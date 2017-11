Cô gái đối mặt 20 năm tù vì nói xấu tổng thống trên mạng xã hội

Martha O’Donovan, 25 tuổi, một nhà báo người Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở thủ đô Harare (Zimabwe) hôm 4/11 vừa qua, vì bị nghi là chủ nhân của tài khoản Twitter có tên @matigary, đăng tải một nội dung nói xấu Tổng thống của Zimbawe hôm 11/10.

Đoạn nội dung trên Twitter đã gọi Tổng thống Robert Mugabe, 93 tuổi, của Zimbabwe là một người “ích kỷ và ốm yếu”. Cảnh sát Zimabwe sau đó đã điều tra và lần theo địa chỉ IP đăng tải đoạn nội dung trên Twitter và cáo buộc chính Martha O’Donovan là chủ nhân của tài khoản Twitter này.

Martha O’Donovan được cho là nói xấu Tổng thống Zimbabwe trên Twitter và có thể sẽ phải ngồi tù đến 20 năm

Điều đáng nói là ngay cả sau khi O’Donovan bị tống giam thì tài khoản Twitter @matigary vẫn hoạt động và tiếp tục đăng tải nhiều nội dung khác, cho thấy cô gái này không phải chủ nhân thực sự của tài khoản Twitter kể trên.

“Thật buồn cười vì họ nghĩ rằng cô ấy là tôi”, một đoạn nội dung khác được đăng tải lên tài khoản Twitter @matigary sau khi O’Donovan bị bắt giữ. Người đứng sau tài khoản Twitter này còn chế nhạo cảnh sát không thể tìm danh tính thực sự của mình và bắt giữ O’Donovan chỉ vì cô là một người nước ngoài.

Dù vậy nhà chức trách Zimbabwe vẫn khẳng định rằng những điều tra cho thấy địa chỉ IP đăng tải đoạn nội dung châm biếm Tổng thống Mugabe đã dẫn đến địa chỉ nhà của O’Donovan.

Hiện tại O’Donovan đang bị tạm giam và đối mặt với tội danh nhạo báng, lăng mạ tổng thống và thậm chí có thể buộc tội danh cố gắng lật đổ chính phủ. Nếu bị kết án, O’Donovan có thể sẽ phải chịu án tù lên đến 20 năm.

Martha O’Donovan đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết việc bắt giữ cô là hành động vô căn cứ. O’Donovan cũng khẳng định mình không phải là chủ nhân của tài khoản Twitter đăng tải những nội dung nói xấu Tổng thống Mugabe.

Martha O’Donovan tốt nghiệp Đại học New York, là nhà sản xuất một chương trình truyền hình châm biếm về các đề tài chính trị và đã nghiên cứu về nhân quyền trên khắp châu Phi trong nhiều năm qua. O’Donovan chuyển đến Zimbabwe vào năm ngoái. Bên cạnh việc làm việc cho đài truyền hình, cô còn quản lý một quán bar và dạy cho trẻ em châu Phi những cách để trở thành một nhà báo.

Hiện gia đình của O’Donovan sống tại bang New Jersey không đưa ra bình luận gì về việc con gái bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ O’Donovan là trường hợp đầu tiên bị bắt giữ liên quan đến mạng xã hội sau khi Tổng thống Mugabe bổ nhiệm một bộ trưởng mới về an ninh mạng hồi tháng 10 vừa qua. Thông tin về việc Martha O’Donovan bị bắt giữ đã gây nên một làn sóng phản đối trong cộng đồng mạng nhiều quốc gia. Một chiến dịch kêu gọi trả tự do cho O’Donovan đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế lẫn tại Zimbabwe, cáo buộc rằng hành động bắt giữ O’Donovan là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Robert Mugabe, 93 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất thế giới

Robert Mugabe, 93 tuổi, là một trong những người cầm quyền lâu nhất thế giới. Ông là Thủ tướng Zimbabwe từ năm 1980 trước khi trở thành Tổng thống Zimbabwe từ năm 1987 cho đến nay. Dưới thời Mugabe, Zimbabwe lạm phát lên tới 11 triệu %, đồng tiền mệnh giá 100 tỉ đôla Zimbabwe (ZD) chỉ đủ mua một ổ bánh mì và tỷ lệ mắc bệnh AIDS vào loại cao nhất châu Phi, còn tuổi thọ thì vào hàng thấp nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp của Zimbabwe là 70% và ít nhất 80% dân số sống dưới ngưỡng đói nghèo. Mức lạm phát của Zimbabwe tăng hàng năm tới 993,6% và thuộc hàng cao nhất thế giới.

Theo Dân trí