chia thành ba phần. Phần I bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều với 10 tiết mục đơn ca, tam ca. Phần 2 với nghi thức chào cờ, mặc niệm. Sau đó Ban Văn Nghệ và Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca nhạc phẩm “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc.”



Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các giáo sư Trần Huy Bích; Dương Ngọc Sum; Trần Năng Phùng và phu nhân; Song Thuận và phu nhân; GSTS Cao Kiều Phong; phu nhân cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm; Đốc Sự Châu Văn Đễ, Chủ Tịch Hội Lăng Ông Bà Chiểu; ông chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân; Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí và phu nhân; ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove, và là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và phu nhân; ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng Westminster; ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và phu nhân; bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; DS Nguyễn Đình Thức và Dr. Trinh On đại diện NS Janet Nguyễn; Kỹ Sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch CĐVN Nam Cali.; cựu Đại Tá Lê Khắc Lý và bà Minh Nguyệt, cố vấn CĐVN Nam Cali; LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại; ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và phái đoàn; HQ. Vũ Đình Thọ và phái đoàn Hội Hải Quân Cửu Long; Hiền Tài Ngô Thiện Đức, Châu Đạo Cao Đài Nam Cali; bà Từ Dung, sáng lập Hội Cao Niên Á Mỹ; bà Mộng Lan, Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ; bà Trúc Minh, nhân sĩ; bà Đào Bích Ty, Hội Trưởng Hội Thái Bình Hải Ngoại; các nhà văn Lê Anh Dũng, Phạm Trần Anh, Tràm Cà Mau; phái đoàn chùa Nhân Quả và đông đảo đồng hương cùng các cơ quan truyền thông.





Các vị dân cử chúc mừng CLB/TNS. Người đứng bìa trái là nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Chủ Tịch CLB/TNS. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau phần giới thiệu, nhạc sĩ Cao Minh Hưng lên ngỏ lời chào và cám ơn quý niên trưởng, các vị dân cử cũng như qúy vị trong Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành, các anh chị em thành viên khắp nơi đã luôn quan tâm hỗ trợ cho các sinh họat của CLB/TNS từ bảy năm qua. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng không quên cám ơn các Thầy, Cô, các phụ huynh và các em thiếu nhi trong chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, và đặc biệt cám ơn các anh chị em trong Ban Văn Nghệ của CLB/TNS đã luôn sát cánh, đoàn kết và hy sinh nhiều thời gian và công sức trong những năm tháng qua để có được những thành quả như ngày hôm nay. Cuối cùng, nhạc sĩ Cao Minh Hưng xin mọi người thứ lỗi nếu có những sai sót trong việc tiếp đón, vì số người tham dự quá đông, và mong rằng CLB/TNS sẽ tiếp tục nhận được sự thương mến và hỗ trợ của mọi người như đã từng hỗ trợ CLB/TNS từ 7 năm qua.





Ban Thiếu Nhi CLB/TNS trong màn múa “Việt Nam Ơi! Việt Nam Ơi!” với đội hình bản đồ Việt Nam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Một số vị dân cử đã lên chúc mừng CLB/TNS, Viễn Đông xin tóm tắt các lời phát biểu:

Ông Phát Bùi: “CLB/TNS đã luôn luôn có mặt và yểm trợ các cuộc đấu tranh chống cộng của cộng đồng chúng ta, có thể nói, sinh hoạt của CLB/TNS luôn gắn liền với từng hơi thở, nhịp sống của cộng đồng chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm bảy năm thành lập, chúng tôi nhân danh Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, nhiệt liệt tán thưởng sự lớn mạnh của CLB/TNS.”



Thị Trưởng Tạ Đức Trí: “CLB/TNS là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt chúng ta. CLB/TNS đã luôn đóng góp tiếng hát trong các cuộc đấu tranh chống cộng và đem lại những sinh hoạt sôi động cho cộng đồng. HĐTP Westminster chúc CLB/TNS ngày càng phát triển, nhất là chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ.”

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy: “Ngày hôm nay được nhìn thấy những mầm non của CLB/TNS; đó là một bước tiến rất đáng ca ngợi trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa VN tại hải ngoại. Chúc mừng CLB/TNS ngày càng phát triển.”



Ông Nguyễn Mạnh Chí: “Ngày hôm nay không phải ngày vui riêng của CLB/TNS mà tôi nghĩ là ngày vui của cả cộng đồng chúng ta, vì tôi thấy sự hiện diện của đủ mọi thành phần trong cộng đồng tại buổi kỷ niệm đặc biệt này.”



DS Nguyễn Đình Thức: “Hôm nay chúng tôi và bác sĩ Jacqueline Trinh, thay mặt NS Janet Nguyễn đến tham dự ngày vui của CLB/TNS và xin chuyển lời NS chúc mừng sự lớn mạnh vượt bậc của CLB/TNS, nhất là đào tạo tài năng trẻ để tiếp nối công cuộc duy trì và phát triển văn hóa VN tại Hoa Kỳ.”



Tất cả các vị dân cử nêu trên đều trao tặng Bằng Vinh Danh cho CLB/TNS.

Phần ba là chương trình văn nghệ và Dạ vũ rất đặc sắc với hơn 20 tiết mục gồm đơn ca, song ca, hợp ca, múa, Fashion Show. Cũng trong phần này, LS Nguyễn Hoàng Dũng lên giới thiệu DVD “Việt Nam Tôi” do CLB/TNS thực hiện; một DVD đầy ắp tình người, tình yêu mến quê hương dân tộc mà những người Việt yêu nước nên có trong gia đình. Ngoài các nam nữ nghệ sĩ của CLB/TNS, còn có các ca, nghệ sĩ: Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Paolo, Ngọc Trọng, Anh Khoa, Kiều Thơ, Tony Ngô, Trọng Nghĩa v.v..



CLB/TNS hiện nay đã phát triển qua nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, và cũng đã có dịp lưu diễn nhiều nơi, được các đồng hương hải ngoại nhiệt tình tán thưởng. CLB/TNS gồm đa số là nữ giới nên các chị em nghệ sĩ có điều kiện để ngoài việc đem lời ca tiếng hát cống hiến mọi người, còn nhiều dịp để phô diễn tà áo dài truyền thống VN cho khắp thế giới qua những màu sắc và nhiều kiểu design mỹ thuật để tôn nét duyên dáng của người phụ nữ và nét đẹp văn hóa Việt Nam.



Cần tìm hiểu về CLB/TNS xin liên lạc với nhạc sĩ Cao Minh Hưng: (714) 403-9315.