(VienDongDaily.Com - 10/01/2017)

Cô Hòa cũng như các giáo viên ở trường Mầm Non đều mong ước là có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.

ĐIỆN BIÊN - Dạy học là một nghề cao quý. Mặc dù lương không là bao nhiêu, nhiều người vẫn bước vào nghề này, cố gắng vượt qua những khó khăn về vật chất, để mong sao tạo được những con người có kiến thức và lương tri, có ích lợi cho xã hội trong tương lai. Thế nhưng đôi khi sự hy sinh cũng quá đáng, thiếu công bình cho các giáo viên, nhất là khi nhà nước có bạc triệu để xây cất những công trường chỉ để tôn thờ đảng, mà lại không chi một xu để tạo phương tiện dễ dàng hơn cho các thầy cô, giúp họ thực hiện được công tác cao quý đối với thế hệ tương lai.

Cô giáo Lò Thị Hòa lấm lem bùn đất trên đường đến với học trò. (Facebook)



Một trong các giáo viên đang phải phấn đấu trước những khó khăn để được dạy học là cô giáo Lò Thị Hòa, dạy trường Mầm Non Huổi Mí, thuộc xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, trên vùng cao nguyên tỉnh Điện Biên, miền bắc Việt Nam. Qua mạng xã hội Facebook, cô đăng mấy tấm hình cho thấy mỗi ngày cô phải lái xe trên con đường đầy bùn. Mỗi ngày cô mất ba tiếng đồng hồ để đi từ nhà đến trường. Cô chỉ mong muốn có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.



Sau khi mấy tấm ảnh được nhiều người chú ý, trường hợp của cô đã được mạng/đài tin tức VOV nhắc đến hôm thứ Ba vừa qua, trong một bản tin mang tựa đề “Tâm sự của cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường.”

Những hình ảnh trên trang facebook cá nhân của cô giáo Hòa cho thấy giáo viên trường mẫu giáo này đã xuất hiện trong bộ quần áo dính đầy bùn đất vì đường đến trường vừa nhỏ hẹp lại dính đầy bùn đất.



Chiếc xe máy của cô giáo Hòa trên đường đến trường Mầm Non Huổi Mí ở huyện Mường Chà. (Facebook)





Nhà cô giáo Lò Thị Hòa ở huyện Điện Biên nhưng cách xa trung tâm huyện đến hơn 50 cây số. Tuy nhiên, từ huyện đến trường Mầm Non Huổi Mí, cô phải mất hơn ba giờ đồng hồ mới tới nơi vì đường vào trường vừa nhỏ, khúc khuỷu, quanh co. Hôm nào trời mưa bão, đường trơn lầy lội thì thời gian đến trường phải gấp đôi, gấp ba.



Cô Lò Thị Hòa giải thích với VOV, “Vì đường đến trường quá ngoằn nghèo, hiểm trở nên nhiều hôm trời mưa, đường ướt, các chị em phụ nữ, trong đó có nhiều giáo viên vừa đi vừa ngã. Xe máy hỏng, dính bùn phải sửa và lau rửa suốt. Nhiều người cũng hỏi vì sao em là nữ giới mà đi được như vậy. Lúc đầu, em không đi được nhưng phải luyện tập mãi, rồi thành quen.”



Vì đường đến trường vô cùng khó khăn, nên mỗi tuần cô giáo Hòa mới về nhà một lần vào ngày thứ Sáu và trở lại trường vào Chủ nhật để kịp cho buổi dạy học đầu tuần mới.



Cô Hòa cũng như các giáo viên ở trường Mầm Non đều mong ước là có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.



Sau khi hình ảnh của cô giáo trong bộ quần áo dính đầy bùn đất vì đường đến trường vừa nhỏ hẹp lại lầy lội đăng tải trên Facebook, nhiều người đã bày tỏ tình cảm và sự khâm phục.



Độc giả Thanh Nong cho biết, không riêng gì Điện Biên mà những điểm trường ở vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi phía Bắc không chỉ là nỗi khổ của các cô giáo mà của cả mọi người sắc tội thiểu số sống trên miền núi.



Đời sống của người trên miền cao nguyên xa xôi, hẻo lánh đã không được quan tâm như những người ở miền bình nguyên.



Độc giả Uyên Uyên bày tỏ sự cảm thông với những cô giáo mầm non ở huyện Huổi Mí khi viết rằng họ là những người hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp trồng người. Mong sao xã hội thấu hiểu hơn nỗi vất vả của các cô và địa phương sớm quan tâm nâng cấp đường đến trường.