Cô gái gốc Việt cover hit ‘Em gái mưa’ bằng tiếng Anh

Sau phiên bản “What do you mean” phong cách cải lương, cô gái gốc Việt Như KayLa tiếp tục cho ra mắt phiên bản “Em gái mưa” bằng tiếng Anh.

Mới đây, cô gái gốc Việt Như Kayla đã chia sẻ trên trang fanpge của mình đoạn video cover lại ca khúc Em gái mưa (Hương Tràm) phiên bản tiếng Anh với từng câu chữ dịch khớp, đúng nghĩa “word by word” với nhạc và lời. Trong MV, bằng sự duyên dáng của mình, Kayla đã hóa thân là “em gái” thầm mến thầy giáo trẻ. Các tình huống trong video được cô gái này “làm quá” khiến người xem cảm thấy thích thú.

Kayla tên tiếng Việt là Nguyễn Thiện Như, sinh năm 1992, hiện sống tại bang California, Mỹ. Cô đang sở hữu fanpage có tên Vietglish Fun, chuyên làm các video dạy tiếng Anh và tiếng Việt theo cách hài hước với hơn 200.000 lượt theo dõi và hơn 80.000 lượt theo dõi trên Youtube. Trước bản cover này, Kayla từng gây ấn tượng với công đồng về đoạn video What do you mean (Justin Bieber) theo phong cách cải lương.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng, đã có hơn 200.000 lượt xem và hàng trăm ý kiến chia sẻ từ mọi người. Tài khoản Tam Tran bình luận: “Không thể nhịn cười, bản này mới chuẩn này. Phiên bản ‘Em gái mưa’ gốc buồn bao nhiêu thì ở đây hài bấy nhiêu”. “Cái đoạn bà ý ho xem cười mệt quá. Coi xong hết làm em gái mưa luôn mà phải là ’em gái lầy’ mới đúng”, Facebooker Hong Nguyen viết.

Có người còn mong chờ thời gian tới Kayla sẽ cho ra mắt phiên bản cải lương ca khúc này. “Sắp tới chị có ra ‘Em gái mưa’ phiên bản cải lương không để em còn ngồi hóng chị, hihi”, người dùng Facebook Army Le hài hước. Một người dùng Facebook khác còn cho rằng phiên bản này “lầy lội” không hề kém cạnh với phiên bản của Huỳnh Lập: ‘Lố hơn cả MV của ông Huỳnh Lập, nhìn cái mỏ của bả hết dám ăn cơm luôn, hehe”.

Ying Ying