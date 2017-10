Cố cưỡng hiếp vợ trước mặt các con, chồng bị cắt luôn ‘của quý’

Một phụ nữ Ấn Độ đối mặt cáo buộc cố ý giết người sau khi tấn công chồng vì bị quấy rối tình dục trước mặt các con.

R. Ravinder người đầy máu sau khi bị vợ “xử lý”. Ảnh: Mirror.

Người vợ khai với cảnh sát rằng sự việc xảy ra khi chồng cô trở về nhà sau giờ ăn trưa trong tình trạng say xỉn và bắt đầu sờ mó vợ ngay trước mặt các con.

Quá tức giận vì bị coi thường, cô ta chạy vào nhà bếp, vớ lấy con dao rồi cắt phăng “cậu nhỏ” của chồng, theo các nhà điều tra. Cảnh sát cho hay nạn nhân R. Ravinder, 40 tuổi, hiện phục hồi sức khỏe trong bệnh viện. Truyền thông địa phương không tiết lộ liệu các bác sĩ phẫu thuật có thể nối lại phần “của quý” đã bị cắt rời của Ravinder hay không.

Thanh tra Naresh, đến từ Sirisedu, bang Telangana, cũng là nơi cặp vợ chồng đang sống, nói với báo chí: “Chuyện này xảy ra sau khi R. Ravinder quấy rối vợ do say rượu. Những người hàng xóm nói với chúng tôi rằng cặp vợ chồng thường xuyên gây lộn mỗi khi Ravinder về nhà trong tình trạng say xỉn. Không chịu nổi sự quấy rối của chồng, cô ấy dùng dao cắt luôn ‘vật đàn ông’ của chồng. Chúng tôi đã lập hồ sơ đối với người phụ nữ này. Ravinder đang được chăm sóc trong bệnh viện ở Jammikunta”.

Vợ của R. Ravinder đang bị cảnh sát giam giữ. Ảnh: Mirror

Trước cáo buộc cố ý giết người, người vợ khẳng định cô thực ra chỉ muốn tự vệ. Cô khai cứ mỗi lần chồng uống rượu xong lại về sàm sỡ, quấy rối vợ.

Ba tháng trước, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở bang Tamil Nadu, trong đó người vợ bị cáo buộc tấn công sau khi cắt phăng “của quý” chồng vì tội phản bội.