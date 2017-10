Cô gái bị tâm thần sau khi giết người

Hồ Thị Huệ chuyên nghề trang điểm, làm tóc (Facebook cá nhân)



NGHỆ AN - Vào sáng thứ Ba, 24 tháng 10, tòa án cấp tỉnh đã mở phiên xử Hồ Thị Huệ, 26 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, về tội giết người. Rất đông người thân, bạn bè của nạn nhân Nguyễn Thị Hương, 63 tuổi, tới dự và không kìm chế được sự tức giận trước hành động của Huệ, một thiếu phụ có nhan sắc trên trung bình và có hai con.



Trong suốt thời gian trong tòa, cô Huệ luôn né tránh ống kính phóng viên và dường như không bộc lộ cảm xúc. Cô đã bình thản khi thuật lại những gì xảy ra trong đêm xảy ra án mạng.



Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng 1, 2016, Huệ đi nhờ xe đến nhà bà Hương để trả 2 triệu đồng ($87) trong số 5.6 triệu đồng ($243) nợ bà này. Đứng ngoài cửa gọi nhưng không thấy ai trả lời, Huệ đi qua bốn lớp cửa, vào phòng ngủ của bà Hương.



Khi Huệ bước vào phòng ngủ, bà Hương tưởng nhà có trộm. Bà trùm chăn lên đầu đánh và hô “Ông là ai?” Bà Hương vật ngã Huệ xuống nền nhà.



Huệ kêu lên, “Cháu, cháu” nhưng bà Hương không nghe thấy. Hai bên vật lộn qua lại, Huệ ngồi đè lên người bà Hương, trùm chăn kín đầu, dùng hai tay ghì đè xuống mặt và cổ nạn nhân. Mặc cho nạn nhân chống cự, Huệ giữ nguyên tư thế khoảng 10 phút cho đến khi bà Hương bất động.



Huệ bật đèn, mở cửa sổ buồng ngủ, lấy xà beng cạy két sắt đầu giường bà Hương.

Sau khi gây án, Huệ rời nhà bà Hương. Gần một tuần sau, đến ngày 11 tháng 1, Hồ Thị Huệ đến cơ quan công an đầu thú.



Trong thời gian điều tra, nhận thấy Hồ Thị Huệ có dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra đã yêu cầu khám bệnh tâm thần của Huệ. Kết quả cho thấy Huệ không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi gây tội. Thế nhưng sau khi phạm tội thì cô ta bị bệnh thần kinh.



Cơ quan giám định sức khỏe cho biết: "Sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Hồ Thị Huệ bị bệnh trầm cảm giai đoạn nặng, có triệu chứng loạn thần. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”



Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An đã bắt buộc chữa bệnh Hồ Thị Huệ. Đến tháng 7, 2017 vừa qua, bệnh tâm thần của Hồ Thị Huệ ở giai đoạn ổn định, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành động của mình, không cần áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Vì vậy tòa cho tiến hành vụ xử cô này với tội sát nhân.



Tại phiên tòa, Hồ Thị Huệ cho biết, vì bị bà Hương cắn vào ngón tay út, Huệ đau nên đè vào mặt, cổ của nạn nhân để không bị cắn. Bị cáo không cố ý giết hại bà Hương. Việc Huệ dùng xà beng cạy tủ sắt là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.



Hồ Thị Huệ cũng cho gây án một mình, không có sự tham gia của người khác. Bị cáo không nhớ người đàn ông mà mình nhờ chở đến nhà bà Hương dù tối trước đó có đi uống cà phê với nhau.



Trong khi đó, con gái của bà Hương cho rằng viện kiểm sát truy tố Huệ tội giết người là chưa đúng mà phải kèm cả tội cướp tài sản. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tịch thu mẫu đầu lọc thuốc lá nhưng không xác định được là của ai.



Luật sư phía nạn nhân cũng đề nghị làm rõ có hay không việc Hồ Thị Huệ nợ tiền bà Hương. Bị cáo đến nhà bà Hương lúc trời chưa sáng để trả nợ hay có mục đích giết bà Hương nhằm cướp tài sản của bà. Luật sư của nạn nhân cho rằng cơ quan công tố đã bỏ lọt tội phạm, truy tố tội giết người là chưa đủ.



Bà Hương được xác định chết vì bị nghẹt thở, kết quả giảo nghiệm tử thi còn cho thấy nạn nhân bị dập vỡ thận do vật cứng gây ra. Trong khi đó, trên chiếc xà beng tìm thấy được tại hiện trường có dấu vết tế bào của bà Hương nhưng lại không có dấu vết nào của Hồ Thị Huệ.



Sau khi nghe hai bên trình bày, hội đồng xét xử yêu cầu bên công tố bổ túc thêm hồ sơ, vì nhận thấy có nhiều vấn đề cần phải làm rõ như chưa rõ động cơ, mục đích gây án của Hồ Thị Huệ, bị cáo có hay không có đồng lõa. Vụ xử sẽ được tiếp vào một ngày khách khi hồ sơ được đầy đủ hơn.