Cô gái mắc chứng Down trở thành xướng ngôn viên

PHÁP - Một cô gái mắc hội chứng Down ở Pháp đã được thỏa ước mơ trở thành xướng ngôn viên chương trình thời tiết, nhờ một chiến dịch trên mạng xã hội. Cô Melanie Segard, 21 tuổi, vẫn luôn mơ ước trở thành một xướng ngôn viên chương trình thời tiết trên TV. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện được điều này bởi cô mắc hội chứng Down. "Tôi khác biệt nhưng tôi muốn cho mọi người thấy rằng mình có thể làm được nhiều điều. Tôi muốn chứng minh điều đó bằng cách xuất hiện trên TV," Melanie nói.Tuần này, cô Melanie đã nhận được lời mời làm việc từ các đài truyền hình quốc gia France 2 và BFMTV. Điều kỳ diệu này xảy ra nhờ sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Unapei dành cho người khuyết tật tại Pháp, thông qua trang Facebook Mélanie peut faire le (Mélanie có thể làm điều đó). Mélanie đề nghị với truyền thông Pháp rằng họ sẽ cho cô cơ hội dẫn chương trình dự báo thời tiết, nếu trang Facebook của cô đạt được 100,000 lượt thích. Chỉ trong vòng vài ngày, trang Facebook của Melanie đã có hơn 185,000 lượt thích.Phát ngôn viên của tổ chức từ thiện Unapei khẳng định, chiến dịch của Melanie có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của người mắc hội chứng Down. "Hôm nay, người khuyết tật không còn bị xem là khuyết tật nữa", người phát ngôn nói. "100,000 lượt thích cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi rất bất ngờ trước thành công nhanh chóng của trang Facebook này.” Mélanie đã xuất hiện trên kênh truyền hình và đài phát thanh Pháp tuần này để trao đổi về chiến dịch của mình. Cô sẽ thực hiện chương trình thời tiết lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 3 tới.

Người đàn ông chết ngạt dưới 6 tấn tạp chí khiêu dâm

NHẬT - Thi thể của một người đàn ông Nhật Bản vừa được tìm thấy sau 6 tháng bị chôn vùi dưới đống tạp chí khiếu dâm nặng 6 tấn. Xác người đàn ông này được phát hiện sau khi người chủ cho thuê nhà của ông đến thu tiền nhà. Tuy nhiên, người tiết lộ thông tin về cái chết của ông này lại là một nhân viên đội dọn dẹp. Anh này cùng một số nhân viên khác được thuê về để bí mật dọn dẹp số tạp chí quá lớn nêu trên.

Người này cho biết nạn nhân là ông Joji, 50 tuổi, từng làm nghề sản xuất xe hơi. Ông chết trong tình trạng bị đống tạp chí khiêu dâm đè kín người. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được điều tra. Ông này có thể chết do đau tim hoặc do bị ngẹt thở, khi bị khối tạp chí quá nặng, khoảng 6 tấn, chôn vùi.

Cả căn nhà của ông này chất đầy tạp chí, nhiều cuốn còn được xếp thành chồng lớn trên bàn và kệ. Theo nhân viên vệ sinh nói trên, có thể do đống tạp chí quá lớn nên tiếng kêu cứu của nạn nhân bị lấn át. Mùi xác phân hủy cũng khó bị phát hiện, vì đống tạp chí đã che kín và hấp thụ bớt loại mùi này.